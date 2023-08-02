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- Голос Америки
Американські посадовці і політики відреагували на обвинувачення Трампа у спробах незаконно змінити результати виборів 2020-го року
Офіційні звинувачення у спробах незаконно оголосити себе переможцем президентських виборів 2020 року, висунуті 1 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу, викликали бурхливу реакцію з усіх боків американського політичного спектру.
Як уже повідомляв Голос Америки, в обвинувальному акті описано низку подій, які відбулися після листопадових виборів 2020-го року, кульмінацією яких став напад близько 2000 прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021-го року з метою перешкоджання підрахунку голосів колегією виборників.
Будь-хто, хто ставить себе вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених ШтатівКолишній віце-президент США Майк Пенс
Згідно з актом, багато хто з «великого та розлюченого натовпу» був введений в оману Трампом і вірив, що Майк Пенс, колишній віце-президент США, який головував на засіданні виборників, міг змінити результати виборів.
У своїй реакції на обвинувачувальний акт, Пенс зазначив, що «будь-хто, хто ставить себе вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених Штатів».
З подібною спільною заявою виступили також лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, які відзначили, що висунутий у вівторок обвинувальний висновок «буде суворим нагадуванням поколінням американців про те, що ніхто, включаючи президента Сполучених Штатів, не стоїть вище закону».
Колишня спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі, офіс якої був розграбований натовпом 6-го січня 2020 року, зазначила, що «правосуддя має здійснюватися відповідно до фактів і закону».
«Звинувачення, висунуті в цьому обвинувальному акті, є дуже серйозними, і вони повинні проходити через судовий процес, мирно і без будь-якого стороннього втручання. Як і кожен обвинувачений у кримінальних справах, колишній президент є невинним, поки його провина не буде доведена», - додала Пелосі.
Голова Юридичного комітету Сенату демократ Дік Дурбін вказав, що «жодна людина, навіть колишній президент, не стоїть вище закону. Гнів і образа, які Дональд Трамп розпалив своїми [заявами про – ред.] «велику брехню», залишили країну за пів кроку до конституційної кризи».
Спроба Міністерства юстиції відвернути увагу від новин і атакувати лідера кандидатів від республіканців, президента ТрампаСпікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті
Натомість лідери республіканців розглядають звинувачення як спробу влади відволікти увагу від справи президента Джо Байдена, а також форму політичного втручання і тиску напередодні президентських виборів 2024-го року, на яких президент-демократ Джо Байден боротиметься за переобрання, а Трамп наразі залишається провідним кандидатом від Республіканської партії.
«Кожен в Америці міг бачити, що буде далі: спроба Міністерства юстиції відвернути увагу від новин і атакувати лідера кандидатів від республіканців, президента Трампа», - заявив спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті.
Посилаючись на справу сина Байдена, Гантера, та розслідування Конгресом його ділових операцій і угоди про визнання провини в ухиленні від сплати податків, Маккарті додав: «Республіканці в Палаті представників продовжать розкривати правду про «корпорацію Байдена» і дворівневу систему правосуддя».
Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз назвав звинувачення Трампа «обурливим зловживанням владою» і звинуватив Міністерство юстиції США в прихильному ставленні до Гантера Байдена, в той час як міністерсво «намагається переслідувати» Трампа.
Сенатор від Республіканської партії Тед Бадд заявив, що адміністрація Байдена неодноразово «використовувала систему правосуддя як зброю для нападу на його головного політичного опонента».
Що стосується інших республіканців, які є кандидатами на номінацію на посаду президента від Республіканської партії, їхні погляди розділилися.
Губернатор Флориди, республіканець Рон Десантіс, який змагається з Трампом за республіканську номінацію на пост президента, заявив: «Як президент я покладу край використанню уряду як зброї, заміню директора ФБР і забезпечу єдиний стандарт правосуддя для всіх американців».
Водночас, його колега по партії Аса Хатчінсон, який також балотується проти Трампа у боротьбі за номінацію на посаду президента, сказав: «Я завжди казав, що Дональд Трамп несе моральну відповідальність за напад на нашу демократію. Тепер, після сьогоднішнього обвинувачення, наша система правосуддя визначить, чи несе він кримінальну відповідальність».
Офіцер Капітолійської поліції США Гаррі Данн, який 6-го січня 2020 року захищав Капітолій від натовпу, оприлюднив заяву через свого адвоката, у якій зазначив: «Усе, чого я хотів з першого дня, — це відповідальності та справедливості для чоловіків і жінок [які служать у] правоохоронних органах, і які мужньо боролися 6-го січня. Я впевнений, що наша правова система належним чином розгляне цю справу».
