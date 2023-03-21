Актуально
- Голос Америки
Сподіваюся, він побачив, що його армія зробила з цим містом - Кірбі про Путіна в Маріуполі
Президент Росії Володимир Путін для свого візиту обрав тимчасово окуповане українське місто Маріуполь, яке розташоване далеко від зони бойових дій. На це під час брифінгу в Білому домі вказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Він висловив сподівання, що Путін побачив шкоду і руйнування, яких завдали Маріуполю російські війська. "Я бачив прес-реліз, у якому він сказав, що подивиться на те, як іде відбудова Маріуполя. А як щодо того факту, що Маріуполь не треба було б відбудовувати, бо не треба було його бомбардувати… вибачте, я ледь не вжив слово, яке не маю вживати. Я сподіваюся, що він побачив, що його солдати, його армія, його війна зробили із цим містом", - зазначив Кірбі і додав, що президент Росії "має знати, наскільки погані його справи в Україні".
Водночас, у коментарі Українській службі Голосу Америки президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко, який виїхав із міста 15 березня 2022 року, напередодні авіаудару по драмтеатру, розповів, що насправді центр Маріуполя зараз повністю зруйнований, а будівництво в місті ведеться лише в районах можливого наступу української армії.
"Якщо подивитися навколо драмтеатру, це центр міста, та частина розбита вся, там ніхто нічого не ремонтує взагалі. Всі ремонти ведуться в тих будинках, де більш-менш вціліло хоча б щось, а також у новобудовах, які зводять на околицях міста дуже швидко, і там дуже великі питання щодо технологій. Ті будинки стоять саме на тих напрямках, з яких, найвірогідніше, будуть наступати ЗСУ. Тобто ці будинки - це живий щит", - сказав Осиченко.
За його словами, у місті живе близько 120-130 тисяч маріупольців, також окупаційна влада привезла туди близько 30-35 тисяч гастарбайтерів, які приїхали зі своїми сім'ями, а в місцевих санаторіях та базах відпочинку проживають російські військові. "Люди звикли, що вони там уже люди другого сорту, окупанти ставляться до наших людей жахливо, гастарбайтери ставляться до наших людей жахливо, в місті повне беззаконня, місцевий бізнес переважно "відтисли" собі кадирівці", - розповів Осиченко.
Приїзд Путіна до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду є "символічною демонстрацією бравади", написали світові видання. При цьому, на сайті Кремля опублікували перемонтоване відео, де він спілкується із місцевими жителями, з ролика вирізали фрагмент із криком жінки: "Це все неправда! Це все напоказ!"
Всі новини дня
- Голос Америки
Росія попросила зброю у Китаю для війни проти України – Столтенберг
НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, представляючи річний звіт НАТО за 2022 рік.
"Ми не бачимо доказів постачання зброї Китаєм до Росії, але бачимо ознаки того, що такий запит від Росії надійшов до Пекіну і розглядається владою Китаю, - сказав генсек НАТО. - Наше повідомлення Китаю полягає в тому, що вони не повинні надавати смертоносну зброю Росії. Це було б підтримкою незаконної війни і тільки продовжило б її та підтримало б незаконне вторгнення Росії. Це щось, що Китай, звичайно, не повинен робити".
Зустріч у Москві китайського і російського лідерів Столтенберг назвав частиною процесу, що спостерігаються останніми роками, коли Китай і Росія "зближуються все більше і більше".
Столтенберг нагадав підписану двома країнами декларацію про "безмежне партнерство", а також їхні спільні навчання, військово-морські патрулі, зближення в економічній, політичній і дипломатичній сферах.
Щодо китайського мирного плану, Столтенберг сказав, що вирішуватиме насамперед Україна – які умови є прийнятними для встановлення миру.
Посадовець привітав план майбутньої розмови між Сі Цзіньпінем і президентом Зеленським. Як повідомляв Голос Америки, така розмова може відбутися невдовзі телефоном. Діалог між Києвом і Пекіном підтримав також Білий дім США.
