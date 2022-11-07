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"В світі все більше говорять, що король – голий, Путін - голий". Екс-посадовиця Пентагону про спроби Кремля створити кризи у світі
Цієї осені обстріли Росією енергетичної інфраструктури в Україні перед зимою, невизначеність щодо участі Кремля в зерновій угоді, а також ядерна риторика - змусили світ говорити про цілий спектр глобальних загроз перед початком зими.
Росія проводить тактику залякування і створює міжнародні кризи на тлі воєнних провалів в Україні, кажуть в уряді США.
"Поки Росія створює міжнародні кризи, Україна продовжує героїчно звільняти свою територію", - каже представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Росія погрожує українським цивільним, голодуючим в Африці та Азії, а також європейським споживачам газу, і готова завдати людям шкоди, щоб досягнути геополітичних цілей, заявив Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ 3 листопада.
Про три світові загрози - ядерну загроза, загрозу зриву поставок продовольства через Чорне море, а також загрозу гуманітарної кризи, через обстріли Росією енергетичної інфраструктури в Україні, ми поговорили з екс-високопосадовицею Пентагону та експерткою Трансатлантичної мережі лідерства Деброю Кейган.
Кейган переконана: ядерні погрози, ймовірно, є шантажем Росії. Путін, скоріш за все, не застосовуватиме ядерну зброю, бо для його війська війна в Україні стане "самовбивством", а також через єдність міжнародної позиції в опозиції до ядерної війни, включаючи такі країни як Китай та Індія, які не приєднуються до коаліції з оборонної допомоги Україні.
Світові лідери, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца вказали на неприпустимість ядерних погроз з боку Росії. В п’ятницю лідер Китаю Сі Цзіньпін також закликав міжнародну спільноту виступити проти ядерної війни і «відкинути загрозу ядерної зброї». На цьому тлі, посадовці Кремля почали деескалацію риторики стосовно застосування ядерної зброї, йдеться в щоденному звіті Американсього інситуту вивчення війни (ISW) за 6 листопада. Аналітики вказують на заяви російського МЗС 2 листопада про «запобігання ядерній війні» а також заяву Путіна наприкінці жовтня про те, що Росії немає сенсу застосовувати ядерну зброю в Україні.
Минулого місяця Росія також заявила про призупинку участі в зерновій угоді, хоча, на тлі рішення Туреччини, України та ООН продовжувати поставки зерна через Чорне море, Росія відновила свою участь в угоді, вона все ж не вказала, чи продовжить дію угоди і після її завершення в листопаді. Кейган переконана - ситуація із зерновою угодою показала, що Росію на тек серйозно спрймають у світі, як ще півроку тому.
Також наприкінці минулого місяця Росія збільшила напади на енергетичну інфраструктуру. Мільйони залишились без світла та водопостачання в Україні, що загрожує гуманітарній кризі в Україні та Європі. У відповідь на заклики України допомогти з протиповітряним захистом, Норвегія США, Іспанія надали додаткові системи протиповітряної оборони, повідомив в понеділок міністр оборони України Олексій Резніков. Обстріли української інфраструктури підкреслили те, що Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони, йдеться в дослідженні британського королівського інституту RUSІ опублікованому 7 листопада.
Аналітики Джастін Бронк, Джек Вейтлінг та Нік Рейнольдс наголошують на нагальній потребі протиповітряного захисту для України.
"Захід має уникнути самозаспокоєння щодо необхідності негайно зміцнити українську протиповітряну оборону, - йдеться в дослідженні RUSI. - Саме завдяки нездатності зруйнувати українські мобільні системи SAM, Росія все ще не може ефективно застосовувати можливості важкого та ефективного повітряного вогню бомбардувальників з фіксованим крилом та багаторольових винищувачів, щоб бомбардувати українські стратегічні цілі та передові позиції з середньої висоти, як вони це робили в Сирії".
Кейган вважає - складність в наданні Заходом протиповітряної оборони Україні полягає в загальній нестачі такої зброї у світі, а не в недостатній підтримці України, адже минулі двадцять років західні держави розраховували на перевагу в повітрі і не інвестували достатньо у виробництво таких систем.
Інтерв'ю перекладене з англійської мови, відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Зараз багато говорять про можливість того, що Росія застосує ядерну зброю в Україні. На Вашу думку, це реальна загроза чи частина психологічної війни?
