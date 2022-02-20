Макрон і Путін домовились про тристоронні переговори між Росією, Україною та ОБСЄ 21 лютого - медіа

Президенти Франції Емманюель Макрон і Росії Володимир Путін домовилися про тристоронні переговори 21 лютого між Росією, Україною та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі. Про це повідомляє низка видань та інформаційних агенцій.

Макрон і Путін обговорили останню ескалацію на Донбасі, яка розпочалася 17 лютого. Сторони не зійшлися щодо того, хто є відповідальним за загострення ситуації: Путін звинувачує в активізації бойових дій Україну, Макрон – підтримуваних Москвою бойовиків, пише France24.

Під час дзвінка, який офіційний Париж назвав "останньою можливою та необхідною спробою уникнути серйозного конфлікту в Україні", Путін повторив, що російські війська залишать Білорусь після того, як завершать там навчання, пише Reuters. Макрон відповів, що цю заяву "потрібно буде перевірити", додавши, що ці слова суперечать заявам білоруської влади про те, що російські військовики можуть продовжити "перевірки сил реагування" й після завершення маневрів.

Після телефонної розмови із Путіним у Макрона заплановані консультації із президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також, можливо, з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою уряду Італії Маріо Драґі, повідомив Париж. Крім того, у понеділок заплановано телефонну розмову між головами МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном та Росії Сергієм Лавровим.

Польща, що зараз головує в ОБСЄ, повідомила, що з огляду на ситуацію в Україні й на запит офіційного Києва у понеділок проведе надзвичайну сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Тим часом прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив в телевізійному інтерв'ю: "Не перебільшенням буде сказати, що Європа - за крок до війни, чого іще нещодавно не можна було уявити".

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що рішення Кремля продовжити спільні з Білоруссю військові навчання, які мали завершитись у неділю, лише підтверджує той факт, що Росія готується до вторгнення.

"Голос Америки" повідомляв раніше, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що усі ознаки вказують на те, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну.

"Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення. Ми будемо робити все можливе, щоб запобігти цьому, як до цього дійде", – сказав Блінкен, додавши, що Захід однаково готовий до того, що Москва зважиться на вторгнення.

Росія відкидає заяви про плани нової агресії проти України і звинувачує у провокуванні загострення ситуації країни Заходу.

У статті використано матеріали Reuters, France 24, "Радіо Свобода"