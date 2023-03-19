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Приїзд Путіна в Маріуполь у соцмережах порівняли з візитом Гітлера у 1941
Візит президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя численні користувачі соцмереж в Україні та оглядачі за кордоном порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
Лише два дні тому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, що звинувачують його у воєнному злочині примусової депортації дітей з України до РФ. А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні людей.
"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, а мешканців вціліло небагато, подалі від сторонніх очей", - йдеться у заяві Міноборони України у Twitter.
"Міжнародний злочинець Путін відвідав окупований Маріуполь. Дивився на "відбудову міста".... у ночі. Напевно, щоб при світлі дня не бачити розстріляного міста, вбитого його "визволенням". Адже у темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння, - йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради. - Маріуполь - це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя "руського миру", який є російським терором та звірством. Від нього у Маріуполі загинуло понад 22 тисячі мирних, кількість жертв може бути значно вищою".
"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у Twitter фото Адольфа Гітлера під час відвідування штабу групи армій "Південь" у Маріуполі у грудні 1941 року і дописав: "Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія... «Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна» - WarHistoryOnline".
"Два фото: «Путін» на Радбезі та «Путін» у Маріуполі. Своїх чиновників він боїться більше, ніж маріупольців?", - додав Геращенко.
"Путін відвідує Маріуполь, місце одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії – бомбардування театру, наповненого дітьми, на якому було чітко написано слово «діти», написане російською мовою, щоб бомбардувальники не зробили того, що вони зробили тоді", - пише Кеннет Рот, колишній виконавчий директор Human Rights Watch.
Керівник московського бюро Financial Times Макс Седдон описує у Twitter одне з відео, опублікованих російськими пропагандистськими медіа: "Тут Путін, очевидно, їздить Маріуполем напівінкогніто, оскільки Марат Хуснуллін, високопосадовець, відповідальний за будівництво та реконструкцію, розповідає йому про зусилля Росії відновити те, що зруйнувала її армія".
Він додав: "Зверніть увагу, як для цього нібито спонтанного візиту до Маріуполя глибокої ночі люди, які живуть у цій квартирі, накрили для Путіна цілий стіл їжі, ніби він Санта-Клаус і просто з’являється без попередження".
"Чому вночі? Тому що вдень навіть бетоні курники Путіна та "потемкинские деревни" Шойгу виглядають так. Тут репортажів про "удобно, красиво" не вийде. Тому - вночі. Коли справжньої краси від російського окупаційного дизайну ховає темрява", - пише радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Путін відвідує окупований, зруйнований Маріуполь. Вночі, в темряві, їде порожніми вулицями. Місцева жінка в одному з небагатьох відбудованих житлових будинків показана, щоб подякувати йому за «перемогу». Не зовсім схоже на впевнене управління", - пише головний кореспондент із закордонних справ The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.
"Ролик російського державного телебачення про візит Путіна до Маріуполя, де «місцеві жителі» дякують йому за приїзд. Коли він проїжджає, у Москві розчищають цілі вулиці, але російське державне телебачення хоче, щоб росіяни повірили, що цей вилив вдячності є спонтанним", - пише інший кореспондент The Wall Street Journal Метью Луксмур.
При цьому чимало користувачів соцмереж висловили сумнів, що відео зняте саме у Маріуполі.
Але український телеведучий Андрій Бєдняков, уродженець Маріуполя, у коментарях до свого допису в Instagram висловив переконання у автентичності місці і героїв зйомки. "Багато пишуть, що люди ці «перевдягнені» [актори]. Я навіть не думаю, що це перевдягнені. У нас в місті були прихильники рузького світу. І слухаючи що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто".
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Росія згортає пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погоду – Гуменюк
Російські сили зупинили пошукові роботи в Чорному морі, повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону 19 березня.
За даними Гуменюк, російське корабельне угруповання продовжує маневрувати в Чорному морі, тримаючись подалі від контрольованого Україною берега, «щоб не бути ураженими нашою зброєю».
«Також спостерігається згортання пошукової операції в тому районі, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – пояснила Гуменюк.
Напередодні два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.
Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».
Розвідка Британії прокоментувала проголошення Росією окупованого Мелітополя «центром Запоріжжя»
Проголошення окупованого Мелітополя «центром Запорізької області» є визнанням того, що Росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому – про це заявила розвідка Великої Британії, яку цитує міністерство оборони країни.