Путін каже війську – треба застосувати ядерну зброю, а потім йти завершувати операцію. Для них це практично негайна смерть
Дебра Кейган: Скажу вам власну точку зору: це більше шантаж Путіна. Він не сам натискає кнопку. Чому я не так серйозно сприймаю це, як інші, бо його військо не захоче це робити - діяти в забрудненому просторі. Путін каже війську: треба застосувати ядерну зброю, а потім йти завершувати операцію. Для них це практично негайна смерть.
По-друге, думаю його відраджують китайці, індійці та Іран, які використовують ядерну зброю, щоб залякувати інші країни. Індія використовує ядерний фактор, щоб погрожувати Пакистану. Іран погрожує практично всім у світі ядерною зброєю, особливо в Леванті. Китай покладається на ядерний фактор, щоб залякувати країни в Південно-Китайському морі, тощо. Якщо Росія використає ядерну зброю, це зашкодить всім країнам, бо тоді всі скажуть – якщо ви її застосуєте в будь-якому разі, чому ми мусимо до вас дослухатись?
О.Б.: Чи здатна ця ядерна загроза відвернути увагу Заходу, відволікти ресурси, які могли б іти на допомогу Україні?
Це основоположне нерозуміння, що США, або хтось інший може вказати президенту Зеленському, чи народові України, як будувати своє майбутнє.
Д.К.: Гадаю, все навіть гірше. Дехто в США, а також в Європі вважають, що цієї загрози достатньо, щоб притягнути Україну за стіл перемовин. Не знаю, як це можливо. Сміховинно вести перемовини про те, щоб Росія могла залишити собі частину української території. На жаль, Росія знає, що є люди в США, які говорять з Білим домом та на Капітолійському пагорбі кажуть, що потрібно підштовхнути Україну, бо ситуація виходить з-під контролю.
Гадаю, це основоположне нерозуміння, що США або хтось інший можуть вказати президенту Зеленському чи народові України, як будувати своє майбутнє.
Чи уповільнюється підтримка? Ні. Насправді, зустріч в Брюсселі на полях засідання міністрів оборони НАТО була чи не найважливіша, бо країни, які не хотіли втручатись, зараз долучаються, бо вони бачать шкоду та руйнування, які Росія приносить цивільним, що Росія використовує іранські дрони і в майбутньому, можливо, іранські балістичні ракети проти легких цілей – міст, населених пунктів. Це не військові цілі.
О.Б.: На вашу думку, чи залишається єдність Заходу в підтримці України?
Д.К.: Країни, які раніше активно не підтримували Україну, тепер бачать, що це війна проти людей, проти їхнього виживання. Думаю, Росія прорахувалась, коли думала, що спустошення спонукає Захід відступити. Такого не сталось.
Я гадаю прийшло розуміння того, що це війна проти людей, яких Росія катує, ґвалтує, грабує. Важко усвідомити, що Росія краде дітей і відвозить до Росії. Важко країнам, які зазвичай кажуть, що вони за мир, тепер бачити це і виправдовувати свій звичний гуманітарний підхід до світу
Більше країн стали публічно висловлювати свою позицію, такі як Іспанія, Німеччина, Бельгія та Люксембург. Ці країни тепер пропонують ресурси, кошти, гранти на купівлю зброї та інше. Я гадаю, прийшло розуміння того, що це війна проти людей, яких Росія катує, ґвалтує, грабує. Важко усвідомити, що Росія краде дітей і відвозить до Росії. Важко країнам, які зазвичай кажуть, що вони за мир, тепер бачити це і виправдовувати свій звичний гуманітарний підхід до світу.
Вірно, що підтримка Заході Україні залишається. Її не похитнули ці обстріли інфраструктури, ядерні погрози.
Гадаю, завжди будуть ті, про яких мені мій колега казав: "Вони помилялись про розширення НАТО, помилялись, коли казали, що Україна за три дні здасться Росії, і тепер помиляються щодо цього". Такі люди намагаються врятувати свої репутації заявами про те, чого не існує.
О.Б.: Тривають обстріли української інфраструктури. Україна закликає надати більше протиповітряної оборони, щоб закрити небо. Водночас, бої на полі бою більше артилерійські.
