Сі Цзіньпін планує зустріч з Путіним у Москві - WSJ

Захід не загрожував Росії та не збирався на неї нападати, заявив президент США Джо Байден у Польщі після візиту в Україну. «Захід не збирався нападати на Росію», – сказав Байден, у вівторок, через кілька годин після того, як з промовою виступив президент Росії Володимир Путін.

Путін звинуватив Захід у розв’язанні війни і застеріг західних лідерів від військової підтримки України. «Вони почали війну, і ми використовуємо силу, щоб її зупинити», – сказав Путін, не називаючи імен західних лідерів. Він також оголосив, що Росія призупинить участь у договорі New START про ядерну зброю між двома країнами.

Як повідомляє Reuters, Путін заявив, що «дехто у Вашингтоні» розглядає можливість зриву мораторію на ядерні випробування, але не навів доказів.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван назвав слова Путіна «абсурдними» і також наголосив, що «ніхто не нападає на Росію». Виступаючи перед журналістами, Салліван заявив, що для Росії «це була війна за вибором», і що Москва може припинити конфлікт, якщо захоче.

«Ніхто не нападає на Росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що Росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого, – сказав Салліван. - Якщо Росія припинить воювати в Україні і піде додому, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, а США і коаліція перестануть їм допомагати воювати – тоді Україна зникне з карти».

Європейські лідери також відреагували на промову Путіна. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок назвала її «пропагандою».

«Частина мого серця сподівалася на якісь інші слова, на крок вперед. Це була пропаганда», – сказала Мелоні, відвідуючи місто Ірпінь, де після відходу російських військ були знайдені масові поховання цивільних.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нагадала, що світова спільнота неодноразово закликала президента Росії Володимира Путіна не погрожувати ядерною зброєю Заходу через війну в Україні.

Перебуваючи в Туреччині, в районі, який був вражений землетрусом, Бербок також сказала, що рішення Путіна ще раз продемонструвало важливість кроків до ядерного роззброєння.

Колишній міністр закордонних справ Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт, реагуючи на слова Путіна щодо того, що Росію нібито «змусили» до війни, сказав, що Захід був готовий продовжувати переговори, і саме Путін «не хотів цього чути». Бо «він хотів війни», написав Більд у своєму твітері.

«Якщо повернутися до публічної стенограми зустрічей, то навіть глава МЗС Лавров сказав Путіну, що у відповідях є позитив і що варто продовжувати переговори. Але Путін не хотів цього чути. Він хотів війни», – написав Більдт, реагуючи на заяву МЗС Росії, у якій стверджувалося, що у грудні 2021 року Росія надсилала «проекти договорів НАТО про гарантії безпеки, але отримала пряму відмову на всі пропозиції».

Інші експерти звернули увагу на історичну частину промови Путіна, у якій він звинувачував Захід, зокрема, поляків у тому, що вони «розпалювали антиросійські настрої в Україні ще у ХІХ столітті».

Експерт Атлантичної ради, колишній координатор політики санкцій в Держдепі США та екс-посол у Польщі Деніел Фрід іронічно відповів на закиди: «У своїй великій промові Путін звинувачує поляків у розпалюванні антиросійських настроїв в Україні в ХІХ столітті. У 19 столітті Варшава та значна частина історичної Польщі були під російською окупацією. Поляки цього не оцінили. Не оцінили й інші народи, що також були під московським ярмом».

Історик та дослідник російської пропаганди Iaн Ґарнер вважає, що коротко послання Путіна зводиться до того, що Захід «змусив» його вторгнутися в Україну, і що Путін не збирається зупинятися.

«Промова Путіна без занудства: «Захід хоче, щоб ми страждали, вони змусили нас вторгнутися в Україну, конфлікт ніколи не закінчиться, до біса всіх, крім нас». Ось ви і заощадили багато часу», – твітує історик.

Російський економіст і професор Чиказького університету Костянтин Сонін каже, що іронізувати з промови Путіа не варто, бо вона є «більш зловісною, ніж смішною».

«Багато оглядачів справедливо висміюють Путіна за його дивну, шизофренічну промову в річницю російського вторгнення в Україну. На жаль, це більше зловісно, ніж смішно. Коли Путін говорив про милосердя та щедрість росіян, у Херсоні російські ракети вбили шестеро людей», – зауважує Сонін у своєму твіті.