Понад 1000 осіб були пред'явлені звинувачення у зв'язку з повстанням, під час якого загинуло кілька осіб.
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- Голос Америки
Виробник Bradley і Challenger 2 прогнозує підвищення прибутків на тлі війни РФ в Україні
Провідний британський виробник зброї BAE Systems підвищив прогноз річного прибутку до 10%-12% зростання, заявивши, що зростання глобальної невизначеності призвело до рекордного рівня замовлень на військову техніку.
Компанія повідомила, що за перші шість місяців 2023 року отримала нових замовлень на рекордні 21 мільярд фунтів стерлінгів (26,7 млрд дол.), а ринкова вартість акцій BAE з початку 2022 року зросла на 70%.
При цьому керівник компанії Чарльз Вудберн заявив, що повномасштабна російська війна в Україні зробила інвесторів, орієнтованих на етику, більш відкритими до оборонних компаній. Він пояснив, що деякі європейські інвестори, які віддавали перевагу акціям компаній із сильними екологічними, соціальними та управлінськими профілями, уникали цієї галузі, але вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 повернуло інтерес інвесторів в оборонну галузь.
BAE Systems виробляє винищувачі Eurofighter Typhoon та F-35. Крім того - танки Challenger 2, машини піхоти Bradley, які зокрема західні країни постачають Україні. Провідний ринок збуту для компанії - США, також великими ринками збуту є Велика Британія, Саудівська Аравія та Австралія.
У травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь від танків до артилерії. Нині Вудберн сказав, що план "просувається", але він не надав часових рамок.
Навесні Голос Америки повідомляв, що провідні американські компанії з виробництва зброї у США - Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Lockheed Martin - звітували про високі прибутки на тлі зростання продажів зброї на тлі війни Росії в Україні та напруженості відносин США й Китаю.
А американські видання раніше відзначали, що з огляду на збільшення військової допомоги Вашингтона Києву та побоювання про нарощування військових сил Китаю провідні виробники зброї у США отримують рекордні за обсягом замовлення від Пентагону.
У статті використано матеріали Reuters
Зволікання зі зброєю та обмежена дія санкцій призвели до війни на виснаження, якої намагався уникнути Захід, кажуть оглядачі
Українські сили продовжують контрнаступ на трьох ділянках фронту і, як повідомляє українська влада, 1 серпня вони просунулися поблизу Бахмута, пишуть у своєму щоденному звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Загалом за минулий тиждень українські війська відвоювали два квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та 12 квадратних кілометрів на півдні України, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські війська на півдні України здебільшого стикаються з нестачею артилерійських боєприпасів, браком резервів і проблемами з забезпеченням безпеки флангів підрозділів, що обороняються.
Зволікання з постачанням зброї дало Росії час укріпитися у кілька ліній – WP
Інші західні оглядачі вказують на те, що попри ці труднощі, росіянам вдається ефективно оборонятися по всій лінії фронту. Карти військових укріплень, які публікує газета Washington Post (WP) свідчать, що зволікання з наданням Україні необхідної зброї з боку Заходу дало можливість Росії збудувати такі лінії оборони, які українці нині долають з максимальними зусиллями і мінімальною швидкістю, заявляє видання.
«Коли Україна вперше звернулася з проханням про західні танки, супутникові знімки показують, що Росія тільки почала будувати фортифікаційні споруди», – пояснює газета, демонструючи карту за 4-те вересня 2022 року. Але наприкінці січня 2023 року, майже через півроку, «коли Україна отримала танки, з космосу було видно сотні миль укріплень», зауважує автор статті.
Подібна історія повторилася з касетними боєприпасами, які Україна публічно просила Україна у Сполучених Штатів взимку, незабаром після того, як вона звільнила Херсон. Тоді більшість нових укріплень Росії було зосереджено біля лінії фронту. Але адміністрація Байдена зволікала з відповіддю на запит, каже кореспондент WP, і через півроку, коли Україна нарешті отримала касетні боєприпаси від США, «Росія укріпила величезні території окупованої східної та південної України, вздовж кордону та по всьому північному Криму».
Там постали кілька ліній укріплень – окопи, протитранспортні загородження та масштабне, наводить WP слова Майкла Ньютона, який очолює операції з розмінування в Україні.