Проблеми з поставкою Україні адекватного протиповітряного захисту в тому, що його у великій кількості немає. Необхідно виробити. Наприклад, завжди була нестача систем «Патріот», нестача німецьких Айріс-Т, які отримала Україна
Д.К.: Коли йдеться про протиповітряну оборону, ми так говоримо, немов Захід має необмежені запаси ППО. Насправді, двадцять два роки більшість країн, які воювали в Афганістані, Іраку, проти ІДІЛ, воювали проти заворушень і розраховували на перевагу в повітрі. Тому в більшості країн Заходу, включаючи США, небагато інвестували в багаторівневу протиповітряну оборону. Проблеми з поставкою Україні адекватного протиповітряного захисту в тому, що його у великій кількості немає. Необхідно виробити. Наприклад, завжди була нестача систем Patriot, нестача німецьких IRIS-Т, які отримала Україна, бо їх мало виробляли пару десятків років, бо розраховували на перевагу в повітрі.
За останні пару років через напади Ірану на сили США в Іраку та Сирії, і, звичайно, через те, що відбувається в Україні, прийшло розуміння того, що в багаторівневу систему протиповітряної оборони інвестували недостатньо.
Тому уповільнення я не пояснюю небажанням підтримати Україну. Потрібен час, щоб виробити такі системи, як NASAMS.
Однак тим часом Україні можна надати далекобійні системи, щоб стріляти по об’єктах, з яких запускають іранські дрони, наприклад. Тут можна зробити більше, бо обладнання, яке має зараз Україна не може стріляти глибоко по території Криму без використання літаків, а літаки над Кримом збиватимуть, бо Росія має там багато систем ППО.
О.Б.: Ми говорили про обстріли інфраструктури, ядерну загрозу. Щодо продовольчої загрози. Цього місяця Росія призупинила участь в зерновій угоді, а потім повернулась. Що це за стратегія?
Д.К.: Це цікаво, бо ми побачили, що Росію не сприймають так серйозно, як шість місяців тому. Подивіться на реакцію Ердогана, керівника Туреччини, коли Росія заявила про вихід із зернової угоди – він сказав: "Ні. Є угода, і ви це робитиме". І Росія мала виконувати.
Все частіше Путін погрожує і сподівається отримати реакцію, але країни не зважають на те, що він каже. Думаю, він такого не очікував.
В світі все більше говорять, що король голий, Путін - голий.
Цікаві події в Казахстані, де менше року тому російські війська приборкували внутрішню опозицію. Тепер Казахстан багато заробляє через російські санкції, бо там видобувають рідкоземельні мінерали, газ та нафту. Це також видно з протистояння між Киргизстаном та Таджикістаном, що там Росія не відіграє ролі, Китай має більшу роль, бо підтримує Таджикістан.
На Кавказі Туреччина робить що хоче на боці Азербайджану в протистоянні з Вірменією. Росія не відіграє жодної ролі, що розчаровує Вірменію. Все частіше Путін погрожує і сподівається отримати реакцію, але країни не зважають на те, що він каже. Думаю, він такого не очікував.
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«Рішучість продовжує дивувати» – Маасікас про готовність українців до труднощів на шляху до ЄС
Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас висловив захоплення готовністю українців терпіти труднощі на шляху до обʼєднання з демократичними європейськими країнами.
«90% українців вірять, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною ЄС. Ще більше приголомшливих 96% готові до тимчасових матеріальних труднощів, щоб досягти цього. Рішучість українців продовжує тільки дивувати», – написав Маасікас у твітері, коментуючи результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Коментуючи результати опитування, у КМІС наголосили: «Ми, соціологи, нерідко зараз чуємо запитання від західних журналістів та експертів, а що ж саме допомагає українцям триматися в умовах нещадного терору Росією і не вимагати при цьому від власної влади переговорів для припинення бойових дій… Результати цього опитування почасти проливають світло на це питання. У українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості – успішна Україна у сім’ї європейських народів – вважається цілком досяжною і вартою трагічних «інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість – на фронті та у цивільному житті – трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому».
В опитуванні, яке проводилося 21–23 жовтня, взяла участь 1000 респондентів у всіх регіонах України, крім Автономної Республіки Крим.
- Голос Америки
"Втручалися, втручаємося і втручатимемося" - Пригожин визнав кампанії з впливу на американські вибори
Наближений до президента Росії Володимира Путіна і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори, повідомляє 7 листопада видання Russia News, посилаючись на пов'язану з Пригожиним прес-службу.
"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – наводить Радіо Свобода відповідь бізнесмена компанія "Конкорд".
8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу а також до законодавчих органів деяких штатів. При цьому нове дослідження фірми з кібербезпеки Recorded Future вказує на ймовірне збільшення дезінформації щодо надійності роботи машин та систем голосування, хоча ці атаки, ймовірно, будуть менш інтенсивними, ніж під час виборів президента США два роки тому.
