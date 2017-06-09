Путін: Маккейн імпонує мені своїм «патріотизмом», але він застряг у часі

Російський лідер заявив, що США і Росія повинні разом працювати над вирішенням світових проблем





Російський президент Володимир Путін заявив, що сенатор-республіканець Джон Маккейн, відомий своєю антикремлівською риторикою, живе в «старому світі», і що Росія і США повинні разом працювати над вирішенням спільних проблем.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.





Минулого тижня Маккейн заявив, що Путін представляє серйознішу загрозу для міжнародної безпеки, ніж «Ісламська держава», і попередив, що Сенат намагатиметься посилити санкції щодо Москви в зв'язку з її втручанням в минулорічні президентські вибори в США.

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В інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, уривки з якого були опубліковані в четвер, напередодні планованої на 12 червня прем'єри на каналі Showtime, Путін похвалив сенатора за «патріотизм».



«Насправді він для мене навіть трошки симпатичний - так-так, я не жартую зараз. Він імпонує мені своїм патріотизмом і своєю послідовністю в захисті інтересів своєї країни», - сказав Путін в інтерв'ю, яке було записано в лютому.



При цьому він додав: «Люди з такими переконаннями, як сенатор, якого ви згадали, вони живуть ще в старому світі і не хочуть заглядати в майбутнє, зрозуміти, як швидко змінюється світ, не бачать реальних загроз і не можуть переступити через своє минуле, воно тягне їх за собою назад.

Путін закликав США співпрацювати з Росією у вирішенні світових проблем.

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