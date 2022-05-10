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Путін готується до затяжної війни і погрожує ядерною зброєю, щоб Захід не надавав Україні зброю - розвідка США
Російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, що в наступні кілька місяців може стати гострішою й більш непередбачуваною. Про це під час слухань у Комітеті зі збройних сил Сенату США заявила директорка Агенції з національної розвідки Евріл Гейнс.
"Трагічне вторгнення президента Путіна до України у лютому спричинило шок для світового порядку із наслідками, які ми зараз лише починаємо усвідомлювати", - сказала Гейнс. - "Агенція з національної розвідки, як ви знаєте, оприлюднювала попередження про плани Путіна, але це випадок, коли нам би хотілось, щоб ми помилялись".
За словами Гейнс, Путін хоче посилити сухопутне сполучення між Кримом і Донбасом, окупувати Херсонську область, взяти контроль над водопостачанням до Криму і отримати сухопутне сполучення до Придністров’я. Однак, без мобілізації населення Росії це навряд чи вдасться, сказала Гейнс.
"Наступні місяць-два війни будуть важливими, адже росіяни спробують посилити свої спроби. Але навіть якщо вони матимуть успіх, ми не впевнені, що боротьба на Донбасі дійсно закінчить війну. За нашими оцінками, Путін готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він й досі хоче досягти цілей поза Донбасом. Ми вважаємо, що стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінились", - сказала директорка Агенції з нацрозвідки.
Вона додала: "У поєднанні з реальністю, в якій Путін стикнувся із розбіжністю між його амбіціями та поточними основними воєнними можливостями Росії, це, ймовірно, означає, що у наступні кілька місяців ми зможемо побачити більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію".
При цьому, за оцінками американської розвідки, Кремль розраховує на те, що з огляду на світову кризу із енергоносіями та нестачі продовольства підтримка Києва з боку країн Заходу з часом ослабне.
"Ми віримо, що Москва продовжує використовувати ядерну риторику, щоб утримати США та Захід від збільшення допомоги із смертоносною зброєю Україні", - додала Гейнс. За її словами, через це Кремль може проводити навчання із використанням субмарин і авіаносців, що можуть нести ядерний заряд.
"Ми продовжуємо вважати, що президент Путін вдасться до використання ядерної зброї лише у випадку, якщо він відчує екзистенційну загрозу російській державі або його режиму. Але ми залишаємось пильними і стежитимемо за будь-яким аспектом російських стратегічних ядерних сил. Коли ситуація настільки гостра, завжди існує підвищена можливість прорахунків, незапланованого загострення".
Перед сенаторами свідчив також директор з Агенції з воєнної розвідки генерал-лейтенант Скотт Беррієр, який охарактеризував воєнну ситуацію в Україні як "глухий кут" (stalemate - ГА), коли "ані росіяни, ані українці не виграють". Беррієр сказав, що Україні вдалось наростити додаткову військову міць і що українські військовики "неймовірно мотивовані", на відміну від "немотивованих" російських солдатів.
"Якщо Росія не проголосить війну й мобілізацію, "глухий кут" триватиме певний час. [...] Якщо ж вони оголосять війну й мобілізацію, це залучить до боротьби тисячі нових солдатів. І навіть якщо вони не будуть добре підготовлені та компетентні, вони все одно залучать живу силу й озброєння", - сказав Беррієр.
9 травня Путін назвав війну Росії в Україні "ударом на випередження" через начебто підготовку Києва з боку США й НАТО до нібито наступу на російські "історичні землі".
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- Голос Америки
У Сенаті зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму
У Сенаті зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму.
Співавтори документу - сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.
“Це визнання (країни-спонсора тероризму - ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її (Росію) треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра”, - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.
“Впродовж 20 років він (Путін - ред.) уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим (терміном), що відповідає його діям. Він - терорист. І Росія - в руках держави-терориста, якою управляє Путін”, - заявив сенатор Ліндсі Грем.
“Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні. Я відвідував Україну у складі двопартійної делегації незадовго до повномасштабного вторгнення, і мої колеги спитали Зеленського: Чи ви боїтеся російського вторгнення? А він подивився на нас і сказав: “Росіяни вторглися в нашу країну в 2014 році, вони вбили 14 тисяч наших людей”. Вони (росіяни) спонсорували тероризм роками і роками, і вони мають за це відповідати”, - додав сенатор від Демократичної партії, співавтор резолюції Ричард Блументаль.
