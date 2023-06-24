Путін поговорив з Ердоганом, Лукашенком, Мірзійоєвим, Токаєвим

Президент РФ Володимир Путін зранку суботи дзвонив президентам кількох країн. Відомо про розмови з президентом Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також Кремль стверджує, що Путіну з власної ініціативи дзвонив президент Туреччини.

Казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів Путіну, що “події, що відбуваються - це внутрішня справа Росії”.

Токаєв також нагадав, що конституційний порядок і верховенство права є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни та основою безпеки суспільства – інформує сайт президента . На сайті також стверджується, що “Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в РФ”.

Білорусь

Натомість авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко на своєму сайті не інформує про деталі розмові з Путіним. Повідомлено лише, що Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії.

Пізніше уряд Білорусі видав заяву в якій йдеться, що Білорусь є союзником Росії в її діях на Донбасі. В білоруській опозиції назвали події в Росії "унікальним історичним шансом". Опозиційний політик Валерій Сахащук закликав білорусів єднатись на захист свободи та незалежності.

Узбекистан

Щодо телефонної розмови Путіна з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, сайт Мірзійоєва повідомляє, що співрозмовники встигли обговорити “актуальні питання двостороннього та регіонального порядку денного”.

Туреччина

Тим часом, прес-служба Кремля заявляє, що відбулася телефонна розмова і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – “з ініціативи турецької сторони”.

“Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва”, - йдеться у заяві російської прес-служби.

В прес-службі турецького президента підтвердили факт розмови, але вказали, що Ердоган заявив Путіну про готовність Туреччини допомогти у мирному врегулюванні ситуації.