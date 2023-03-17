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Ордер на арешт Путіна може вплинути на відносини Росії з Китаєм. Реакції на рішення МКС
Міжнародна правозахисна організація Humar Rights Watch привітала рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за звинуваченням у примусовому вивезенні дітей з України.
У заяві організації ці ордери назвали “тривожним дзвінком” для інших потенційних злочинців.
«Це великий день для багатьох жертв злочинів, які скоюють російські війська в Україні з 2014 року. Завдяки цим ордерам на арешт Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна особою в розшуку і цим зробив перший крок, щоб покласти край безкарності, яка вже надто довго надихає злочинців у російській війні проти України. Ці ордери надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти серйозні злочини проти цивільних осіб або толерування серйозних злочинів проти цивільних може призвести до тюремної камери в Гаазі. Судові ордери є тривожним дзвінком для інших, які вчиняють зловживання або прикривають їх, що їхній день у суді може настати, незалежно від їхнього рангу чи посади», - заявив Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя в організації HRW.
Вейн Джордаш, юрист-міжнародник з прав людини та керуючий партнер Global Rights Compliance, заявив, що ці ордери на арешт є першим з багатьох, які будуть оголошені.
“Це важливий перший крок. Є розумні підстави вважати, що Путін несе відповідальність за ці воєнні злочини та багато інших. Молодці, МКС”, - написав він у Twitter.
А в коментарі виданню The Guardian Вейн Джордаш додав: “Протягом наступних кількох місяців з’явиться більше [ордерів на арешт]. Це свого роду попереджувальний постріл. Це прокурор тільки починає справу».
Відповідаючи на питання Голосу Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що це нове повідомлення і "нам потрібно буде вивчити його, перед тим, як коментувати". Він додав, що президент США Джо Байден "чітко заявляє, що ми хочемо забезпечити відповідальність Росії за звірства, воєнні злочини та злочини проти людяності, які вони коять всередині України проти народу України". Кірбі запевнив, що США продовжать допомагати міжнародним установам збирати та аналізувати свідчення.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель назвав рішення МКС "лише початком" притягнення Путіна до відповідальності.
"Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям", - вказав Боррель.
Генеральний прокурор України пояснив, що рішення МКС означає, що “за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів”. На своїй сторінці у Facebook, Костін назвав оголошення ордерів Путіну та Львовій-Беловій “історичним рішенням для України та всієї системи міжнародного права”.
“Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. [...] Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей, а також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії. Сьогоднішнє рішення – історичний крок, та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, - написав генпрокурор України Андрій Костін.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба також привітав рішення МКС: “Колеса справедливості обертаються: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове перевезення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини”.
Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній Командувач армією США в Європі, пише у Twitter, що ордер МКС на арешт Путіна може змінити підхід до Росії президента Китаю Сі Цзіньпіна, який планує відвідати російського президента наступного тижня.
“Заслужена слава для Путіна. Я впевнений, що це може вплинути на підхід Сі до свого «товариша» під час візиту. Ідеальний час [оголошення ордера]”, - сказав генерал Гертлінг.
Про те, що цей ордер може вплинути на російсько-китайські відносини, пише і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.
“Сьогоднішнє рішення МКС є важливим кроком для притягнення Путіна до відповідальності за злочинну депортацію українських дітей. Це вершина айсберга для притягнення Росії до відповідальності за війну. Такі лідери, як Сі з Китаю, наступного тижня потиснуть руку воєнному злочинцю, який полює на дітей”, - зазначив Кац на Twitter-сторінці.
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
Голова суду Пьотр Гофманський оприлюднив відеозаяву, де пояснив, що хоча судді МКС видали ордери на арешт, їх виконання має забезпечити міжнародна спільнота, позаяк, за його словами, Міжнародний кримінальний суд не має власної поліції для виконання ордерів.
«Судді видали ордери на арешт. Їх виконання залежить від міжнародної співпраці», - сказав голова МКС Пьотр Гофманський.
У Росії швидко відреагували на оголошені ордери. Речниця російського МЗС назвала їх нікчемними. "Рішення Міжнародного кримінального суду не мають жодного значення для нашої країни, в тому числі з юридичної точки зору", - заявила Марія Захарова. Росія не визнає юрисдикцію МКС.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними порталу "Діти війни", від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України мінімум 16221 дитину. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, дослідники якої працювали над звітом щодо вивезених дітей, встановили, що Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть вони.
