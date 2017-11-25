Став чинним російський закон про спонсоровані США ЗМІ як «іноземних агентів»

Президент Росії Володимир Путін підписав законопроект, який дозволяє органам влади зарахувати закордонні інформаційні агентства, радіо і телебачення, до «іноземних агентів». Це рішення, за твердженням Кремля, є відповіддю на неприйнятний тиск з боку Сполучених Штатів.

Новий законопроект, який, після підписання Путіним, уже має силу закону, був прийнятий обома палатами російського парламенту протягом двох тижнів. Він дозволяє Москві змусити іноземні ЗМІ рекомендувати себе як «іноземні агенти» і виявляти джерела свого фінансування.

Текст нового закону опубліковано в суботу онлайн в офіційному органі російського уряду. Він став чинним з дня його оприлюднення.

Заходи Росії проти фінансованих Сполученими Штатами ЗМІ випливають із звинувачення, що Росія втручалася у торішні президентські вибори у США на користь Дональда Трампа.

Представники американських розвідувальних установ звинуватили Кремль у використанні російських урядових ЗМІ для впливу на американських виборців. З того часу Вашингтон висунув вимогу, щоб російське державне телебачення RT зареєструвало свій базований у США філіал як «іноземного агента».

Росія багато разів заперечувала втручання в американські президентські вибори і заявила, що обмеження на російські ЗМІ у США є атакою на свободу слова.

Минулого тижня Міністерство юстиції РФ оприлюднило список дев’яти підтримуваних США ЗМІ, яких, як сказано, стосуватимуться ці зміни.

Міністерство також заявило, що повідомило про зміни спонсовавані американським урядом ЗМІ: Голос Америки, Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і сім окремих російських ЗМІ, або такі, що передають місцевими мовами, керованими РВЄ / РС.

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