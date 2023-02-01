Про нові ракети більшої дальності для України можуть оголосити вже цього тижня – західні ЗМІ

Міжнародні ЗМІ повідомляють з посиланням на офіційних осіб США, що американська адміністрація планує надати Україні ракети, які можуть вразити майже всі окуповані Росією регіони країни.

Агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на поінформовану особу, що адміністрація Джо Байдена готує в рамках нового пакету військової допомоги Україні артилерію великої дальності та боєприпаси на суму близько 2-х мільярдів доларів.

Британська газета Telegraph додає, що за її даними, йдеться про нові ракети дальністю 93 милі (150 км), які досягатимуть майже всіх нині окупованих Росією територій. Агенство Reuters також говорить, що йдеться про ракети дальністю 150 км.

«Очікується, що про допомогу буде оголошено вже цього тижня», –повідомило Reuters у вівторок з посиланням на двох офіційних осіб США, обізнаних щодо цього питання.

Газета Wall Street Journal повідомляє, що пакет можуть оголосити уже в п'ятницю, 3 лютого, і йдеться про ракети GLSDB, які сягають на відстань 150 кілометрів, що більше ніж у інших ракет, які досі отримувала Україна. Такі снаряди використовуються для поставлених раніше установок HIMARS.

Як повідомляють ЗМІ, пакет готують до планованого контрнаступу України і очікуваного нового російського наступу, оскільки Москва намагається не лише утримати завойовану територію, але й захопити нову.

Радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив у середу, що постачання ракет більшої дальності є предметом нинішніх переговорів, так само, як і постачання літаків.

«Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації», – написав у Twitter Подоляк.

Від початку російського вторгнення у лютому минулого року, США та інші союзники намагалися постачати Україні озброєння, необхідне аби дати відсіч російським військам, але не зброю, яка могла б спровокувати більший конфлікт між Росією і НАТО.

До такої зброї належали танки, ракети далекого радіусу дії та літаки-винищувачі. Однак, наприкінці січня США та Німеччина ухвалили рішення щодо постачання бойових танків. Це рішення було ухвалено після того, як Польща, Франція та Велика Британія заявили про бажання надіслати танки, а Німеччина відмовилася надіслати свій бойовий танк Leopard без зобов’язання США відправити в Україну свої танки Abrams.

Однак, як зауважують оглядачі, інші обмеження залишаються. У понеділок Джо Байден заявив, що США не надсилатимуть в Україну військові літаки F-16. Раніше про ці обмеження заявили Велика Британія та Німеччина.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вважає слова Байдена відповіддю лише на нинішньому етапі переговорів. Він нагадав, що країни-союзники спершу відмовлялися передавати Україні певні види озброєння, які вони вважали небезпечними в плані відповіді Росії, потім погоджувалися обговорити технічні умови, а в результаті все ж таки постачали потрібну техніку. «Я вірю в наступну літакову коаліцію», – сказав Резніков під час прес-конференції у Києві у вівторок 31 січня.

Росія в середу попередила, що поставки в Україну ракет великої дальності «безпосередньо підвищать рівень ескалації», пишуть російські ЗМІ.

Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, Росії доведеться вжити додаткових заходів, якщо Україна отримає ці ракети, але він наголосив, що на плани Москви це не вплине.

Він сказав, що «головна мета – продовжувати СВО (як у Росії називають війну проти України, – ред.), виконати наші завдання, які були окреслені главою держави».