У квітні минулого року офіс російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової повідомляв, що близько 600 дітей з України вони помістили в дитячі будинки в Курську та Нижньому Новгороді, перш ніж відправити жити в сім’ї в Московській області.
За даними видання CNN, відомство Львової-Бєлової повідомляло, що українських дітей відправляють жити в інституції та прийомні сім’ї в 19 російських регіонів, зокрема Новосибірський, Омський, Тюменська область в Сибіру та Мурманськ біля Арктики.
У жовтні минулого року губернатор Московської області заявляв, що в їхньому регіоні проживає 800 дітей з регіонів східної України, і багато з них живуть в сім’ях.
Прокурор МКС Карім Хан почав розслідування воєнних злочинів в Україні понад рік тому. Як писав «Голос Америки», Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
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Путін закликає олігархів бути «справжніми громадянами», «не ховати активи в офшорах». Експерти пояснюють, що це означає
Кремль намагається підготувати росіян до тривалої війни, вважають експерти, які аналізують промову президента Росії Володимира Путіна до російських підприємців. Виступаючи у четвер, 16 березня, на з’їзді Російського союзу промисловців і підприємців Путін заявив, що «спроба знищити російську економіку за допомогою санкцій», провалилася.
«Президент Росії Володимир Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, у рамках зусиль Кремля підготувати росіян до тривалої війни, – вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).
У своєму аналізі експерти говорять, що Путін намагався зобразити Росію як країну, що не є ізольованою від міжнародної економіки, і запевняв, що російська торгівля з країнами, що розвиваються, зростає швидкими темпами. Також Путін стверджував, що внутрішня російська економіка матиме стійке довгострокове зростання. Він передбачав, що російська промисловість значно зросте, оскільки вона заповнить ті ніші, які раніше займали західні фірми, які покинули країну та припинили вести бізнес з Росією.
Путін стверджував, що прогнози про падіння російської економіки після санкцій 2014 року не виправдалися, а її стійкість Росії здивувала західних аналітиків, які передбачали порожні полиці магазинів і масовий дефіцит товарів у Росії через західні санкції.
Але аналітики ISW кажуть, що Путін замовчує проблеми Росії з каналами постачання, пов’язаними із санкціями, складнощами російської оборонно-промислової бази, яка намагається задовольнити потреби російської армії в Україні, та значними проблемами бюджетного дефіциту, які очікують на Росію.
«Путін, ймовірно, намагався заспокоїти російську громадськість, оскільки Путін все частіше сигналізує росіянам про те, що Кремль має намір вести тривалу війну в Україні та неявно піддати російську економіку впливу невизначеного періоду суворих санкцій Заходу», – кажуть аналітики ISW.
Путін закликає олігархів бути «справжніми громадянами Росії», «не ховати активи в офшорах»
Агентство Reuters звертає увагу на те, що Путін окремо звернувся до російських олігархів, який він закликав до патріотизму. Звертаючись до російської бізнес-еліти вперше з часу початку широкомасштабної війни проти України, Путін сказав їм, що їхня роль полягає не лише в тому, щоб заробляти гроші, а й підтримувати суспільство.
«Відповідальний підприємець – це справжній громадянин Росії, своєї країни, громадянин, який розуміє і діє в її інтересах», – сказав Путін. – Він не ховає активи в офшорах, а реєструє компанії тут, у нас, і не потрапляє в залежність від іноземної влади».
Серед присутніх на зустрічі, як повідомляє Reuters, були мільярдери Олег Дерипаска, Володимир Потанін, Олексій Мордашов, Герман Хан, Віктор Вексельберг, Віктор Рашніков, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін, чиї інтереси варіюються від металів і банківської справи до добрив.
Багато російських олігархів з початком війни Росії проти України потрапили під санкції Заходу. Путін використав цей факт як аргумент, що інвестувати вдома безпечніше. Минулого місяця він сказав лідерам бізнесу, що прості росіяни не співчувають конфіскації їхніх яхт і палаців.
Як зауважує Reuters, яскравою ознакою зростання вимог до великого бізнесу є те, що уряд, який зіткнувся зі зростаючим дефіцитом бюджету, планує зібрати близько 300 мільярдів рублів (3,9 мільярда доларів) у вигляді податку на надприбуток. Але, як додає агентство, це не вплине на нафтові, газові та вугільні компанії – основні галузі, що формують російський експерт і бюджет.
Агентство наводить слова міністра фінансів Росії Антона Силуанова, який заявив, що податок буде встановлено на рівні близько 5% надприбутків. Законодавчо збір набуде чинності з 2024 року, але, за його словами, Міністерство фінансів очікує, що компанії будуть платити і цього року.
