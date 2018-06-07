Путін пропонує створити нову систему європейської безпеки і погрожує Україні

Президент Росії Володимир Путін закликав у четвер до створення нової європейської системи безпеки. Він зробив це, за його словами, у відповідь на зусилля США підірвати стратегічний баланс сил і попередив, що третя світова війна може покласти край цивілізації.

«Усвідомлення, що третя світова війна може бути кінцем цивілізації, повинно стримати нас від екстремальних кроків на міжнародній арені, які надзвичайно небезпечні до сучасної цивілізації, сказав Путін під час щорічної телевізійної програми, під час якої відповідав на запитання громадян.

Путін осудив вихід США з договору про антибалістичні ракети 2001 року, підписаного ще з Радянським Союзом як «спробу покласти край стратегічному балансу, але ми дамо на це відповідь».

Він також сказав, що незабаром буде поставлено на службу нові міжконтинентальні балістичні ракети, кажучи: «Ми плануємо постачити нашим збройним силам наші наймогутніші системи стратегічних ракет у 2020 році. Це нова надзвичайно могутня балістична ракета Сармат».

Він дуже позитивно оцінив свої військові сили, кажучи, що вони допомогли в боротьбі з тероризмом у Сирії і додав, що їх дії допомогли стабілізувати ситуацію в країні і захистити інтереси Росії та її громадян. Російські війська залишаться там доти, доки їх присутність там служить інтересам Росії.

Путін також поперердив сусідню Україну, щоб вона не вдавалася до будь-яких військових дій проти проросійських сепаратистів у східній Україній в час, коли в Росії відбувається Чемпіонат світу з футболу.

«Надіюсь, що не буде ніяких військових дій, але якщо це станеться, гадаю, це матиме дуже серйозні наслідки для української держави в загальному», сказав він.

Дивіться також: Акція на підтримку Сенцова

​