Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Відео

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Про готовність "відповісти подальшими санкціями" заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. НАТО назвало ядерну риторику Москви "небезпечною та безвідповідальною", але там додали, що "не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії. У США також не бачать ознак переміщень тактичної ядерної зброї РФ, заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.