За словами міністра економіки РФ Максима Решетникова, ВВП та інвестиції зростуть цього року. Російський уряд вказує на незначне падіння на 2,1% у 2022 році.
Проте, на думку деяких незалежних експертів, дані, які подає Росія для публічного вжитку та для міжнародних організацій, є неправдивими. Професор Джеффрі Cонненфельд з Єльської школи менеджменту, чия команда відстежує, які компанії вийшли з Росії, а які залишилися, каже, що офіційні цифри не знаходять підтвердження, якщо порівнювати їх з цифрами, наявними в інших країнах а також даними компаній.
Він каже, що економісти МВФ та Світового Банку дарма довіряють даним, які подає російське агентство зі статистики.
«Альтернативних джерел немає. У випадку, де Росія є покупцем, і ми звертаємося до продавця, або ми йдемо до покупця, якщо Росія є продавцем, і всі треті сторони підтверджують те, що ми маємо, що російська економіка знаходиться в штопорі. Вони видають неправдиві дані, і це повторюється циклічно», – каже американський професор в інтерв’ю німецькому телеканалу DW.
Помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт розповів в інтерв'ю Голосу Америки, Росія вже ніколи не поверне собі репутацію надійного постачальника енергоресурсів. «Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки», – cказав він.
- Голос Америки
В Білому домі реагують на рішення країн надати літаки Україні. Генерали вказують на обмежену роль літаків у цій війні
"Це суверенні рішення будь-якої країни і ми поважаємо це суверенне рішення". Так координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував рішення Польщі та Словаччини надати Україні літаки Міг-29 Україні. Кірбі наголосив, що ці рішення не матимуть впливу на позицію США щодо F-16.
Ні, це не матиме жодного впливу на прийняття наших власних рішень, коли справа стосується F-16.Джон Кірбі
Кірбі привітав загальну оборонну підтримку України з боку Польщі та Словаччини. Він вказав, що Словаччина “надзвичайно потужно підтримує” зусилля союзників у допомозі Україні і зауважив: “Ми знали, що уряд Словаччини планував зробити це, тому немає жодного здивування, і ні, це не матиме жодного впливу на прийняття наших власних рішень, коли справа стосується F-16”.
У ВПС США, тим часом, вказують на обмежену роль літаків у війні Росії проти України. В четвер генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі заявив на симпозіумі Асоціації повітряно-космічних сил, що “ВПС Росії все ще мають винищувачі, які вони могли б використати для війни, як і Україна, але є проблема”, - цитує командувача видання Insider.
“І проблема полягає в тому, – каже генерал, – що як російські, так і українські успіхи в інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні зробили використання цих літаків здебільшого марним. Їх не можна задіяти повною мірою, тому що вони не можуть підійти на достатню відстань та забезпечити безпосередню підтримку з повітря".
Україна втратила у війні понад 60 літаків, а Росія — понад 70.генерал Джеймс Гекер
За оцінками генерала, Україна втратила у війні понад 60 літаків, а Росія — понад 70.
Упродовж року війни ні російська, ні українська авіація не змогли встановити перевагу в повітрі над Україною. У результаті, жодна сторона не в змозі забезпечити належну підтримку з повітря своїм військам на лінії фронту, - пише Insider та цитує висловлювання керівництва ВПС США про те, що американські пілоти і наземні війська, ймовірно, можуть зіткнутися з подібною ситуацією в майбутньому.
За словами генерала Чарльза Брауна, начальника штабу ВПС США, відсутність близької повітряної підтримки для російських і українських військ і активна протиповітряна оборона, яка їй і перешкоджає, відрізняє хід війни Росії проти України від того, з чим стикалися війська США в останніх війнах.
Більш смертоносна війна
Видання також цитує генерала Марка Келлі, який керує підготовкою пілотів-винищувачів США. Він зокрема сказав про операцію «Буря в пустелі» 1991 року, яка супроводжувалася шеститижневою повітряною кампанією під проводом США зі знищення іракської авіації та протиповітряної оборони.
Генерал порівняв “Бурю в пустелі” з бойовими діями в Україні, де точаться смертоносні артилерійські бої. Втрати, за словами Келлі, високі, «оскільки ніхто не встановив перевагу в повітрі і не зміг знищити ППО».
Як писав Голос Америки, "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон, колишній гендиректор приватної військової компанії MVI International в інтерв'ю Голосу Америки розповів про те, чому українському уряду, на його думку, варто розглянути варіант із залученням приватних військових льотчиків для захисту українського неба.
