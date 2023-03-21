Сподіваюся, він побачив, що його армія зробила з цим містом - Кірбі про Путіна в Маріуполі

Президент Росії Володимир Путін для свого візиту обрав тимчасово окуповане українське місто Маріуполь, яке розташоване далеко від зони бойових дій. На це під час брифінгу в Білому домі вказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Він висловив сподівання, що Путін побачив шкоду і руйнування, яких завдали Маріуполю російські війська. "Я бачив прес-реліз, у якому він сказав, що подивиться на те, як іде відбудова Маріуполя. А як щодо того факту, що Маріуполь не треба було б відбудовувати, бо не треба було його бомбардувати… вибачте, я ледь не вжив слово, яке не маю вживати. Я сподіваюся, що він побачив, що його солдати, його армія, його війна зробили із цим містом", - зазначив Кірбі і додав, що президент Росії "має знати, наскільки погані його справи в Україні".

Водночас, у коментарі Українській службі Голосу Америки президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко, який виїхав із міста 15 березня 2022 року, напередодні авіаудару по драмтеатру, розповів, що насправді центр Маріуполя зараз повністю зруйнований, а будівництво в місті ведеться лише в районах можливого наступу української армії.

"Якщо подивитися навколо драмтеатру, це центр міста, та частина розбита вся, там ніхто нічого не ремонтує взагалі. Всі ремонти ведуться в тих будинках, де більш-менш вціліло хоча б щось, а також у новобудовах, які зводять на околицях міста дуже швидко, і там дуже великі питання щодо технологій. Ті будинки стоять саме на тих напрямках, з яких, найвірогідніше, будуть наступати ЗСУ. Тобто ці будинки - це живий щит", - сказав Осиченко.

За його словами, у місті живе близько 120-130 тисяч маріупольців, також окупаційна влада привезла туди близько 30-35 тисяч гастарбайтерів, які приїхали зі своїми сім'ями, а в місцевих санаторіях та базах відпочинку проживають російські військові. "Люди звикли, що вони там уже люди другого сорту, окупанти ставляться до наших людей жахливо, гастарбайтери ставляться до наших людей жахливо, в місті повне беззаконня, місцевий бізнес переважно "відтисли" собі кадирівці", - розповів Осиченко.

Приїзд Путіна до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду є "символічною демонстрацією бравади", написали світові видання. При цьому, на сайті Кремля опублікували перемонтоване відео, де він спілкується із місцевими жителями, з ролика вирізали фрагмент із криком жінки: "Це все неправда! Це все напоказ!"