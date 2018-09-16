Антикремлівського активіста Pussy Riot Верзілова привезли лікувати з Росії у Німеччину

Спеціальний літак перевіз з Росії на лікування у Німеччину активіста Петра Верзілова, відомого протестами проти президента Путіна.

Згідно з твердженнями друзів та родичів Верзілов втратив зір, слух та здатність ходити.

“Я вважаю, що його навмисно отруїли і що це намагання його залякати, або вбити”, - сказала у суботу вночі німецькій газеті Bild у берлінському аеропорту дружина Верзілова Надія Толоконнікова.

Станом на ранок у неділю німецькі лікарі не повідомляли про діагноз.

Агентство Reuters цитує його соратницю Вероніку Нікуліну, яка сказала, перебуваючи у лікарні, що “йому краще”.

Верзілов окрім російського громадянства має також громадянство Канади, і канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що стурбований “з огляду на дії росіян в останні місяці у Великій Британії”, посилаючись на отруєння у Солсбері.

30-річний Верзілов був багато років відомий антикремлівськими акціями, а у липні разом з трьома жінками з панк-групи Pussy Riot вибіг на стадіон перед фіналом чемпіонату світу з футболу у Москві.

За той інцидент його ув’язнили на 15 діб.

Він також видавець інтернетного сайту Медіазона, який зосереджується на порушеннях прав людини у російською міліцією, судами та в’язницями.

Згідно з повідомленнями його перевезення в Німеччину влаштував Фонд кіно за мир, який раніше надавав підтримку групі.

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