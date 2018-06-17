Семи-метровий пітон проковтнув індонезійську жінку

Джакарта, Індонезія — 7-метровий пітон проковтнув жінку в центральній Індонезії, повідомив чиновник селища у суботу.

Потерпіла, 54-річна Ва Тіба зникла безвісти, коли поралася на своєму городі поблизу її села на острові Муна, Південно-східної провінції Сулавесі у четвер ввечері – розповів Associated Press сільський голова Фаріс.

На наступний день у п’ятницю її родина подалася розшукувати її на городі, але знайшли лише її речі, в тому числі сандалі і ліхтарик, - сказав Фаріс, який надав лише своє імя.

Коли сім'я та селяни розпочали пошук жінки, вони натрапили на роздуту змію близько 50 метрів від місця, де були знайдені її речі.

Селяни вбили рептилію та принесли її в село.

«Коли розрізали живіт змії, вони знайшли тіло Тіби повністю одягнуте», каже Фаріс.

На відео, що було підхоплине Washington Post видно, як селяни розрізають дохлу змію, щоб витягнути тіло жінки.

Фаріс сказав, що город жертви, за кілометр від її хати, розташований у скелястому районі з печерами та скелями, де водиться багато змій.

Сітчасті пітони, які важаються дуже поширеними в Індонезії та інших частинах Південно-східної Азії, впиваються у здобич десятками гострими вигнутими зубами, поступово здавлюючи її до смерті перш ніж її проковтнути.

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