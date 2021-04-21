Путін поскаржився на санкції і заявив, що претензії інших країн до Росії безпідставні

Російський президент Володимир Путін у виступі 21 квітня перед членами двох палат парламенту поскаржився на міжнародні санкції та звинуватив Захід у «безпідставному чіплянні» до Москви.

Путін не згадав про теперішнє небувале стягування російських військ біля українських кордонів та в окупованому Криму, яке викликало гучні протести у світі.

Він також не сказав нічого про нові звинувачення з боку Чехії про причетність російських спецслужб до вибухів на складах боєприпасів у тій країні 2014 року, в результаті яких загинули люди.

Цього тижня на знак протесту Прага вислала 18 російських дипломатів і скликала консультації союзників у НАТО, а також заявила, що проситиме підтримку в Європейському Союзі.

На думку російського президента критика Росії стала, як він висловився, «новим видом спорту».

Президент Путін докоряв Заходу у зв’язку з тим, що він назвав приготуваннями до спроби перевороту в Білорусі і заявив, не надавши доказів, що там готували вбивство білоруського керівника Олександра Лукашенка.

До білоруського прикладу він згадав також про втечу в Росію українського президента Віктора Януковича 2014 року в результаті, того, що Путін назвав усуненням його від влади.

Міжнародні питання стали лише невеликою частиною наприкінці промови російського керівника, яка була головно присвячена економічним та соціальним питанням країни.

Путін заявив, що економічні проблеми Росії стали результатом пандемії COVID-19 і закликав росіян серйозно сприймати загрозу коронавірусу та погоджуватися на вакцинацію.

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