Відомство вказує на те, що російські війська так і не змогли окупувати місто Запоріжжя, розташоване наразі в близько 35 кілометрах від лінії фронту.
«Тихе проголошення альтернативної столиці є ймовірно мовчазним визнанням всередині системи Росії, що її сили мають дуже маленькі шанси захопити раніше заплановані великі цілі у найближчому майбутньому», – йдеться в зведенні.
Російська окупаційна влада захопленої частини Запорізької області на початку березня проголосила Мелітополь «обласним центром».
Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого 2022 року.
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.
- Голос Америки
“Крим - це Україна” - країни світу виступають проти агресії Росії у 9-ту річницю анексії українського півострова
У дев’яту річницю незаконної окупації Криму ряд країн світу вкотре висловили незгоду із загарбницькими діями Росії та наголосили на підтримці України.
"Сполучені Штати продовжать заявляти очевидне: Крим - це Україна, як і Донецьк та Луганськ - це Україна", як і кожна частина України в її міжнародно визнаних кордонах", - заявила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.
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Вона перелічила жорстокі порушення прав людини, які Росія скоїла в Криму і вказала, що тепер Кремль намагається застосовувати такі ж методи і в інших частинах України.
"З 2014 року в Криму, ми бачимо чернетку того, що Путін робить в повномасштабному вторгненні", - вказала Остріан у виступі в ОБСЄ 16 квітня. - Бачимо як Кремль встановлює необраних маріонеток, намагаючись нав'язати свою волю на інші міста, які Росія захопила в Україні. Як Кремль робив в Криму. Бачимо це в шахрайських референдумах, які Кремль організував, щоб заявити про анексію частин української території. Як кремль робив в Криму.
І ми бачимо це у звірствах та зловживаннях, які російські сили коять на тимчасово окупованій території, включаючи в зв'язку з процесом фільтрації. Це позасудові вбивства, зґвалтування, катування цивільних, як в репресіях Кремля в Криму".
Міністерство зовнішніх справ Швеції заявило: «Швеція не визнає і не буде визнавати незаконної анексії Росією територій України. Ми продовжимо непохитно підтримувати Україну».
У Twitter міністерство розмістило постер із надписом «Крим – це Україна. Донецьк – це Україна. Херсон – це Україна. Луганськ – це Україна. Запоріжжя – це Україна».
З аналогічною заявою виступила і Фінляндія та наголосила, що агресія Росії і порушує міжнародне законодавство. “Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення”, - заявило МЗС Фінляндії у Twitter.
Посольство Великої Британії в Україні розмістило карту Україну, викладену іменами кримських татар від Кримської правозахисної групи.
“У Криму страждають українці: громадяни не мають свободи, мирних жителів затримують, а діти перебувають у таборах “перевиховання”, - заявило посольство. Британська дипломатія також наголосила: “Через 9 років після незаконної анексії Криму Велика Британія продовжує виступати разом з Україною проти російської агресії”.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов днями з нагоди проведення незаконного референдуму у Криму нагадав його організаторам, що цього року вони вже могли б “вийти з-за грат”. Та пообіцяв, що “тепер все це лише чекає на них попереду”.
У Криму перманентно тривають переслідування українських активістів. Так, постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева регулярно повідомляє про такі порушення, зокрема, недавно написала на своїй сторінці у Facebook про черговий незаконний обшук в окупованому Криму: “Цього разу окупаційні силовики вдерлися до будинку кримськотатарського активіста та журналіста Ролана Османова. Чоловіка відвезли до управління ФСБ у окупованому Сімферополі”.
Близько 50 кримських політв'язнів, які нині перебувають у в'язницях, мають проблеми зі здоров'ям, багатьом із них не надається медична допомога, - заявила Таміла Ташева в ефірі Радіо Культура. “Ненадання медичної допомоги, згідно із Женевською конвенцією, це, фактично, тортури над людьми”, - зазначила вона.
Ташева наголосила також, що політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, які загинули у російських тюрмах, фактично довели до смерті.
Росія тим часом скасувала концерт з нагоди “річниці”, але анонсовано флешмоби, лекції та автопробіги, повідомляє російське видання Медуза. Торік, як відомо, “святкування” восьмиріччя приєднання Криму до РФ було проведено на стадіоні “Лужники”. Цього року в російський президент Путін відвідав Крим в суботу, через день після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
Росія захопила Крим в 2014 році, а через вісім років розпочала повномасштабне вторгнення до України. Міжнародна спільнота засудила агресію Росії та запровадила санкції.
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