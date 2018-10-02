НАТО вважає, що нові російські ракети порушують міжнародну угоду

Нова російська ракетна система створює ризики для 31-річної угоди з нерозповсюдження ядерної зброї, укладеної між Вашингтоном та Москвою в 1987 році. Про це у вівторок оголосив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Цю угоду вважали наріжним каменем стабільності в Європі.

"Ми вивчили розвіддані і ми справді стривожені", - заявив Столтенберґ репортерам в Брюсселі.

Цього тижня Столтенберґ зустрінеться з міністром оборони США Джимом Маттісом а також з іншими міністрами країн-членів Альянсу.

Обговорення стосуватимуться занепокоєння країн-членів Альянсу стосовно того, що Москва порушує Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

Йдеться про нові російські наземні ракети 9M729, які, на думку США, порушують заборону INF на крилаті та балістичні наземні ракети середньої дальності.

"Після років заперечень, Росія нещодавно визнала наявність нової ракетної системи під назвою 9M729, - заявив Столтенберґ. – Росія не надала переконливих відповідей стосовно цієї ракети. Всі союзники вважають, що, найімовірніше, Росія порушує угоду", - повідомляє американське видання Stars and Stripes.

"Ця угода забороняє цілу категорію зброї і є надзвичайно важливим елементом нашої безпеки, - наголосив Столтенберґ. – тепер угода під загрозою через дії Росії".

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