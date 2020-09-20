Життя Рут Бейдер Гінзбург: як донька іммігранта з Одеси стала "рок-зіркою" прогресивного Вашингтона. Відео

Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, друга жінка, яка працювала у найвищому суді країни, вступила до адвокатської професії в той час, коли жінок-юристів було небагато. Вона провела свою кар’єру, працюючи над розширенням прав жінок, і отримала статус "рок-зірки" в прогресивних колах. Вона народилася 15 березня 1933 року в Брукліні, штат Нью-Йорк, і померла у віці 87 років у Вашингтоні