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- Голос Америки
"Нині не маю оголошень про літаки" - Остін за підсумками "Рамштайн-9"
Рішень про надання Україні винищувачів за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" у Брюсселі немає. Про це повідомили під час спільного брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Сьогодні я не маю жодних оголошень щодо літаків
Остін заявив: "Сьогодні я не маю жодних оголошень щодо літаків. Ми збираємося продовжувати співпрацю з Україною, щоб задовольнити її найнагальніші потреби. Знову ж таки, вони планують наступ навесні, а це лише за кілька тижнів, тому нам потрібно багато зробити".
"Тож якщо ви подумаєте про кількість систем, які ми збираємо докупи, - "Бредлі", "Страйкери", М-113, артилерія, і цей список можна продовжувати і продовжувати… Це монументальне завдання - об’єднати всі ці системи, навчити військових на цих платформах, переконатися, що ми маємо підтримку для всіх цих систем, щоб залучити їх до бою. Це було головною темою нашої нинішньої розмови", - сказав Ллойд Остін.
монументальне завдання - об’єднати всі ці системи, навчити військових на цих платформах
Високопосадовець додав: "Зараз ми намагаємося якнайшвидше доставити системи протиповіряної оборони в Україну, а потім інтегрувати ці спроможності, щоб у нас був справді комплексний потенціал протиповітряної та протиракетної оборони. І я хотів би додати, що Україна виконала неймовірну роботу з перехоплення багатьох ракет, які Росія запустила протягом нещодавніх атак".
"Але знову ж таки, ми хочемо переконатися, що українці мають можливість захищати себе надалі, якщо Росія спробує ввести в боротьбу свої повітряні сили. Росіяни цього досі не зробили, адже як ви знаєте, протиповітряна оборона України була до біса ефективною", - сказав Остін.
Зараз ми намагаємося якнайшвидше доставити системи протиповіряної оборони в Україну
Генерал Міллі повідомив, що лінія фронту, зокрема поблизу Бахмута, залишається стабільною, проте там точаться жорстокі бої: "Я б описав ситуацію зараз як справді дуже серйозну битву на виснаження, з дуже великими втратами, особливо з боку Росії. Це фронтальні атаки… багато артилерії з надзвичайно високим рівнем втрат". За словами Міллі, країни-партнери уважно стежать за тим, аби українці "мали можливість продовжувати захист настільки, наскільки це можливо".
Високопосадовці не відкинули можливості чергової атаки на Київ, але поки не бачать ознак, які свідчили про такий намір російських військ.
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Ілон Маск становить найбільший ризик для Твіттера - експертка з дезінформації
Твіттер став менш цивілізованою платформою після того, як його придбав Ілон Маск, вважає Ніна Янковіч, експертка з дезінформації та віце-президентка проєкту "Центр інформаційної стійкості".
У інтерв'ю Голосу Америки вона розповіла, що у Твіттері стає все менше взаємоповаги та більше зловживань, цькування, та фейкових новин. Зараз Янковіч бачить такі головні ризики для користувачів:
Погана модерація контенту. Ілон Маск звільнив близько 50% працівників, зокрема технічного персоналу, що займались безпекою, модерацією змісту, та підтримували роботу платформи.
"Зараз у Твіттері безлад, і ми бачили багато звітів, які це підтверджують. Люди, які залишилися там працювати, виконують величезний обсяг роботи та не мають належної підтримки керівництва", - говорить Янковіч.
Раніше Голос Америки повідомляв, що декілька колишніх працівників компанії оскаржили своє звільнення в суді, вказуючи, що їх не попередили про звільнення завчасно, як цього вимагає закон.
Маск також вказав підлеглим скоротити витрати на мільярд доларів, навіть, якщо це означатиме зменшення спроможностей системи обробляти дані в часи пікових навантажень, повідомили в Reuters.
Верифікація несправжніх акаунтів. Одне з найбільш суперечливих нововведень Маска у Твіттері - це зміна політики верифікації. Раніше щоб отримати блакитну галочку підтвердження, потрібно було пройти спеціальну перевірку. Тепер її можна купити за гроші. Янковіч попереджає користувачів, що верифікація більше не означає, що це перевірена реальна людина.
"Будь-хто, від російських тролів у Санкт-Петербурзі до Талібану, тепер може купити верифікацію за пару доларів на місяць", - каже експертка.
Нагадаємо, серед критиків новації - конгресвумен від Демократичної партії США Олександра Оказіо-Кортез. Вона звинуватила Маска в спробах видати підписку за свободу слова. "Lmao, мільярдер справді намагається продати людям ідею, що "свобода слова" - це насправді підписка за 8 доларів на місяць", - твітувала конгресвумен.
Засилля цькування та фейків. Перш за все, за словами Янковіч, цьому сприяє поведінка самого CEO.
"Маск поширює праві, агонізуючі ідеї, теорії змови, не поважає інших користувачів, блокує журналістів, які йому не подобаються, - все це додало сміливості багатьом його послідовникам", - розповідає вона.
Крім того, Янковіч пояснює, що засиллю ненависті у Твіттері сприяє розблокування облікових записів, які раніше вже обмежували за таку поведінку: акаунти, які поширювали теорії змови QAnon, або представляли ультраправі екстремістські та терористичні організації на платформі. Крім того, Маск відновив акаунт Дональда Трампа. Раніше його сторінку закрили після штурму Капітолію його прихильниками, мотивувавши це тим, що твіти колишнього президента закликають до поширення насильства.
“Ми спостерігали зниження дезінформації та іншого шкідливого контенту, коли ці облікові записи були заборонені. Зараз ми вже бачимо відкат назад. Це показує, що немає ніяких наслідків - байдуже, що ви робите, ваш акаунт можна відновити,” - застерігає Янковіч.
