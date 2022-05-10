Путін розраховує на послаблення підтримки України країнами Заходу, - Агенція з національної розвідки США. Відео

Російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, і в наступні кілька місяців вона може стати гострішою і більш непередбачуваною. При цьому Кремль розраховує на те, що з огляду на світову кризу із енергоносіями та нестачі продовольства підтримка Києва з боку країн Заходу з часом ослабне. Про це під час слухань у Комітеті зі збройних сил Сенату США заявила директорка Агенції з національної розвідки Евріл Гейнс.