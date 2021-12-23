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Білоруська влада визнала екстремістським сайт місцевої служби Радіо Свобода

Білоруське Міністерство внутрішніх справ внесло до списку «екстремістських формувань» інтернет-ресурси Білоруської служби Радіо Свобода. У списку на сайті МВС вони внесені до переліку «причетних до екстремістської діяльності».

«Міністерство внутрішніх справ 23 грудня 2021 року визнало екстремістським формуванням групу громадян, які об’єдналися за допомогою інтернет-ресурсів «Радыё Свабода», – йдеться в повідомленні силовиків в їхньому телеграм-каналі.

На початку грудня суд у Мінську визнав екстремістськими акаунти Білоруської служби Радіо Свобода у соціальних мережах. До списку екстремістських матеріалів внесені телеграм-канали всіх найбільших незалежних суспільно-політичних ЗМІ країни, зазначала тоді редакція.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай тоді заявив, що Радіо Свобода «категорично відкидає цей безглуздий ярлик». У його заяві наголошувалося, що редакція прагне й надалі надавати об’єктивні новини й інформацію білоруському народу.

Після президентських виборів у країні, що відбулися в серпні 2020 року, і масових акцій протесту проти офіційних результатів голосування, білоруська влада розгорнула безпрецедентний наступ на ЗМІ, громадянське суспільство і політичних активістів.

Порушені тисячі кримінальних справ, 945 людей перебувають під арештом або засуджені з політичних причин, підрахував правозахисний центр «Весна». Закриті десятки видань, зокрема найбільший інтернет-ресурс Tut.by. У списку екстремістських формувань – 24 об’єднання, фонди, телеграм-канали і медіа.

Передрук з "Радіо Свобода"

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