Нагадаємо, раніше експерти неоднозначно оцінили рішення щодо облікового запису Трампа. "Подобається нам це чи ні, але президент Трамп є однією з провідних політичних фігур країни, і громадськість дуже зацікавлена в тому, щоб почути його", - сказав Ентоні Ромеро, виконавчий директор Американського союзу громадянських свобод. Натомість генеральний директор Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт заявив, що "колишньому президенту Трампу не можна давати платформу для посилення своєї ненависті та насильницької риторики в основних соціальних мережах".
Нерозуміння локального контексту. Саме через це, говорить експертка, у грудні був помітний спад охоплень твітів про Україну, а багатьох українців платформа заблокувала: користувачі не могли відновити доступ до своєї сторінки в соціальній мережі за допомогою номера мобільного телефону. Янковіч вважає, що усі соцмережі повинні інвестувати в розвиток регіональних офісів.
"Це справді безглузді помилки, відсутність розуміння регіону, контексту, а також, відверто кажучи, брак мовної експертизи. Це свідчить про нерозуміння різниці між Україною та Росією - що це дві окремі країни з відмінною історичною, культурною та мовною ідентичністю, які за останні вісім-дев’ять років стали ще більш далекими одна від одної".
Ніна Янковіч каже, що головним ризиком для майбутнього Твіттера є саме хаотичне керівництво Маска. Вона вважає, що Маск або не розуміє технічних компонентів своєї платформи, або якраз надто добре усвідомлює, як Твіттер може впливати на політику, політиків і політичні дискусії в усьому світі, і користується цим.
Занепад платформи найперше вплине на найбільш незахищених користувачів, які отримали у Твіттері свій голос, говорить Янковіч.
"Мене хвилює втрата цього громадського майданчика, особливо для спільнот, які не мають такої аудиторії деінде: українці, люди різних рас, інші народи, які борються з авторитаризмом, та маргіналізовані спільноти. Знадобиться багато часу, щоб знайти платформу, де вони зможуть віднайти себе та знайти аудиторію".
- Голос Америки
Брифінг Ллойда Остіна та Марка Міллі: підсумки "Рамштайн-9". Наживо з перекладом українською
Брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 14 лютого.
США та НАТО під час засідання у форматі "Рамштайн" пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу "у вирішальний момент у ході війни" перед початком нового наступу Росії.
"Ми [...] допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні", - заявив Остін. Участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України беруть понад 50 країн.
«Допоможемо Україні втриматися і просуватись під час весняного контрнаступу», – міністр оборони США Ллойд Остін. Відео
«Ця контактна група чітко дала зрозуміти, що ми підтримуватимемо боротьбу України за свободу в довгостроковій перспективі та допоможемо Україні втриматися і просуватись під час весняного контрнаступу», – міністр оборони США Ллойд Остін
США можуть надати чи дозволити реекспорт F-16 Україні – Financial Times
США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їхній реекспорт, пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні.
Як зазначає видання, американські чиновники визнають, що, найімовірніше, нададуть Києву «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн».
За даними Financial Times, питання надання літаків обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого.
Для Києва питання постачання винищувачів «не менш важливе», ніж питання постачання боєприпасів, зазначили співрозмовники FT.
Як пише видання, головну увагу на зустрічі в Брюсселі буде приділено постачанню Україні боєприпасів та систем протиповітряної оборони (ППО), оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу Росії.
«Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО», – розповів співрозмовник FT.
Також, за даними видання, на зустрічі у форматі «Рамштайн» може обговорюватися встановлення прямих контактів між Україною та західними компаніями з виробництва зброї.
При цьому The Washington Post із посиланням на джерела пише, що адміністрація президента США попередила владу України, що у війні настає вирішальний момент, і українська армія має досягти якнайбільше успіхів на полі бою, поки вона отримує великі обсяги західної військової допомоги.
Про те, що наступні місяці будуть критичними, українській владі повідомили американські чиновники, які відвідали Київ у січні.
Попри обіцянки підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», американська влада вважає, що останній пакет західної допомоги Києву дає найкращі шанси переламати хід війни. У майбутньому, на думку співрозмовників видання, ситуація може бути не такою сприятливою, оскільки республіканці, які тепер контролюють Палату представників, налаштовані на скорочення підтримки України. Незрозуміло також, чи збережуться на колишньому рівні постачання зброї Києву з боку Європи, пише газета.
«Стільки, скільки потрібно» стосується масштабів конфлікту. Це не стосується суми допомоги», — заявив один із співрозмовників видання.
«Ми і далі їм пояснюватимемо, що не можемо робити абсолютно все протягом невизначеного часу», – цитує видання високопосадовця уряду США.
Влітку цього року закінчується дія нинішнього пакету допомоги Україні, після чого забезпечувати підтримку Києва буде складніше.
Зараз адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії.
Співрозмовники видання в адміністрації Байдена вважають, що навесні Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна може перейти у контрнаступ, щоб повернути втрачені території.
При цьому українським військам, на думку американських чиновників, буде складно одночасно і захищати Бахмут на Донеччині, і розпочати весняний контрнаступ. Втрата Бахмута не призведе до «значного стратегічного зрушення на полі бою», а «якщо Україна продовжить вести бої скрізь, куди Росія направляє свої війська, це працюватиме лише на руку Москві», – сказав один із співрозмовників видання.
Крім того, за інформацією газети, американська розвідка дійшла висновку, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим. Українській армії поки що не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова, вважають американські спецслужби.
Київ же заявляє, що його метою є звільнення всіх українських земель – у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто, включаючи анексований Крим.
В адміністрації Байдена вважають, що зараз необхідно зробити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якнайбільше території, перш ніж розпочати переговори з Росією, пише The Washington Post.
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