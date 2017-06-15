Путін похвалився про «плюси» від санкцій США щодо Росії

У середу Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії



Президент Росії Володимир Путін висловив думку, що нові спроби Сенату США посилити санкції щодо Росії безпідставні і, за всіма ознаками, є наслідком внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах.



«Ми знаємо, що в Сенаті Сполучених Штатів знову виник законопроект щодо посилення санкцій, - сказав президент, відповідаючи на запитання росіян у трансляції «Прямої лінії» - До речі, чому? Адже нічого не відбувається екстраординарного. У зв'язку з чим на голому місці знову почали говорити про ці санкції?».



На думку російського президента, посилення антиросійських санкцій є свідченням триваючої внутрішньополітичної боротьби в США.



«Але тим не менше це відбувається, я вважаю, на голому місці», - підкреслив Путін.



Путін висловив свою думку після того, як в середу Сенат США майже одноголосно підтримав запровадження нових санкцій у відповідь на втручання Росії в президентські вибори в США в 2016-му році.

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Законопроект містить положення, згідно з яким президенту США Дональда Трампа знадобиться отримати схвалення Конгресу, якщо він вирішить послабити будь-які чинні антиросійські санкції.



Законопроект, який був прийнятий 97 голосами «за» при двох «проти» є частиною пропонованого законодавства про санкції щодо Ірану.



Запропонована поправка має на меті покарати Росію за втручання в американські вибори, анексію українського Криму і підтримку сирійського уряду в громадянській війні, яка триває вже шість років.



У зв'язку з цим, Путіну поставили запитання, чи готова Росія жити в умовах тривалих санкцій.



«Історія Росії показує, що ми і жили під санкціями протягом усієї нашої історії», - відповів президент.



Він додав, що «не було б Криму, придумали б ще що-небудь, для стримування Росії».



Путін висловив думку, що світова кон'юнктура і зниження цін на традиційні товари, включаючи нафту і газ, відбилися на російській економіці більше, ніж санкції.



«Чи позначилися на нас санкції чи ні? Так, позначилися, - сказав Володимир Путін. - Кардинально? Не думаю».



На думку Путіна, санкції проти Росії мали навіть певні плюси. «Включаємо мізки, таланти, зосереджуємо ресупси на ключових напрямках», - зазначив він.



«На нас більше відбилася світова кон'юнктура і зниження цін на традиційні наші товари - на нафту, на газ, на металургійну промисловість, на хімію», - вказав Путін.



Путін також відзначив, що, за його даними, спад у російській економіці, який був частково викликаний економічними санкціями, введеними проти Росії США і країнами Європейського союзу, залишився позаду.



«Ми повинні ґрунтуватися, роблячи вибори подібного роду, на об'єктивних даних. А вони кажуть, що рецесія в російській економіці подолана і ми перейшли до періоду зростання», - сказав він.



Путін зазначив, що зростання ВВП триває три квартали поспіль, зростання ВВП за чотири місяці склало 0,7%.



Інвестиції в основний капітал ростуть швидше зростання економіки - 2,3% за чотири місяці, сказав президент. Він також повідомив, що в Росії досягнуто рекордно низького рівня інфляції в 4,1%, до кінця року буде досягнутий цільовий показник в 4%.

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