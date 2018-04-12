Раян: у Трампа є повноваження на застосування військової сили в Сирії

Спікер Палати представників підкреслив, що Вашингтон повинен очолити відповідь міжнародної спільноти на хіматаку в Думі





Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив в четвер, що у Сполучених Штатів є зобов'язання очолити відповідь міжнародної спільноти на хімічну атаку, яку, згідно з існуючими підозрами, було скоєно в Сирії, і що президент Дональд Трамп має право використовувати для цього військову силу.



Президент Сирії Башар Асад і «його соратники, Тегеран і Москва, зробили ще одне масове злодіяння ... Я думаю, що США зобов'язані очолити відповідні дії міжнародного співтовариства і притягнути винних до відповідальності за це», - сказав Раян журналістам.



Спікер Палати представників сказав, що немає необхідності в тому, щоб американський Конгрес надавав Трампу нові повноваження на використання військової сили, оскільки для цього досить уже наявних повноважень.