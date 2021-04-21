Промова Путіна не виправдала очікувань міжнародних оглядачів

Міжнародні оглядачі коментують виступ президента Росії Путіна перед членами двох палат парламенту РФ. Більша частина промови була присвячена питанням внутрішньої політики, відзначають коментатори.

"Чого Путін сьогодні не зробив - і не робив цього вже довгий час - так це не запропонував росіянам картину майбутнього, яка б відрязнялась від продовження сьогоднення, - відзначає Сем Грін, директор Інституту Росії у Королівському коледжі Лондона. - Я думаю, що він знає, що люди хочуть змін, але він також знає, що еліта їх не хоче. Це наводить на думку, що він більш боїться розчарувати еліту, ніж звичайних росіян".

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав частину промови Путіна щодо міжнародної ситуації "уявною змовою" та "казками".

Путін у своєму зверненні погрожує світу за безпідставні "нападки" та заявляє про захист власних інтересів. Інтересів анексувати сусідів?

"Путін у своєму зверненні погрожує світу за безпідставні "нападки" та заявляє про захист власних інтересів. Інтересів анексувати сусідів? Кульмінація цинізму - це відкидання звинувачень у політичних вбивствах під час методичного та повільного вбивства Навального", - твітує екс-дипломат.

"Нічого надто цікавого у великій щорічній промові Путіна, можливо крім натяку на викриття змови проти Лукашенка. Країни, які критикують Росію, змальовані як гієни навколо тигра. Я думаю, що він бачить ЄС як зграю гієн", - твітує колишній міністр закордонних справ Швеції Карль Більдт, який був радником Петра Порошенка під час перебування того на посаді президента Україн.

У інформаційній агенції AP відзначили, що Путін "жорстко попередив Захід щодо подальшого наступу на безпекові інтереси Росії".

Путін у виступі 21 квітня перед членами двох палат парламенту РФ поскаржився на міжнародні санкції та звинуватив Захід у «безпідставному чіплянні» до Москви. Серед іншого, Путін застеріг всі країни від перетину так званих «червоних ліній» у відносинах з Росією і запевнив у готовності країни відповісти на будь-які недружні дії.

"У Росії вистачить терпіння і професіоналізму на будь-які заходи у відповідь", - заявив Путін.

"Організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують так, як давно вже ні про що не шкодували, - додав Путін. - Якщо інші країни не хочуть вести діалог і обирають зверхній тон, то Росія знайде спосіб захистити свої інтереси".

Хіба Москва дала США, НАТО, ЄС зрозуміти, де ці червоні лінії?

Деякі оглядачі відзначають, що Путін не назвав, де власне для Росії пролягають червоні лінії.

"Хіба Москва дала США, НАТО, ЄС зрозуміти, де ці червоні лінії? Чи може вона про це скаже, лише після того, як їх, на її думку, буде перетнуто?" - твітує журналіст британського Бі-Бі-Сі Стів Розенберг.

Міжнародний експерт з питань України Андерс Аслунд, який раніше працював у наглядові раді "Укрзалізниці", відзначив, що більша частина промови була призначена внутрішньоросійським питанням.

"Майже все добре, а буде ще краще", - резюмує зміст цієї частини Путіна Алсунд.

"Путіну було нудно, він був незбалансований і збивався, читаючи текст", - також відзначив оглядач.

Путін не згадав про теперішнє небувале стягування російських військ біля українських кордонів та в окупованому Криму, яке викликало гучні протести у світі.

Промова дещо не виправдала сподівань, і точно не захопить заголовки

"Промова дещо не виправдала сподівань, і точно не захопить заголовки", - пише про промову московський кореспондент британського видання The Independent Олівер Керролл.

Як відзначають західні оглядачі та ЗМІ, у день виступу Путіна російські правоохоронці затримали десятки активістів під час протестів на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Дивіться також: Як на ескалацію реагують у Європі? Що означає вислання дипломатів, та чого чекати далі?