Мирна пропозиція Китаю, за словами Столтенберга, містить “деякі позитивні аспекти", наприклад, важливість ядерної безпеки, захисту цивільного населення, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Але "припинення вогню" або будь-яке рішення, яке не поважає суверенітет і територіальну цілісність України, за його словами, буде лише способом заморозити війну та наданням Росії часу на перегрупування і нову атаку.
Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв: якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, то він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним.
"Що ми повинні зробити – це підтримати Україну в її праві захищати себе", - сказав Столтенберг.
- Голос Америки
"Українська розвідка підморгнула в Криму". Західні реакції на повідомлення про знищення ракет "Калібр" в Джанкої
Західні видання повідомляють з посиланням на Міністерство оборони України, що в понеділок ввечері було знищено російські крилаті ракети "Калібр", які перевозили потягом у місті Джанкой в окупованому Росією Криму.
Як зауважує телеканал CNN, українська влада прямо не взяла на себе відповідальності за удар в кримському логістичному центрі Джанкой, але заявила, що він спрямований на подальшу "демілітаризацію Росії та підготовку Кримського півострова до деокупації".
Як мовиться у повідомлені Головного управління розвідки України, ракети "Калібр НК" призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту, їхня дальність ураження – понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських.
"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", – мовиться у повідомленні ГУР в Телеграм.
Призначений Росією глава анексованого півострова Сергій Аксьонов підтвердив, що був удар на півночі півострова і спрацювала система протиповітряної оборони регіону, але в його повідомлені не було згадано, що ціллю атаки були крилаті ракети. Аксьонов заявив, що в результаті удару одна людина постраждала, дві будівлі отримали пошкодження, повідомляє CNN.
Як зауважує британська газета Guardian, імовірно, удар було завдано безпілотником. На відео вибуху видно, що йому безпосередньо передувало гучне дзижчання двигуна, схоже за звуком на іранські безпілотники-камікадзе, які раніше використовувалися для нападу на Україну.
Відео, пов’язане з вибухом, поширив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Повідомляється, що це відео з Джанкоя. Голос каже, що це район залізничного вокзалу", – додав він у Twitter.
Як зауважує кореспондент Guardian, у Джанкої розташована російська авіабаза, яку, за словами України, перетворили на велику базу матеріально-технічного забезпечення глибоко за лінією фронту. Москва поповнює звідти свої сили для захисту захоплених нею територій півдня України.
Журналіст Крістофер Міллер, який зараз є кореспондентом Financial Times, пише, що "підморгнувши, українська військова розвідка каже, що "бавовна" знову в роботі".
"Цього разу "вибух у місті Джанкой на півночі окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр", які транспортувалися залізницею", – пише Міллер у твіттер-повідомленні.
Колишній радник Ради національної безпеки Грузії Георгій Ревішвілі, який тепер є стипендіатом Фулбрайта в Школі Буша в Техасі, публікує фото того, що він називає фрагментами БПЛА Мугін-5 Pro, "який українці використовували для атаки на залізничний вузол у тимчасово окупованому Росією Джанкої, Крим".
"Наклейка-мем Яо Мінга дуже смішна", – додає він про зображення китайського баскетболіста на крилі дрона, мем, який часто використовують користувачі соцмереж в онлайн-дискусіях, щоб передати зневажливе ставлення до чиєїсь думки.
Безпілотник Мугін-5 Pro - китайського виробництва, компанія-виробник повідомляє на своєму сайті, що його максимальна тривалість польоту становить понад 7 годин. Максимальна злітна вага може становити до 90 кг, а корисне навантаження – до 25 кг. Ціна цієї модифікації складає близько 9,5 тисяч доларів США.
