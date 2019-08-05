Розведення равликів поставили у приклад українським фермерам

У Львівській області проект USAID “Кредитування сільськогосподарських виробників” проводив черговий тренінг для представників кредитних спілок з усієї України. На прикладі успішних фермерських господарств – членів кооперативу “ГорбоГори” – учасники тренінгу вивчали досвід співпраці кредитних спілок і сільськогосподарських кооперативів.

"Метою проекту є зміцнення сектора кредитних спілок України у напрямку покращення якості фінансових послуг та продуктів, які пропонуються фермерам та сільськогосподарських підприємствам у сільській місцевості України", - йдеться у представленні проекту.

Як відзначає сайт "Кредитні спілки України", Проект "Кредитування сільськогосподарських виробників" розрахований на чотири роки (2016-2020 рр.) і фінансується USAID/Україна.

​«Ферма равликів і плазунів! Равлики сплять під дерев’яними щитами, бо то нічні тваринки», - пояснює господиня, запрошуючи гостей на свою ферму.

Тут на двох гектарах поля, у селі Солонка під Львовом, Ірина та Іван Юськевичі розводять їстівного равлика.

«Ось такі ми неординарні фермери, які свого часу ризикнули підкорити цей бізнес в Україні», - усміхається Ірина Юськевич.

Равликівництво дехто називає «бізнесом для лінивих». Але перше враження оманливе. Щоб освоїти виробництво французького делікатеса, родині українських фермерів довелося багато вчитися й експериментувати. Починали зі звичайних зібраних у лісі виноградних слимачків. А зараз випасають стада «правильного» молюска, родом із Північної Африки. Стартували зі ста кілограмів, а нині збирають врожаї по 40 тонн.

стати на ноги й зміцніти допомогла кооперація

Сьогодні їхня сімейна ферма – успішна й прибуткова. Равлиководи пояснюють це вдалим вибором нішевого бізнесу. А ще кажуть – стати на ноги й зміцніти допомогла кооперація з іншими місцевими одноосібниками. Через фермерську крамницю зручніше реалізувати продукцію, і кредити для кооперативу доступніші, ніж для одинаків.

Як каже Ірина Юськевич, «Нам почали відкривати кабінети. Кооперативу легше, завжди легше. Ти не один, за тобою є група. Це є додаткова реклама, це є додаткові прохідні двері, це є додаткова підтримка влади. А це все працює на нас, на окремого виробника».

Як додає її чоловік Іван Юськевич, «Нам цікаво перебувати в кооперативі. Це наша гордість, реклама, сила. Це участь у фестивалях, ярмарках, це співпраця з іншими фермерами».

Їхній бізнес далі розвивається: до виробництва цінного дієтичного м’яса та ікри додалося навчання майбутніх фермерів і гастрономічний туризм.

«Вершковий рокфор з синім сиром. А це є песто з базиліком і кедровим горіхом. Зелений це є зелень, трави і спеції, також часник», - пояснює господиня, пригощаючи відвідувачів. Ірина обожнює фаршированого равлика, і гостям радить скуштувати.

«Чудовий смак. Нагадує мідію, рака, креветку» - коментують відвідувачі ферми, дегустуючи екзотичну страву.

Експерти з Європи нахвалюють також.

«Дуже смачно, і соус який добрий!» - фахівець фермерського господарства з Нідерландів Бранд ван ден Берг.

Він здивований: «Це така маленька ферма, 2 гектари, і багато хто сказав би – хіба щось можна зробити на двох гектарах? Але погляньте на цих господарів: вони добилися дуже доброго доходу зі свого клаптика землі».

Це господарство на Львівщині гостям показують як приклад, чого досягають фермери, коли об’єднуються в кооператив. У львівському кооперативі «ГорбоГори», крім равликової ферми, ще три десятки успішних господарства. Щоб далі розвиватись і багатіти, вони вирішили зробити наступний крок: звернутися по фінансовий ресурс до кредитної спілки.

Як каже голова сільськогосподарського кооперативу "ГорбоГори" Антон Мільчевич, «фермери самі зацікавилися співпрацею з кредитною спілкою, щоб отримувати швидкі гроші. Оце важливо – щоб у потрібний момент отримати потрібну суму, сьогодні на сьогодні».

Як це працює, пояснює голова кредитної спілки "Анісія" Володимир Сидоровський:

«Дуже просто. Кооператив відповідає за своїх членів, вони мають якісь домовленості, вони несуть при підписанні договору якусь відповідальність. Це є для нас оцим забезпеченням, що ми можемо давати не заставні кредити і спрощувати процедури».

Кооператив плюс кредитна спілка. Ця формула успіху сільського виробника працює в усьому світі. Досвід успішних фермерів свідчить – ця формула добробуту на селі може спрацювати і для України.

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