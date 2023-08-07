“Вдалось зміцнити міжнародний консенсус” – Китай про переговори у Саудівській Аравії щодо війни в Україні

Міжнародні переговори з пошуку врегулювання російської війни в Україні у Саудівській Аравії допомогли “зміцнити міжнародний консенсус”. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю в понеділок, 7 липня, повідомляє Reuters.

За інформацією міністерства закордонних справ Китаю, спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей “мав контакти і говорив з усіма сторонами про політичне врегулювання кризи в Україні… слухав думки та пропозиції всіх сторін та подальшу консолідацію міжнародного процесу”. У заяві Китаю також йдеться про роль Китаю в обговоренні мирного врегулювання.

“У нас є багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи співпадають”, – заявив Лі Хуей.

У нас є багато розбіжностей і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи співпадають

За інформацією видання The Guardian, яке посилається на джерело в Європейському Союзі, “Китай брав активну участь (у переговорах) та позитивно ставиться до третьої зустрічі на такому рівні”.

Китай “виглядає конструктивним” і “прагне показати, що [він] – не Росія”. “Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою”, – сказав інший європейський дипломат газеті Financial Times.

Офіційне агентство преси Саудівської Аравії заявило, що переговори показали “готовність королівства надати свої послуги заради сприяння досягненню рішення, що призведе до постійного миру”. Високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни у формуванні політики міцних зв’язків з Україною, Китаєм і Росією.

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами одного з європейських дипломатів у Брюсселі, який побажав бути неназваним, зустріч в Джидді мала кілька важливих моментів. І перший з них – це розуміння, згода, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України “має бути в центрі будь-якої мирної угоди”. Все це на основі Статуту ООН, який і передбачає таку повагу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, проведення Саудівською Аравією переговорів з пошуку врегулювання російської війни в Україні вказує на подальше посилення ролі на міжнародній арені багатого нафтою королівства, кажуть спостерігачі. Саудівська Аравія залучила до обговорення 40 країн, у тому числі США, Індію та інші держави Глобального Півдня, при чому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що серед учасників є розбіжності, і закликав до відновлення міжнародного порядку, заснованого на правилах. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Україну, повідомив: "Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав".

Європейський чиновник сказав Reuters, що переговори були позитивними, і було досягнуто "згоди щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання".

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