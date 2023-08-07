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- Голос Америки
Світ висловлює підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії - у 15-ту річницю російського вторгнення
Американські та європейськи лідери, а також міжнародні організації зробили низку заяв, приурочених п’ятнадцятій річниці російського вторгнення в Грузію у серпні 2008 року, результатом якого стала п’ятиденна російсько-грузинська війна та фактична окупація Росією Абхазії та Південної Осетії, що триває і досі.
“Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Дії Росії назавжди змінили життя постраждалого від конфлікту населення. З глибокою повагою та щирим співчуттям ми згадуємо загиблих, поранених і переміщених [збройними] силами Росії”, - йдеться у заяві Державного департаменту США з приводу річниці російського вторгнення в країну.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив: “Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання, [які вона взяла на себе] в рамках припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії”.
Своєю чергою Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки, вкотре підтвердив готовність Євросоюзу і надалі брати участь у врегулюванні конфлікту в Грузії мирним шляхом, він також висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
“Ми засуджуємо військову присутність Росії в Абхазії та Південній Осетії, яка триває в порушення міжнародного права та зобов’язань, взятих Росією згідно з угодою від 12 серпня 2008 року за посередництва Євросоюзу. [...] Ми закликаємо всіх учасників до конструктивної участі в обговореннях для досягнення повного виконання угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року”, - йдеться в заяві Борреля.
У заяві Ради Європи, поширеній на сайті організації, вказано, що “[у] 15-ту річницю збройного конфлікту між Грузією та Росією в серпні 2008 року Рада Європи підтверджує свою однозначну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. [Рада] рішуче відкидає визнання Росією [незалежності] грузинських регіонів Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також її військову присутність у регіоні, що є грубим порушенням фундаментальних принципів і норм міжнародного права. [...]
Рада Європи твердо віддана всеосяжному та тривалому миру та безпеці та висловлює свою повну підтримку процесу Женевських міжнародних дискусій. У зв’язку з цим ми докладемо всіх зусиль для підтримки нашої держави-члена Грузії у подоланні наслідків конфлікту, одночасно сприяючи примиренню, діалогу та [забезпеченню] прав людини через Програму заходів зміцнення довіри”.
Із засудженням російської агресії проти Грузії виступили також всі балтійські країни. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас на своїй сторінці в мережі X написала, серед іншого: “Ми повинні припинити російський цикл агресії. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії.”
Міністерство закордонних справ Латвії також висловило підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності Грузії. “Латвія засуджує кричуще порушення Росією міжнародного права внаслідок нападу на Грузію 15 років тому”, зазначено в повідомленні міністерства на сторінці в мережі X.
Литовське МЗС поширило наступну заяву: “15 років тому, у серпні 2008 року, Росія вторглася в Грузію та продовжує свою незаконну військову присутність на грузинських територіях Абхазії та Цхінвалі. Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Росія повинна вивести свої війська з незаконно окупованих територій Грузії!”
Міністерство закордонних справ України також долучилося до звернень з приводу річниці вторгнення і “окупації Абхазії та регіону Цхінвалі/Південної Осетії російськими військами”, зазначивши, зокрема, що “Україна підтримує грузинський народ і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів.”
Як і в Україні, народ Грузії постраждав від наслідків зневаги Росії до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами.Державний департамент США
Водночас заява Держдепу привертає особливу увагу до людської ціни вторгнення і проводить паралелі між ситуацією в Грузії та Україні: “Дії Росії під час окупації, зокрема, зловмисні кампанії Кремля з дезінформації, так зване “уприкордонення” і масові переміщення [людей], досі спричиняють невимовні тяготи. Як і в Україні, народ Грузії постраждав від наслідків зневаги Росії до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами.”
Сполучені Штати продовжують підтримувати прагнення Грузії до євроатлантичної інтеграції та прагнення вирішити конфлікт мирним шляхом, йдеться у зверненні, і будуть тиснути на Росію задля того, щоб вона виконала свої зобов’язання, згідно з угодою про припинення вогню, відвела свої сили на позиції, що передували конфлікту, а також скасувала визнання так званої незалежності грузинських регіонів – саме це має стати запорукою того, щоб сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб могли безпечно повернутися до своїх домівок.
Як вказують деякі аналітики, недостатньо жорстка реакція західних країн і світової спільноти загалом на російське вторгнення до Грузії 2008 року могли бути одним із каталізаторів подій, кульмінацією яких стала анексія Криму Росією у 2014 році і теперішня війна РФ проти України, адже така реакція свого часу додала впевненості президенту Путіну у власній безкарності й нездатності Заходу дієво протистояти Росії.
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Пекін відстоюватиме незалежну та безсторонню позицію щодо України - глава МЗС Китаю до Лаврова
Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим в понеділок заявив, що Китай буде підтримувати незалежну та безсторонню позицію щодо України, намагаючись знайти політичне врегулювання цього питання. Про це повідомляє агентство Рейтерс.
