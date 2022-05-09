Путін на параді виправдовував війну Росії в Україні

Президент Росії Путін скористався промовою на параді у Москві з нагоди 77 річниці перемоги над нацистською Німеччиною, щоб знову виправдовувати російське вторгнення в Україну.

Тим часом західні лідери вказують, що Володимир Путін зруйнував мир у Європі, а український президент у своєму виступі 9 травня заявив, що Москва «повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони».

Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити.

Путін майже з перших речень виступу згадав про російських військових, які за його словами «воюють за наших людей на Донбасі».

Але російський керівник у тій промові жодного разу не вимовив слово Україна.

Він не згадав, що російська армія кілька тижнів тому наближалася до Києва і не говорив про бомбардування й обстріли російськими ракетами міст майже повсюди на українській території від Харкова до Львова.

Вторгнення в Україну Путін назвав «випереджувальною відсіччю агресії», яку, за його словами, країни НАТО готувалися вчинити проти Росії, а про свій наказ розпочати наступ 24 лютого він говорив як про «вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення».

«Казки» і «звичний набір тверджень»

Західні коментатори зауважують, що у виступі Путіна 9 травня не пролунало планів дій в Україні, чого очікував багато-хто.

«Натомість ми отримали звичайний набір тверджень, які вже багато тижнів лунають від отруйних телевізійних пропагандистів: що захоплена нацистами Україна хотіла здобути атомну зброю; що Америка прагне панування у світі, і що Росія стала ціллю опосередкованої агресії через те, що відмовилася стати стати на коліна, як це зробили русофобські дегенерати у Європі; що солдати, які воюють в Україні - це духовні нащадки Червоної армії, яка воювали з Гітлером і так далі», - написав у британському журналі Spectator аналітик Марк Галеотті.

Ґалеотті вказує, що Путін був вимушений побіжно згадати про втрати серед російських військових і навіть не спробував вказувати на жодні здобутки своєї армії.

Британський міністр оборони Бен Воллес, промовляючи в Лондоні 9 травня, назвав «казками» твердження Путіна, що західні країни буцімто готувалися напасти на Росію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відзначаючи День перемоги у Європі 8 травня, вказав, що Росія зруйнувала мир на континенті.

«В той час як незаконна російська війна в Україні розтрощила мир у Європі, трансатлантичні зв’язки в НАТО стали важливіші ніж будь-коли, щоб захистити наші цінності та безпеку наших людей», - написав у Твіттері Єнс Столтенберґ.