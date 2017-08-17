Довіра до Путіна серед республіканців у США зростає - опитування

Протягом останніх двох років популярність президента Росії Володимира Путіна серед членів Республіканської партії в США подвоїлася.

Про це повідомляє видання Politico, з посиланням на результати опитування, проведеного Pew Research Center.

Кількість республіканців, які довіряють Володимиру Путіну, зросла вдвічі із 17% у 2015 році, коли Дональд Трамп розпочав свою президентську передвиборчу кампанію, яка вважалася прихильною до Москви, і сьогодні становить 34%.

Хоча більшість американців далі сприймають Росію негативно, загальна популярність Москви все ж таки збільшилась у порівнянні з 2014 роком, коли Росія анексувала Крим. За результатами опитування, 29% американців тепер мають позитивне уявлення про Росію у порівнянні з 19% три роки тому.

Проте явно спостерігається поділ по партійній лінії, в той час, як різні комітети в Конгресі та федеральні слідчі розслідують справу ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, включно з хакерськими атаки на електронне листування демократів. Слідчі намагаються встановити, чи були будь-які зв’язки з Росією та передвиборчим штабом Дональда Трампа. Сам президент назвиває розслідування «обманом».

Як вказують дані опитування, на відміну від республіканців, підтримка Путіна серед демократів відносно незначна і складає всього 13%.

61% демократів вважають Росію головним ризиком для національної безпеки США, у той час, як серед республіканців таку думку поділяють лише 36%.

Опитування було проведено серед 1 505 американських громадян від 16 лютого до 15 березня. Похибка вибірки становить 3%.

«Ми бачимо відносну зміну серед республіканців в тому, що вони тепер набагато прихильніше ставляться до Росії», - зазначила старший дослідник при Pew Research Center Марґарет Вайс, додавши, що зміна «досить значна».

Вона наголосила, що ідологічний поділ наявний і в інших країнах. Правого нахилу громадяни Італії, Греції та Австралії також позитивніше ставляться до Путіна, - каже Вайс.

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