У заяві міністерства закордонних справ Китаю за результатами розмови йдеться, зокрема, про те, що Пекін буде "об’єктивним і раціональним голосом" на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і "активно сприятиме мирним переговорам".
Минулого тижня Китай брав участь у міжнародних переговорах щодо війни в Україні у місті Джидда в Саудівській Аравії. У зустрічі брали участь представники 40 країн, серед яких - США, Індія, країни Європи, але не Росія.
За результатами переговорів у Джидді МЗС Китаю заявило, що зустріч допомогла "зміцнити міжнародний консенсус".
Пекін відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате нею в лютому 2022 року. Натомість Китай запропонував власний мирний план. Президент України Володимир Зеленський прокоментував китайську ініціативу так – «…є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ не погоджується, але, тим не менше, це вже щось».
Раніше міжнародні оглядачі у коментарі Reuters заявляли, що сам факт участі Китаю у міжнародних переговорах у Джидді може свідчити про можливу зміну позиції щодо війни в Україні. Пекіну стає все важче маневрувати? оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю.
- Голос Америки
- Reuters
Колишній агент ФБР, обвинувачений у зв’язках з Дерипаскою, може змінити свідчення щодо невизнання провини - ЗМІ
Колишній високопосадовець ФБР Чарльз Макгонікал, якого звинувачують в порушенні санкцій США щодо Росії через отримання прихованих платежів від підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, може змінити свої свідчення у справі щодо кримінальних обвинувачень на його адресу. Про це повідомляє агентство Reuters в понеділок, 7 серпня.
Раніше Чарльз Макгонікал визнав себе невинним в обвинуваченнях в ухиленні від санкцій США та відмиванні грошей. Слухання про зміну свідчень щодо визнання провини відбудуться 15 серпня у суді Мангеттену, Нью-Йорк.
За інформацією Reuters, адвокати Макгонікала не відповіли одразу на запит про коментар. Речник прокуратури США у Мангеттені відмовилась надавати коментар.
Чарльза Макгонікала, який очолював відділ контррозвідки агентства в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха, який є конкурентом Дерипаски, в обмін на виплати від російського олігарха після того, як проти Дерипаски були запроваджені санкції у 2018 році, повідомляє федеральна прокуратура Мангеттена.
За даними слідства, у 2021 році Макгонікал і Сергій Шестаков – інший підсудний по цій справі, змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році. Зокрема, після переговорів з агентом Дерипаски вони погодилися та провели розслідування щодо іншого російського олігарха (конкурента) в обмін на приховані платежі від Дерипаски.
- Голос Америки
“Вдалось зміцнити міжнародний консенсус” – Китай про переговори у Саудівській Аравії щодо війни в Україні
Міжнародні переговори з пошуку врегулювання російської війни в Україні у Саудівській Аравії допомогли “зміцнити міжнародний консенсус”. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю в понеділок, 7 липня, повідомляє Reuters.
За інформацією міністерства закордонних справ Китаю, спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей “мав контакти і говорив з усіма сторонами про політичне врегулювання кризи в Україні… слухав думки та пропозиції всіх сторін та подальшу консолідацію міжнародного процесу”. У заяві Китаю також йдеться про роль Китаю в обговоренні мирного врегулювання.
“У нас є багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи співпадають”, – заявив Лі Хуей.
У нас є багато розбіжностей і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи співпадаютьспеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
За інформацією видання The Guardian, яке посилається на джерело в Європейському Союзі, “Китай брав активну участь (у переговорах) та позитивно ставиться до третьої зустрічі на такому рівні”.
Китай “виглядає конструктивним” і “прагне показати, що [він] – не Росія”. “Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою”, – сказав інший європейський дипломат газеті Financial Times.
Офіційне агентство преси Саудівської Аравії заявило, що переговори показали “готовність королівства надати свої послуги заради сприяння досягненню рішення, що призведе до постійного миру”. Високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни у формуванні політики міцних зв’язків з Україною, Китаєм і Росією.
Як повідомляє Радіо Свобода, за словами одного з європейських дипломатів у Брюсселі, який побажав бути неназваним, зустріч в Джидді мала кілька важливих моментів. І перший з них – це розуміння, згода, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України “має бути в центрі будь-якої мирної угоди”. Все це на основі Статуту ООН, який і передбачає таку повагу.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, проведення Саудівською Аравією переговорів з пошуку врегулювання російської війни в Україні вказує на подальше посилення ролі на міжнародній арені багатого нафтою королівства, кажуть спостерігачі. Саудівська Аравія залучила до обговорення 40 країн, у тому числі США, Індію та інші держави Глобального Півдня, при чому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі.
Президент України Володимир Зеленський визнав, що серед учасників є розбіжності, і закликав до відновлення міжнародного порядку, заснованого на правилах. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Україну, повідомив: "Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав".
Європейський чиновник сказав Reuters, що переговори були позитивними, і було досягнуто "згоди щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання".
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Українські гривні, карбованці та монети понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні. Відео
Українські гривні, карбованці та старовинні монети вже понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні.
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