Ордер на арешт Путіна може вплинути на відносини Росії з Китаєм. Реакції на рішення МКС 

Міжнародна правозахисна організація Humar Rights Watch привітала рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за звинуваченням у примусовому вивезенні дітей з України.

У заяві організації ці ордери назвали “тривожним дзвінком” для інших потенційних злочинців.

«Це великий день для багатьох жертв злочинів, які скоюють російські війська в Україні з 2014 року. Завдяки цим ордерам на арешт Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна особою в розшуку і цим зробив перший крок, щоб покласти край безкарності, яка вже надто довго надихає злочинців у російській війні проти України. Ці ордери надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти серйозні злочини проти цивільних осіб або толерування серйозних злочинів проти цивільних може призвести до тюремної камери в Гаазі. Судові ордери є тривожним дзвінком для інших, які вчиняють зловживання або прикривають їх, що їхній день у суді може настати, незалежно від їхнього рангу чи посади», - заявив Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя в організації HRW.

Вейн Джордаш, юрист-міжнародник з прав людини та керуючий партнер Global Rights Compliance, заявив, що ці ордери на арешт є першим з багатьох, які будуть оголошені.

“Це важливий перший крок. Є розумні підстави вважати, що Путін несе відповідальність за ці воєнні злочини та багато інших. Молодці, МКС”, - написав він у Twitter.

А в коментарі виданню The Guardian Вейн Джордаш додав: “Протягом наступних кількох місяців з’явиться більше [ордерів на арешт]. Це свого роду попереджувальний постріл. Це прокурор тільки починає справу».

Відповідаючи на питання Голосу Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що це нове повідомлення і "нам потрібно буде вивчити його, перед тим, як коментувати". Він додав, що президент США Джо Байден "чітко заявляє, що ми хочемо забезпечити відповідальність Росії за звірства, воєнні злочини та злочини проти людяності, які вони коять всередині України проти народу України". Кірбі запевнив, що США продовжать допомагати міжнародним установам збирати та аналізувати свідчення.

Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель назвав рішення МКС "лише початком" притягнення Путіна до відповідальності.

"Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям", - вказав Боррель.

Генеральний прокурор України пояснив, що рішення МКС означає, що “за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів”. На своїй сторінці у Facebook, Костін назвав оголошення ордерів Путіну та Львовій-Беловій “історичним рішенням для України та всієї системи міжнародного права”.

“Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. [...] Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей, а також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії. Сьогоднішнє рішення – історичний крок, та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, - написав генпрокурор України Андрій Костін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також привітав рішення МКС: “Колеса справедливості обертаються: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове перевезення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини”.

Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній Командувач армією США в Європі, пише у Twitter, що ордер МКС на арешт Путіна може змінити підхід до Росії президента Китаю Сі Цзіньпіна, який планує відвідати російського президента наступного тижня.

“Заслужена слава для Путіна. Я впевнений, що це може вплинути на підхід Сі до свого «товариша» під час візиту. Ідеальний час [оголошення ордера]”, - сказав генерал Гертлінг.

Про те, що цей ордер може вплинути на російсько-китайські відносини, пише і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.

“Сьогоднішнє рішення МКС є важливим кроком для притягнення Путіна до відповідальності за злочинну депортацію українських дітей. Це вершина айсберга для притягнення Росії до відповідальності за війну. Такі лідери, як Сі з Китаю, наступного тижня потиснуть руку воєнному злочинцю, який полює на дітей”, - зазначив Кац на Twitter-сторінці.

Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.

Голова суду Пьотр Гофманський оприлюднив відеозаяву, де пояснив, що хоча судді МКС видали ордери на арешт, їх виконання має забезпечити міжнародна спільнота, позаяк, за його словами, Міжнародний кримінальний суд не має власної поліції для виконання ордерів.

«Судді видали ордери на арешт. Їх виконання залежить від міжнародної співпраці», - сказав голова МКС Пьотр Гофманський.

У Росії швидко відреагували на оголошені ордери. Речниця російського МЗС назвала їх нікчемними. "Рішення Міжнародного кримінального суду не мають жодного значення для нашої країни, в тому числі з юридичної точки зору", - заявила Марія Захарова. Росія не визнає юрисдикцію МКС.

Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними порталу "Діти війни" , від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України мінімум 16221 дитину. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, дослідники якої працювали над звітом щодо вивезених дітей , встановили, що Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть вони.

У квітні минулого року офіс російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової повідомляв, що близько 600 дітей з України вони помістили в дитячі будинки в Курську та Нижньому Новгороді, перш ніж відправити жити в сім’ї в Московській області.

За даними видання CNN, відомство Львової-Бєлової повідомляло, що українських дітей відправляють жити в інституції та прийомні сім’ї в 19 російських регіонів, зокрема Новосибірський, Омський, Тюменська область в Сибіру та Мурманськ біля Арктики.

У жовтні минулого року губернатор Московської області заявляв, що в їхньому регіоні проживає 800 дітей з регіонів східної України, і багато з них живуть в сім’ях.