"Зелена зона", де розміщене Посольство США в Багдаді, зазнала ракетних ударів у неділю

Державний департамент США підтвердив, що знає про повідомлення про ракетні удари по укріпленій "Зеленій зоні" в Багдаді, де розташоване американське посольство. Держдеп закликав Ірак "виконувати зобов'язання з захисту дипломатичних установ", пише "Голос Америки".

Новинні агентства, з посиланням на джерела в сфері безпеки, повідомляють про щонайменше одну ракету, яка уразила територію посольства, спричинивши поранення трьох осіб.

Також п'ять ракет "Катюша" уразили берег річки у "Зеленій зоні" не призвівши до поранень, чи серйозних пошкоджень, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву Спільного операційного командування США.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул-Магді засудив удари і заявив, що такі дії загрожують перетворити країну на зону бойових дій. Він підтвердив, що Ірак прагне захистити дипломатичні представництва в країні.

Протягом минулих місяців вже надходили повідомлення про подібні ракетні напади. Сполучені Штати покладають провину за удари на підтримуваних Іраном бойовиків, які діють на території країни.

"З грудня, було 14 нападів з Ірану та з боку підтримуваних Іраном збройних угрупувань на службовців США в Іраку, - заявила речниця Держдепу. – Безпекова ситуація залишається напруженою і підтримувані Іраном збройні формування продовжують становити загрозу".

Напруга між США та Іраном зросла після удару США, в результаті якого було вбито іранського генерала Касема Солеймані. У відповідь Іран наніс удари проти іракських авіабаз, де перебувають американські військові.

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