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- Голос Америки
За день до завершення дії "зернової угоди" світ закликає продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу
На необхідності продовжити зернову угоду наголосив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до країни Нігер в Африці.
Від початку дії зернової ініціативи з України вивезли стільки зерна, що з нього можна зробити 8 мільярдів буханок хліба, наголосив Блінкен на спільній прес-конференції з главою МЗС Нігеру.
“Одним з результатів агресії Росії проти України було блокування українських портів і недопущення України до експорту зерна та інших продовольчих товарів у світ, що Україна робила роками. І дякуючи дуже добрій роботі Організації Об’єднаних Націй, Туреччини, було досягнуто домовленість про створення цього коридору, щоб дозволити українському зерну потрапляти на світові ринки. Завдяки цій ініціативі понад 4 мільйони тонн пшениці було відправлено безпосередньо до країн, що розвиваються. Це близько 8 мільярдів буханок хліба. І тому мільйони людей у всьому світі – і особливо тут, в Африці – покладаються на цю ініціативу, щоб допомогти подолати проблеми з продовольством. Вкрай необхідно, щоб це тривало, і вкрай необхідно, щоб Росія дозволила цьому тривати”, - заявив держсекретар США Блінкен.
Адміністраторка Агенції USAID Саманта Пауер у Twitter помістила відео, яке пояснює важливість поставок українського зерна для всього світу.
У цьому відео представники країн-імпортерів українського зерна - Індонезії, Бангладешу, Індії, Лівану, Єгипту - називають зернову угоду “ініціативою, що зберігає життя мільйонів людей у всьому світі”. На відео є також українські фермери, які пояснюють, що ця угода підтримує їхнє “життя та роботу”.
Наприкінці відео люди різними мовами закликають продовжити та розширити цю угоду: “Чорноморська зернова ініціатива має бути продовжена та розширена, щоб люди могли прогодувати свої родини”.
Сама Саманта Пауер у Twitter написала: “Чорноморська зернова ініціатива є критично важливою для боротьби з глобальним голодом. Потрібно дозволити українській їжі продовжувати надходити на світові ринки, щоб нагодувати людей, які відчайдушно цього потребують, і знизити світові ціни на продовольство”.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що блокуванням експорту зерна з України Путін намагається створити голод, що призведе до чергової світової кризи мігрантів.
“Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб у найближчі рік, два, три з’явилося таке явище як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися. Це один із планів Путіна”, - сказав урядовець.
Данілов наголосив, щоб не допустити голоду та нової кризи, світ має допомогти якомога швидше завершити російську агресію в Україні.
Термін дії зернової угоди, яку уклали ООН, Туреччина та Росія, і яка дозволяє безпечно експортувати зерно з кількох українських чорноморських портів, завершується в суботу, 18 березня.
Раніше Росія запропонувала продовжити дію цієї угоди на 60 днів, втім ООН, Туреччина та Україна наполягають на продовженні дії цієї угоди на 120 днів, як це було прописано в угоди, коли її вперше уклали.
У середу, 15 березня, глава МЗС Росії Лавров розмовляв зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. За повідомленням Reuters, у Москві повідомили, що розраховують на нову угоду, де будуть враховані інтереси Кремля щодо російського експорту добрив.
За даними ООН, початково Чорноморська зернова угода була укладена 22 липня 2022 і мала термін дії 120 днів.
17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується цієї суботи, 18 березня 2023 року.
- Голос Америки
Ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
"Є обґрунтовані підстави вважати, що кожен із підозрюваних несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переведення населення з окупованих територій України до Російської Федерації, щодо українських дітей", - йдеться в ордері.
Деталі звинувачень не оприлюднюються, "щоб захистити жертви та свідків та забезпечити захист розслідування", пояснили в МКС, але оголосили, що вирішили оприлюднити сам факт наявності ордерів, імена підозрюваних та злочини за які видано ордери, адже порушення тривають і розголос може допомогти запобігти наступним подібним злочинам.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними порталу "Діти війни", від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України мінімум 16221 дитину. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, дослідники якої працювали над звітом щодо вивезених дітей, встановили, що Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть вони.
Як писав «Голос Америки», прокурор МКС Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
Він також відвідав дитячий будинок на звільненому півдні України, а його офіс опублікував фотографію, де Хан стоїть серед порожніх ліжечок.
«Не можна ставитися до дітей як до воєнної здобичі», – сказав він у заяві після свого візиту. Хан публічно заявив, що незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.
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