У резолюції сенатори визначили низку підстав для такого визначення. Серед них:
- За вказівкою Володимира Путіна уряд Росії продовжує впроваджувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та інших країн;
- З 2014 року уряд Росії підтримує сепаратистів, причетних до насильства проти мирних громадян України у регіоні Донбасу;
- РФ поширює терор по всьому світі через приватні військові мережі найманців, такі як група Вагнера;
- У лютому 2022 року понад 400 російських найманців із групи Вагнера прибули в Київ за наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- 14 березня 2022 діючий голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти мирного населення та цивільної інфраструктури, є “державним тероризмом”;
- 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-терористом;
- 27 квітня 2022 року Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що “без сумніву, росіяни тероризують народ України”;
- За наказом Володимира Путіна Росія продовжує вчиняти військові злочини, наказуючи та даючи дозвіл атакувати мирні центри в Чечні, Грузії, Сирії, Україні, що призвело до незліченної кількості смертей цивільних чоловіків, жінок і дітей;
- Військові Росії здійнили незліченну кількість вбивств невинних громадян і намагались заховати свої звірства у масових могилах по всій Україні.
“Чим більше ми зробимо, щоб ізолювати Росію, тим сильнішою буде наша позиція. І ця ініціатива пропонує таку перспективу”, - заявив сенатор Блументаль.
Резолюцію планують додати до пакету законодавства щодо додаткової підтримки України.
“Якщо Конгрес США додасть до законодавства про додаткову підтримку України визнання Росії державою-спонсором тероризму, це було б найсильнішим сигналом, що Путіна як лідера Росії вже не вважають легітимним”, - пояснив сенатор Грем.
Цією резолюцією, зазначив Грем, американський Конгрес надсилає сигнал українському народу, що США їх розуміють. І також сигнал росіянам - що допоки Путін буде вашим лідером, Росія лишатиметься ізольованою.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", відповідно до пояснень на сайті Держдепартаменту, “держави-спонсори тероризму” - це ті, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму та визначаються відповідно до трьох законів США: розділу 1754(c) закону про дозвіл на національну оборону, розділу 40 закону про контроль експорту зброї та розділу 620A закону про іноземну допомогу.
“Держави-спонсори тероризму” підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також – під різні фінансові та інші обмеження.
Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із “державами-спонсорами тероризму”.
Спікер Сенату Чак Шумер: У Сенаті розглянуть законопроект про допомогу Україні щойно за нього проголосують в Палаті представників
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у вівторок, 10 травня, під час дебатів у Сенаті закликав до схвалення Сенатом екстреної допомоги для підтримки України, повідомляє його прес-служба.
«Вже сьогодні Палата представників може проголосувати за майже 40 мільярдів доларів екстреної допомоги на підтримку України, у тої час як українці продовжують досить успішно відбиватися від російської агресії», - сказав він.
За його словами, щойно Палата представників схвалить законопроект, він готовий винести його на голосування в Сенаті.
«Швидке схвалення цього надзвичайного фінансування має важливе значення для допомоги народу України в його боротьбі з злісним Путіним: це означатиме більше фінансування для забезпечення джавелінами, стінгерами, гаубицями, безпілотними літальними апаратами Switchblade та іншим важливим обладнанням. І це означатиме більше їжі, припасів і житла для мільйонів українських біженців, які перебувають у розпалі найбільшої кризи біженців з часів Другої світової війни», - цитує сенатора прес-служба.
Лідер сенатської меншості, республіканець Мітч Макконнел, відповідаючи на питання журналістів, раніше також зазначив свою підтримку.
Очікується, що Палата представників, яка має першою розглянути цей законопроект, винесе його на голосування вже сьогодні, ймовірно, після 18:30 за вашингтонським часом.
У неділю, 8 травня, спікерка Ненсі Пелосі в інтерв’ю каналу CBS, у програмі Face the Nation, заявляла, що Палата представників США намагатиметься якомога швидше ухвалити додаткову допомогу Україні, про яку просив президент Байден кілька тижнів тому.