Дослідники виявили, що деякі подібні звинувачення поширюються двома пов’язаними з Росією пропагандистськими виданнями – інформаційним агентством Red Spring і “Центром досліджень глобалізації”.
Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що на виборах у вівторок на кону - доля демократії у США. Він підкреслив загрози для демократії країни і сказав, що ті, хто заперечують результати виборів, направляють Америку на "шлях до хаосу".
Раніше Голос Америки повідомляв про відкриття у Санкт-Петербурзі центру з набору найманців до ПВК "Вагнера", що за оцінками експертів означає, що "Пригожин, який раніше був тіньовою фігурою в оточенні пана Путіна, стає сміливим гравцем у російському політичному житті, беручи на себе все більшу суспільну роль".
Західні оглядачі відзначають, що зростання впливу Пригожина та очолюваної ним фракції силовиків розколює російське військове оточення.
На нову хвилю дезінформації очікують перед виборами в США
Виробники машинок для голосування, ймовірно, знову стануть мішенню дезінформації, спрямованої на дискредитацію результатів виборів, перед голосуванням у США у вівторок.
Посадовці США, в тому числі представники головного агентства з безпеки виборів, Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), регулярно виступають із спростуванням звинувачень, які багато в чому нагадують спростовані звинувачення часів президентських виборів 2020 року.
Про це говорять і в Білому домі.
"Ми вважаємо, що американці можуть і повинні йти на вибори, відчувати себе впевнено, що робиться все, щоб забезпечити вільні, чесні та захищені вибори", — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки журналістам минулої п'ятниці.
Але нове дослідження фірми з кібербезпеки Recorded Future вказує на ймовірне збільшення дезінформації щодо машин та систем голосування в день виборів і в наступні дні, хоча ці атаки, ймовірно, будуть менш інтенсивними, ніж два роки тому.
“Recorded Future виявила заяви в основних ЗМІ та соцімедіа, в яких йдеться, що технології буцімто будуть використовуватися для «фальсифікації» результатів проміжних виборів", — йдеться у звіті компанії, опублікованому в понеділок.
“Цілком ймовірно, що неправдива та викривлена інформація щодо технологій голосування буде найбільш помітною там, де перегони найбільш конкурентні, як, наприклад, вибори губернатора в Арізоні, губернатора в Пенсильванії та гонка за місця в Сенаті в Джорджії", - додає звіт.
В інших штатах перевірки голосування можуть бути більш ретельними, через кампанії дезінформації, спрямовані на надійність систем голосування. Серед таких штатів - Вісконсин, Мічиган, Невада та Флорида, пишуть автори звіту.
Наразі, згідно з Recorded Future, більшість зусиль з дезінформації походять із Сполучених Штатів, і спрямовані на три компанії: Dominion Voting Systems, Smartmatic і Election Systems & Software (ES&S).
За даними некомерційної організації Verified Voting, яка сприяє використанню безпечних технологій виборів, системy Dominion застосують в 21 штаті та 1200 юрисдикціях для голосування під час проміжних виборів 2022 року.
ES&S використовується в 39 штатах і у Вашингтоні, округ Колумбія. Smartmatic використовується лише в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії.
Усі три компанії відкинули попередні звинувачення у порушеннях, а Dominion подав позови про наклеп проти Fox News, One America News Network (OAN) і Newsmax, звинувативши їх у поширенні неправдивих заяв колишнього президента США Дональда Трампа і його союзників після президентських виборів 2020 року.
«Безпідставні заяви про Dominion Voting Systems і вибори в листопаді 2020 року повністю розвінчано виборчими органами, експертами з питань і сторонніми перевіряючими», — написала компанія на своєму веб-сайті.
Однак зусилля Dominion не зупинили нову дезінформацію.
«Recorded Future виявила неправдиві заяви про те, що технології Dominion цілеспрямовано фальсифікують для проміжних виборів 2022 року, в більшості основних потоків інформації через звичайні та альтернативні медіа», — заявила компанія з кібербезпеки у своєму звіті в понеділок, посилаючись на звинувачення у Facebook, Instagram, Telegram, Gab, Patriots[.]win і 4chan.
Дослідники також виявили, що деякі звинувачення поширюються двома пов’язаними з Росією пропагандистськими виданнями – інформаційним агентством Red Spring і “Центром досліджень глобалізації”.
ES&S, який широко використовується в ряді штатів, де вибори висококонкурентні, таких як Арізона, Пенсильванія та Флорида, не піддавався такому ж контролю, як Домініон, але викликав гнів «ультраправих і ультраконсервативних платформ в соціальних медіа та в «новинних» блогах», згідно зі звітом Recorded Future.
