Спецпрокурор США очікує на письмові відповіді Трампа у слідстві про можливу змову з Росією

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого впливу Росії на президентські вибори в США 2016 року, надав президентові Трампу перелік питань для письмової відповіді, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на поінформовані джерела.

Надання питань є важливим кроком, якому передували місяці переговорів. Це також свідчить, що розслідування Мюллера, можливо, досягає своєї завершальної стадії, пише CNN.

Питання стосуються можливої змови між представниками команди Трампа та росіянами, які намагались вплинути на вибори 2016 року, повідомляють ЗМІ. Однак, питання оминають звинувачення у перешкоджанні правосуддю.

Також не відомо, чи подаватиме Мюллер запит на отримання ордера на безпосередній і особистий допит президента. Трамп неодноразово зазначав, що він готовий відповісти на питання Мюллера особисто, попри те, що його союзники та юристи відмовляють його від такого кроку. "Це видається сміховинним, що мені потрібно буде це робити, якщо змови немає, однак, я зроблю те, що необхідне, щоб це завершити", - заявив Трамп в інтерв'ю програмі Fox and Friends 11 жовтня.

Елі Гоніг, колишній федеральний прокурор штату Нью-Йорк вважає, що Мюллер не включив до переліку питання з перешкоджання правосуддю через те, що він, можливо, готовий дійти до Верховного суду з цього питання. "Це свідчить, що Мюллер прагне взяти оcобисті свідчення президента добровільно, або, за необхідності, через ордер", - наголосив він в коментарі Politico.

Деякі юристи не радять Трампу надавати письмові відповіді. "Мюллер нічого не має з питання змови і тому це, можливо, остання спроба створити пастку незаконних свідчень", - говорить Пітер Флегерті, голова Національного правничого і стратегічного центру – неурядової організації консервативного спрямування. Флегерті раніше піддавав сумнівам законність призначення спецпрокурора.

Надання письмових свідчень є важливим кроком, переконані інші. "Якщо Мюллер вважає, що Трамп ніколи не дасть свідчення особисто з цих питань, запит про письмові свідчення має сенс", - заявив Ренато Маріотті, колишній заступник прокурора США з Чикаго, в коментарі Politico. "Яку б позицію не зайняв Трамп, це може обмежити можливості для його захисту в майбутньому", - додав він.

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