“Ми з повагою ставимося до стратегії президента України, визнаємо їхню потребу у зброї, щоб надіслати більше зброї, запровадити більше санкцій, надати більше економічної допомоги, більше гуманітарної допомоги. Я дуже горда тим, що мала можливість бути там зі своїми колегами, щоб обговорити ці дуже конкретні питання та нашу двопартійну підтримку”, - сказала спікерка Палати представників США, яка відвідала Київ 1-го травня.
Напередодні Президент США Джо Байден вкотре закликав Конгрес прийняти запропонований ним законопроект, наголошуючи на його терміновості.
«Потреба також нагальна: я майже вичерпав ресурси, надані мені двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців. Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші поставки допомоги зупинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно десять днів від досягнення цього критичного терміну», - цитує президента сайт Білого Дому.
Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін опублікували подібне звернення в листі до законодавців, закликаючи їх діяти до 19 травня, коли вони очікують, що Адіміністарція вичерпає фінансування, вже схвалене Конгресом, на допомогу Україні.
У четвер, 28 лютого, президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою.
За повідомленням американських ЗМІ, демократи в Конгресі запропонували збільшити допомогу Україні до 40 мільярдів у рамках цього закону.
Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на понад 3.8 мільярдів доларів.
У статті використані матеріали Newsweek, ABC, CBS.
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Члени Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили резолюцію, яка може закрити регіональний офіс в Росії
Члени Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили у вівторок, 10 травня, резолюцію, яка може призвести до закриття регіонального офісу Росії та призупинення зустрічей у країні у відповідь на її вторгнення в Україну.
Спеціальна сесія Європейського регіону ухвалила резолюцію, підтриману Україною та Європейським Союзом: 43 представники країн проголосували "за", 3 - "проти" (Росія, Білорусь, Таджикистан) і 2 утрималися.
Прихильники вважають важливим політичним кроком ізоляцію Москви і заявляють, що вони намагаються уникнути будь-якого серйозного впливу на систему охорони здоров’я Росії. У резолюції йдеться про "надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я" в Україні та вказується на масові жертви, а також ризики хронічних та інфекційних захворювань, які виникли внаслідок військових дій Росії.
Посланник Росії Андрій Плутницький виступив проти резолюції та заявив, що він "вкрай розчарований".
Ми вважаємо, що це величезний момент шкоди для системи глобальної охорони здоров’я, – сказав він на зустрічі членів і вищих посадових осіб ВООЗ.
Дехто критикує резолюцію ВООЗ, заявляючи, що вона є недостатньо жорсткою. Дипломати повідомили Reuters, що вони припинили намагання відсторонити Росію від членства у виконавчому комітеті ВООЗ через юридичні та технічні проблеми, хоча члени можуть спробувати заморозити право голосу Росії на великій зустрічі пізніше цього місяця.
Москва називає свої дії з 24 лютого "спеціальною військовою операцією" з роззброєння України та позбавлення її від того, що вона називає антиросійським націоналізмом, розпалюваним Заходом. Україна та Захід кажуть, що Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну.
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- Голос Америки
Великобританія, Канада та ЄС вважають Росію причетною до кібер-атак на Україну за годину до війни
Великобританія, Канада та Євросоюз покладають на Росію відповідальність за масову кібератаку на супутникову мережу в Україні, внаслідок якої на початку війни було відключено тисячі модемів.
У заяві Ради Європи у вівторок йдеться, що цифрова атака на мережу Viasat наприкінці лютого відбулася тоді, коли російські війська вторгнулись на територію України, і блокування Інтернету сприяло цьому вторгненню.
“Ця кібератака сталася за годину до неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, що сприяло військовій агресії. Кібератака мала значний вплив, спричинивши перебої в комунікації та збої в роботі кількох державних органів, бізнесів та комп'ютерах користувачів в Україні, а також зачепила декілька держав-членів ЄС», - мовиться у заяві Ради Європи.
"Кібератаки, спрямовані на Україну, зокрема на критично важливу інфраструктуру, можуть перекинутися на інші країни та спричинити системні наслідки, що загрожують безпеці громадян Європи", - заявили у європейському відомстві.
Глава МЗС Британії також заявила, що ця кібератака - це “цілеспрямований і зловмисний напад Росії на Україну”.
МЗС Великобританії у заяві цитує розвідувальні дані британських та американських агенцій, які вважають, що за цими кібератаками стоїть Росія.
Росія заперечує причетність до цих кібер-атак на органи української влади.
У статті використано матеріали агенства Рейтерс.
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