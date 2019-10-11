Головний радник Держдепу йде у відставку, через ставлення Помпео до Йованович - WP

Майкл Маккінлі, головний радник Держсекретаря США Майка Помпео пішов у відставку. Серед причин відставки називають невдоволення серед співробітників Державного департаменту ставленням до кар'єрних дипломатів і поширене уявлення про те, що Держсекретар Помпео не зміг захистити від нападок дипломатів, які опинились в центрі скандалу з Україною і особливо колишнього посла США в Україні Мері Йованович.

Хоча Україна не входила безпосередньо у сферу відповідальності Маккінлі, посадовець відповідав за зв'язок Держсекретаря з кар'єрними дипломатами.

"Як і багатьох інших, його розчарувала нестача публічної підтримки від Держсекретаря дипломатам, які фігурували в неоднозначних ситуаціях щодо України і яких викликали для дачі свідчень в Комітетах Палати представників, що проводять розслідування дій Трампа та його юриста Джуліані в рамках процедури імпічменту. Особливе занепокоєння викликала ситуація з Мері Йованович, посла США до України, яку Помпео відкликав з посади, коли ЗМІ правого крила звинуватили її у нелояльності", - пише The Washington Post.

На захист Йованович також виступили більше 50 жінок, які раніше обіймали посади послів США у різних країнах. Вони звернулись до президента США Дональда Трампа та держсекретаря США Майка Помпео з закликом захистити дипломатів від політичної помсти. Лист, про який першим повідомив NBC News, також підписала діючий посол США Кетрін Еберт-Грей з обмовкою, що її думка може не представляти позицію уряду США.

В листі, написаному від імені об'єднання "Жінки-посли на службі Америки", представниці дипкорпусу наголосили на "серйозному занепокоєнні" змістом розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня, неповну стенограму якої оприлюднив Білий дім.

"Приниження посла заявою, що "на неї очікують погані речі" свідчить про можливий намір покарати посла за невказані дії. Це має вигляд погрози помститись з політичних причин і є шокуючим та невідповідним", йдеться в листі.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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