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Життя Рут Бейдер Гінзбург: як донька іммігранта з Одеси стала "рок-зіркою" прогресивного Вашингтона. Відео

  • Голос Америки
Життя Рут Бейдер Гінзбург: як донька іммігранта з Одеси стала "рок-зіркою" прогресивного Вашингтона. Відео
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Життя Рут Бейдер Гінзбург: як донька іммігранта з Одеси стала "рок-зіркою" прогресивного Вашингтона. Відео

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Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, друга жінка, яка працювала у найвищому суді країни, вступила до адвокатської професії в той час, коли жінок-юристів було небагато. Вона провела свою кар’єру, працюючи над розширенням прав жінок, і отримала статус "рок-зірки" в прогресивних колах. Вона народилася 15 березня 1933 року в Брукліні, штат Нью-Йорк, і померла у віці 87 років у Вашингтоні

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