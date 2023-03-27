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Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Відео

  • Голос Америки
Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Відео
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Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Відео

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"Відчайдушним намаганням Путіна та Лукашенка створити ще одну хвилю дестабілізації в Європі" назвали в Литві плани Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про готовність "відповісти подальшими санкціями" заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. НАТО назвало ядерну риторику Москви "небезпечною та безвідповідальною", але там додали, що "не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії. У США також не бачать ознак переміщень тактичної ядерної зброї РФ, заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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