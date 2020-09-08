Наука та етика передусім: конкуренти-розробники вакцини від COVID-19 спільно заприсяглися дотримуватись високих стандартів

Дев’ять провідних компаній, які розробляють вакцину від коронавірусу COVID-19 у США та Європі, пидписали спільне зобов‘язання про те, що вони не будуть подавати заявки на схвалення вакцини урядом до того, як переконаються, що їхня вакцина є безпечною для застосування та ефективною, і не проведуть масштабну третю фазу тестувань.

«Ми переконані, що ця заява допоможе забезпечити впевненість громадськості у вакцинах від COVID-19, які, зрештою, можуть отримати схвалення, а також у жорсткій науковій та регуляторній перевірці, яку вони проходять», - заявили компанії.

Компанії-конкуренти Moderna, Pfizer та AstraZeneca перебувають на третій завершальній стадії тестування прототипів вакцини. Крим них заяву про зобов‘язання підписали Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Merck, Novavax, Sarnofi та BioNtech, пише U.S. News.

Кожна з цих компаній прагне бути першою в розробці вакцини, але вони об‘єднали свої зусилля, щоб переконати споживачів, що вони насамперед дбають про їхню безпеку.

Питання розробки вакцини від пандемії, останнім часом набуло політичного звучання. До нього звертаються політики в еризеднтських перегонах України США.

Минулого місяця критику викликало рішення Росії та Китаю надати реєстрацію вакцини від коронавірусу ще до завершення третьої стадії випробувань. В п‘ятницю результати дослідження російської вакцини на першій та другій стадіях були опубліковані у науковому медичному журналі Lancet. Дослідження показали, що всі 76 учасників випробування виробили антитіла до вірусу, що спричиняє COVID-19.

Третя фаза передбачає масштабні випробування вірусу і російські посадовці заявляють, що такі випробування почнуться вже цього місяця. Китай затвердив використання експериментальної вакцини для військовослужбовців та медпрацівників в червні.

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