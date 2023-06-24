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Путін поговорив з Ердоганом, Лукашенком, Мірзійоєвим, Токаєвим
Президент РФ Володимир Путін зранку суботи дзвонив президентам кількох країн. Відомо про розмови з президентом Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також Кремль стверджує, що Путіну з власної ініціативи дзвонив президент Туреччини.
Казахстан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів Путіну, що “події, що відбуваються - це внутрішня справа Росії”.
Токаєв також нагадав, що конституційний порядок і верховенство права є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни та основою безпеки суспільства – інформує сайт президента. На сайті також стверджується, що “Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в РФ”.
Білорусь
Натомість авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко на своєму сайті не інформує про деталі розмові з Путіним. Повідомлено лише, що Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії.
Пізніше уряд Білорусі видав заяву в якій йдеться, що Білорусь є союзником Росії в її діях на Донбасі. В білоруській опозиції назвали події в Росії "унікальним історичним шансом". Опозиційний політик Валерій Сахащук закликав білорусів єднатись на захист свободи та незалежності.
Узбекистан
Щодо телефонної розмови Путіна з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, сайт Мірзійоєва повідомляє, що співрозмовники встигли обговорити “актуальні питання двостороннього та регіонального порядку денного”.
Туреччина
Тим часом, прес-служба Кремля заявляє, що відбулася телефонна розмова і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – “з ініціативи турецької сторони”.
“Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва”, - йдеться у заяві російської прес-служби.
В прес-службі турецького президента підтвердили факт розмови, але вказали, що Ердоган заявив Путіну про готовність Туреччини допомогти у мирному врегулюванні ситуації.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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- Голос Америки
"Маємо готуватись до будь-якого сценарію", - президент Литви про події в Росії
Нові обставини в Росії стануть предметом розгляду на саміті НАТО в Вільнюсі, заявив президент Литви Гітанас Науседа. "Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів, - йдеться в соцмедійному дописі литовського президента. - Ми повинні готуватись до будь-якого сценарію".
Науседа зазначив: "Кремлівський режим пожинає те, що посіяв. Все насильство спрямоване проти України має протилежний ефект".
США, ЄС, НАТО заявили, що уважно слідкують за подіями в Росії, де бойовики "Групи Вагнера" виступили проти військового керівництва країни.
Міністри закордонних справ "Групи семи" обговорили події в Росії.
У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.
Боррель запевнив, що підтримка України з боку ЄС непохитна.
Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.
Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
В Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".
Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.
В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
- Голос Америки
Держсекретар США Блінкен обговорив ситуацію у Росії із союзниками з G7 та ЄС
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
“Сполучені Штати залишаться у тісній координації з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися”, - йдеться у повідомленні Держдепу.
Блінкен також повідомив про розмову у Twitter.
Тим часом посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter про чергові російські атаки на Київ та інші міста України, що тривали безпосередньо під час початку протистояння всередині самої Росії.
Як повідомляв Голос Америки, аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.
НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".
“Смачного” — перший український ресторан у японському Токіо. Відео
Токіо вважають однією з найвідоміших гастрономічних столиць світу. Та лише торік у Токіо з’явився перший ресторан української кухні – «Смачного».
- Голос Америки
Що протистояння в Росії означає для українського контрнаступу?
Аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.
Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з протистояння.
Якщо російські війська підуть воювати з "Групою Вагнера", це "відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись", - сказав Девіс в коментарі виданню.
Напад "Групи Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує і.американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті.
Ростов-на-Дону - ключовий командний пункт російських сухопутних сил, які перебувають в Україні, вказують аналітики ISW. Тут розміщено штаб Південного військового округу, підрозділи якого беруть участь в захисті від українського контрнаступу на півдні України. Також там розміщено командний центр Російського спільного угруповання сил в Україні. В ISW зазначають - будь-яка загроза присутності в місті російського Міноборони "матиме вплив на критично важливі аспекти ведення війни".
"Ідеальним часом" для українців скористатись "хаосом в Москві, хаосом в російських збройних силах" назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі для CNN.
Не варто відкривати другий фронт проти власного народу в той час, як триває протистояння на першому фронті, твітує колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.
"Військова максима в тому, що під час війни країна не має відкривати другий фронт, якщо не має абсолютної переваги, - твітує аналітик. - Максима Гертлінга в тому, що країна ніколи не має відкривати другий фронт проти власного народу, коли триває протистояння на першому фронті".
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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