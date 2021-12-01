Західні оглядачі про "червоні лінії" озвучені Путіним

Заяви Путіна щодо "червоних ліній" варто сприймати як його першу пропозицію на переговорах. На це у соціальній мережі вказує Дара Массікот, дослідниця аналітичної компанії RAND, експерткиня з питань Росії.

У вівторок Путін застеріг Захід від перетину встановлених Росією «червоних ліній», навівши як приклад розміщення в Україні ударних систем. Заявивши про сподівання, що ситуація не зайде так далеко, президент Росії нагадав, що у 2022-му році на озброєння ВМС Росії надійдуть нові гіперзвукові ракети. Перед тим Путін висловився за налагодження відносин.

У Кремлі також заявляли про можливість саміту Путіна та президента США Джо Байдена. А у середу стало відомо, що державний секретар США Блінкен у четвер зустрінеться із головою зовнішньополітичного відомства Росії Лавровим.

"Ситуація стає досить серйозною. Путін озвучив дуже специфічні вимоги цього тижня: жодного додаткового розширення НАТО та відповідні юридичні гарантії, жодних іноземних ракет великої дальності в Україні, жодних закордонних військ в Україні. Презиеднт України Зеленський дав сигнал, що готовий до переговорів з Росією, - пише Массікот. - Не пригадую, коли б Путін так детально висловлювався щодо червоних ліній одночасно із повільним та методичним розміщенням військ. Я не кремлезнавець - я просто слідкую за розміщенням сил. Мені здається, що росіяни хочуть угоди з президентом Зеленським, але також із США. Ці дипломатичні сигнали зараз дуже голосні. Я тлумачу ці вимоги як першу пропозицію у ході переговорів".

Як повідомляв "Голос Америки", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відкинув концепцію "сфери інтересів" Росії і закликав поважати суверенні права України щодо членства в НАТО.

Видання The New York Times пише про неприйнятність для НАТО будь-яких гарантій Росії щодо нерозширення Альянсу.

Ізраїльске видання The Jerusalem Post бачить заяви Путіна щодо "червоних ліній" як частину ескалації у відносинах між Заходом та Росією але наголошує, що жодна зі сторін не зацікавлена у конфілкті. При цьому видання попереджає, що дії сторін покликані, на їхню думку, завадити реалізації найгіршого сценарію можуть створити передумови для його здійснення.

"Поки кожна сторона звинувачує іншу у створенні нової напруженості - навіть спробах перевороту проти лідера України - жорсткі дипломатичні заяви можуть насправді призвести до реальних зіткнень, - пише видання. - Тверезі голови мають взяти ситуацію під контроль - але, якщо вони цього не зроблять, навіть маленький інцидент десь на кордоні може призвести до значної кризи".

Днями колишній фрацузький дипломат, екс-посол Франції у США Жерар Аро заявив, що вторгнення Росії до України "не мало би політичного або стратегічного сенсу".

"Путін продемонстрував, що він не боїться іти на ризик, відомо, що він емоційно ставиться до України, але він він обережний щодо переходу червоних ліній, якщо такі дії не несуть йому вигоди", - писав Арно.

У статті використано матеріали Лента.ру, The New York Times, The Jerusalem Post.

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