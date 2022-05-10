Путін готується до затяжної війни і погрожує ядерною зброєю, щоб Захід не надавав Україні зброю - розвідка США

Російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, що в наступні кілька місяців може стати гострішою й більш непередбачуваною. Про це під час слухань у Комітеті зі збройних сил Сенату США заявила директорка Агенції з національної розвідки Евріл Гейнс.

"Трагічне вторгнення президента Путіна до України у лютому спричинило шок для світового порядку із наслідками, які ми зараз лише починаємо усвідомлювати", - сказала Гейнс. - "Агенція з національної розвідки, як ви знаєте, оприлюднювала попередження про плани Путіна, але це випадок, коли нам би хотілось, щоб ми помилялись".

За словами Гейнс, Путін хоче посилити сухопутне сполучення між Кримом і Донбасом, окупувати Херсонську область, взяти контроль над водопостачанням до Криму і отримати сухопутне сполучення до Придністров’я. Однак, без мобілізації населення Росії це навряд чи вдасться, сказала Гейнс.

"Наступні місяць-два війни будуть важливими, адже росіяни спробують посилити свої спроби. Але навіть якщо вони матимуть успіх, ми не впевнені, що боротьба на Донбасі дійсно закінчить війну. За нашими оцінками, Путін готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він й досі хоче досягти цілей поза Донбасом. Ми вважаємо, що стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінились", - сказала директорка Агенції з нацрозвідки.

Вона додала: "У поєднанні з реальністю, в якій Путін стикнувся із розбіжністю між його амбіціями та поточними основними воєнними можливостями Росії, це, ймовірно, означає, що у наступні кілька місяців ми зможемо побачити більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію".

При цьому, за оцінками американської розвідки, Кремль розраховує на те, що з огляду на світову кризу із енергоносіями та нестачі продовольства підтримка Києва з боку країн Заходу з часом ослабне.

"Ми віримо, що Москва продовжує використовувати ядерну риторику, щоб утримати США та Захід від збільшення допомоги із смертоносною зброєю Україні", - додала Гейнс. За її словами, через це Кремль може проводити навчання із використанням субмарин і авіаносців, що можуть нести ядерний заряд.

"Ми продовжуємо вважати, що президент Путін вдасться до використання ядерної зброї лише у випадку, якщо він відчує екзистенційну загрозу російській державі або його режиму. Але ми залишаємось пильними і стежитимемо за будь-яким аспектом російських стратегічних ядерних сил. Коли ситуація настільки гостра, завжди існує підвищена можливість прорахунків, незапланованого загострення".

Перед сенаторами свідчив також директор з Агенції з воєнної розвідки генерал-лейтенант Скотт Беррієр, який охарактеризував воєнну ситуацію в Україні як "глухий кут" (stalemate - ГА), коли "ані росіяни, ані українці не виграють". Беррієр сказав, що Україні вдалось наростити додаткову військову міць і що українські військовики "неймовірно мотивовані", на відміну від "немотивованих" російських солдатів.

"Якщо Росія не проголосить війну й мобілізацію, "глухий кут" триватиме певний час. [...] Якщо ж вони оголосять війну й мобілізацію, це залучить до боротьби тисячі нових солдатів. І навіть якщо вони не будуть добре підготовлені та компетентні, вони все одно залучать живу силу й озброєння", - сказав Беррієр.

9 травня Путін назвав війну Росії в Україні "ударом на випередження" через начебто підготовку Києва з боку США й НАТО до нібито наступу на російські "історичні землі".