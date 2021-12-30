Розмова Байдена і Путіна щодо ситуації біля українських кордонів тривала 50 хвилин

Дзвінок президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, що мав на меті пошук дипломатичного вирішення загострення ситуації поблизу українських кордонів, розпочався о 15:35 і тривав 50 хвилин. Про це із посиланням на Білий дім повідомляє CNN. Відомо також, що цю розмову Байден проводив зі свого дому у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Більше подробиць переговорів двох лідерів в адміністрації американського глави обіцяли повідомити пізніше у четвер.

Розмова Байдена і Путіна відбулась на тлі нагромадження російських військ поблизу України і передує зустрічам дипломатів США та Росії в рамках Діалогу стратегічної стабільності 10 січня. 12 січня також відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

Раніше цього місяця російська сторона висунула до Заходу низку умов, серед яких - обмеження розширення НАТО на Схід. В НАТО відкинули право вето третіх країн на розширення Альянсу.

Перемовини двох президентів відбулись на запит російської сторони.

У матеріалі використано джерела: CNN, англомовна служба "Голосу Америки"

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