Незважаючи на невелику присутність у США, Smartmatic привернув значну увагу.
«Recorded Future виявив численні випадки введення в оману та дезінформації щодо Smartmatic із заявами про корупцію та фальсифікації», — йдеться у звіті, вказуючи на публікації на Gab, Patriots[.]win та SouthFront, пропагандистському виданні, пов’язаному з російськими службами безпеки.
Щодо четвертої компанії, що займається машинами для голосування та системами голосування, Scytl, також поширювалася чутки, хоча її не використовують для голосування у вівторок у США, повідомляє Recorded Future.
Іноді всі чотири компанії ставали мішенню разом.
«Це сміття разом краде наші вибори, — написав Джо Олтманн, консервативний активіст і співведучий Conservative Daily Podcast, у своєму Telegram-каналі минулого місяця. - Вони переробили код, маніпулювали голосуванням і знищили наші голоси, крадучи вибори на всіх рівнях».
Recorded Future не єдиний у своїх застереженнях.
Партнерство Election Integrity Partnership (EIP), яке називає себе позапартійною дослідницькою коаліцією, заявило в звіті, опублікованому в суботу, що впливові онлайн-особи, які просувають теорії змови про фальсифікацію виборів, «продовжують процвітати на основних і альтернативних платформах, створюючи значну аудиторію».
“Багато хто використовує комбінацію платформ, часто доповнюючи один одного, — каже EIP - Навіть якщо певний обліковий запис відсутній на певній платформі, його аудиторія може перехресно публікувати там вміст з інших платформ".
Наразі офіційні особи США роблять усе можливе, щоб привернути увагу до дезінформації, просуваючи веб-сайт «Контроль чуток» CISA, а також подібні веб-сайти перевірки фактів, які ведуть окремі штати.
Експерти з кібербезпеки низки відомих приватних компаній також намагалися розвіяти занепокоєння.
«Я не бачу жодних ознак того, що будь-яка технологія скомпрометована, або є підстави для втрати довіри до виборчої системи», — сказав Голосу Америки Пет Флінн, керівник групи передових програм у Trellix.
"Посадовці виборчої системи під постійним ударом", - сказав він, вказавши на нещодавні фішингові кампанії в Арізоні, Пенсильванії та інших країнах.
Але Флінн сказав, що такі спроби були «досить нескладними. Багато в чому зосереджені на самому користувачі, фішингу та спробах змусити його розкрити свої дані».
"Загалом виборчий процес захищено", - сказав він.
- Голос Америки
У Нью-Йорку з молотка піде 400-річний смарагд - виручені кошти підуть на боротьбу проти торгівлі людьми в Україні - WP
У американському Нью-Йорку на аукціоні продадуть перстень із 400-річним смарагдом, а виручені кошти підуть на будівництво притулків для жертв проти торгівлі людьми в Україні, повідомляють ЗМІ.
Таке рішення прийняла власниця старовинної прикраси Мітці Пердю, письменниця й активістка, що бореться проти торгівлі людьми, вдова засновника найбільшої у США компанії із виробництва м'яса Perdue Farms Френка Пердю та вдова співзасновника мережі готелів Sheraton, пише The Washington Post.
Історія смарагду у 6,25 карата починається у 1622 році, коли корабель, що віз коштовності із Південної Америки до Іспанії, через ураган затонув поблизу Флориди. Лише у 1985 році шукачі скарбів змогли підняти коштовності з дна океану, й відтак смарагд потрапив до родини Пердю.
Мітці Пердю вирішила продати його й передати гроші на будівництво притулків для жінок, що стали жертвами торгівлі людьми, аби привернути увагу до цієї проблеми. Притулок побудують через некомерційну організацію Silent Bridge у співпраці з командою, яка має досвід роботи з центрами для жертв домашнього насильства в Україні.
У звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності йдеться, що в зонах конфлікту існує значний ризик торгівлі людьми, а біженці, які тікають з України, особливо діти без супроводу, знаходяться під загрозою сексуальної експлуатації, примусової праці та незаконного усиновлення. Пердю вважає, що притулки на пунктах перетину кордону можуть стати безпечним місцем, де люди можуть зупинитися, поїсти та скласти план, куди прямувати далі, пише WP.
Перстань піде з молотка на аукціоні Sotheby’s 7 грудня зі стартовою ціною у 50 тисяч доларів.
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