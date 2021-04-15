Путін не відповів Байдену на пропозицію провести саміт, говорять в уряді США

Президент Росії Володимир Путін не відповів президентові США Джо Байдену у телефонній розмові на пропозицію зустрітись й особисто обговорити виклики й протиріччя. Про це журналістам повідомив високопосадовець Білого дому.

У вівторок під час розмови із російським лідером президент США запропонував провести найближчими місяцями саміт у третій країні, "щоб обговорити повний спектр питань, які стосуються США та Росії".

"Росіяни не відповіли на пропозицію, не уточнили, чи президент Путін візьме участь у такому саміті. Але ми вважаємо, що у наступні місяці для двох лідерів буде дуже важливо сісти й обговорити увесь спектр проблем у наших взаєминах, і це відповідальність лідерів таких важливих країн, як США й Росія, зібратись і знайти стабільний та ефективний напрямок руху вперед, щоб зупинити будь-який цикл ескалації від того, щоб це вийшло з-під контролю", - заявив високопосадовець.

У телефонній розмові Байден, зокрема, "озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги", а також "висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

У четвер Білий дім повідомив, що висилає з країни 10 російських дипломатів​.​ Як високопосадовці пояснили журналістам про те, як саме обирались конкретні працівники дипмісії Росії, яких оголосили персонами нон ґрата, "ці особи діяли невідповідно до свого статусу у США".

Також ​американська влада оголосила про низку санкційних кроків проти Росії. Зокрема, США ввели санкції проти російських технологічних компаній, обмежили операції з облігаціями РФ​ і запровадили заходи проти росіян за дії в Криму.

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