Українські військові завершать тренування на Patriot в США найближчими днями
Українські військовики завершать тренування на системах Patriot у США найближчими днями. Після цього вони вирушать у Європу для фінальних навчань з іншими групами українських військових. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну "протягом наступних тижнів", заявив посадовець Пентагону.
Про це повідомляє журналіст Української редакції Голосу Америки Остап Яриш, який перебуває на американській військовій базі "Форт Сілл" у штаті Оклахома.
Раніше Голос Америки повідомляв, що координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів, що Сполучені Штати шукають варіанти пришвидшити доправлення танків Abrams до України.
"Базове навчання з використання танків Abrams для американських солдатів триває 16 тижнів, і це просто базове навчання з використання. Також треба знати, як підтримувати цю техніку в робочому стані, а також треба логістичний ланцюжок, щоб продовжувати отримувати запчастини й витратні матеріали, поки ви у бою", - пояснив високопосадовець.
У коментарі про американські танки й протиповітряні системи, Кірбі відзначив закінчення навчань українців на Patriot і пояснив, що "коли ти отримуєш настільки складні системи, ти хочеш, щоб вони потрапили у підготовлені руки, щоб система постачань уже була готова, поки їх використовують у бою".
США хочуть прискорити передання Україні танків Abrams - Кірбі
Сполучені Штати шукають варіанти пришвидшити доправлення танків Abrams до України. Про це координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів в ефірі американського телеканалу MSNBC.
"Пентагон працює якнайшвидше, й вони скоро розкажуть про зміни, які вони роблять, щоб подивитись, чи ми можемо передати танки Abrams Україні трохи швидше, ніж очікувалось до цього, тож ми працюємо над цим, є певні зміни, які можна привнести у процес, щоб пришвидшити це, - сказав Кірбі. - Але треба розуміти, що це дуже складні танки, по перше, у нас немає багато з них на складах, але навчання із користування цим танком потребує значної підготовки".
"Наприклад, базове навчання з використання танків Abrams для американських солдатів триває 16 тижнів, і це просто базове навчання з використання. Також треба знати, як підтримувати цю техніку в робочому стані, а також треба логістичний ланцюжок, щоб продовжувати отримувати запчастини й витратні матеріали, поки ви у бою", - сказав високопосадовець.
Водночас Кірбі зазначив, що США розуміють нагальну потребу ЗСУ у техніці та боєприпасах для весняного контрнаступу, й це відображено в оголошеному напередодні новому пакеті допомоги Україні на суму $350 млн, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси.
"Президент дуже чітко заявив, що станом на зараз ми не розглядаємо питання F-16 для України. Ми намагаємось визначити пріоритети у типах систем, які, як ми знаємо, (українці) потребуватимуть найбільше у наступні тижні й місяці, а це артилерія, боєприпаси, повітряна оборона, бронетехніка", - додав Кірбі у відповідь на запитання ведучого MSNBC щодо винищувачів.
При цьому Reuters повідомляє з посиланням на власне джерело в американському уряді, що Пентагон може здійснити доставлення Abrams вже цієї осені. Новий план прискорює постачання приблизно на рік, розповів працівник Конгресу, поінформований з цього питання.
У лютому в Пентагоні заявляли, що відправлення американських танків M1 Abrams в Україну - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш двох років, менш ніж півтора року".
Як сказав в інтерв'ю Голосу Америки заступник міністра оборони США Колін Кол, "навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Leopard стартувало".
"Насправді саме танки Leopard – це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни, - пояснив Кол. - Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker".
Напередодні Голос Америки повідомляв, що Норвегія доправила в Україну вісім танків німецького виробництва Leopard 2. На початку березня Польща, яка проводить для українців навчання на німецьких танках, повідомила, що надішле Україні ще 10 Leopard 2.
Минулого тижня речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу заявив, що українські військові майже завершили навчання на Leopard 2 у Німеччині, й скоро ці танки вже будуть в Україні.
У статті використано матеріали Reuters.
Форум