«Не побоюючись західних танків чи ракет дальнього радіуса дії з боку України, московські солдати змогли розширити оборону поблизу лінії фронту та вглиб окупованої території», – демонструє американський журналіст на картах з різних міст Сходу та Півдня.
Він каже, що описана ситуація з постачанням зброї далі триває – Україна просить ракети великої дальності, якими вона хотіла б завдати ударів по російських командних пунктах, плацдармах і складах постачання за лінією фронту, а Сполучені Штати знову зволікають, посилаючись на небезпеку ескалації.
При цьому у Вашингтоні розуміють, що ракети великої дальності, як і танки та касетні боєприпаси до них, зрештою будуть доставлені.
«Якщо останній рік конфлікту щось показав, так це те, що такі коливання дорого коштують. Це не тільки розтрачує додаткові українські життя, але й робить більш імовірним затяжний, гострий конфлікт», – вважає автор статті у WP, який додає, що на Заході це вже усвідомлюють, тільки ще не почали діяти.
Найбільші в історії санкції не зуміли зупинити Росію – WSJ
Тим часом оглядач впливового ділового видання Wall Street Journal вважає, що подібне зволікання можна спостерігати і в економічних санкціях Заходу щодо Росії.
«Нездатність швидко поставити російську економіку на коліна через її вторгнення в Україну відображає ситуацію з глухим кутом на полі бою», – переконані автори публікації.
Якщо через кілька тижнів після того, як Росія вторглася в Україну, Білий дім обіцяв, що запровадить такі санкції, після яких від економіки Росії лишиться половина, то минулого тижня Міжнародний валютний фонд опублікував дані, згідно з якими падіння російської економіки минулого року складало 2,1%. А цього року МВФ очікує взагалі зростання – 1,5%, незважаючи на те, що проти Росії ввели найбільші санкції в історії серед великих економік.
Аналітики кажуть, що в результаті санкцій Росія відрізана від високих технологій, і це загальмує її розвиток на багато десятиліть, але наразі її економіка настільки виплуталася з проблем санкцій, що Кремль може підтримувати війну на виснаження, якої Сполучені Штати сподівалися уникнути, пояснюють автори статті у WSJ.
Тим часом аналітики ISW звертають увагу на те, як недоліки санкційних механізмів допомагають Росії підтримувати військову машину. Американські дослідники посилаються на розслідування російського опозиційного видання «Важные истории», яке повідомило, що російські олігархи та компанії, які не перебувають під санкціями Заходу, продовжують вербувати добровольців для участі у війні в Україні.
«Нпідсанкційні російські компанії «Русал», «Новатек», «ПІК» і «Моспромстрой», афілійовані з російськими олігархами, зокрема Олегом Дерипаскою, Леонідом Міхельсоном, Сергієм Гордєєвим і Михайлом Гуцерієвим, вербують російських добровольців для участі у війні в Україні», – пише ISW і додає, що раніше «Важные истории» повідомляли, що деякі російські компанії продовжували виплачувати зарплату новобранцям паралельно з Міністерством оборони Росії.
"Надати Києву більше далекобійної артилерії", - законодавці США про атаки РФ на зернові порти
Нам потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами, надаючи більше далекобійної артилерії та авіаціїРічард Блументаль, сенатор-демократ
"Блокування експорту зерна, - це черговий доказ варварської природи режиму Путіна", - заявив у коментарі для Української служби Голосу Америки конгресмен-республіканець, Кріс Сміт. Про те, які кроки мають вжити Західні держави у відповідь на російські обстріли українських портів, а також чим може обернутись російська блокада зерна для всього світу у американських законодавців запитувала кореспондентка Голосу Америки в Конгресі, Катерина Лісунова.
Так, за словами Стіва Коена, конгресмена-демократа від штату Теннессі, атаки на зернові порти в Україні є черговим прикладом того, що президенту РФ байдужі наслідки його вчинків. Законодавець також повідомив Голосу Америки, що підніматиме це питання під час свого візиту до Кенії найближчими днями.
"Те, що зробила Росія, зупинивши зернову угоду, це ще один злочин проти людства. Це злочин світового масштабу. Я збираюсь відвідати Кенію за пару тижнів. Кенія є однією з країн, яка отримує з України багато зерна, без якого загинуть десятки тисяч або, можливо, сотні тисяч людей. Тому що їм просто не буде що їсти. Тож це іще один приклад того, що Путіну байдужі наслідки його вчинків, у будь-якій точці світу, коли справа заходить про його територіальні амбіції", - розповів Голосу Америки конгресмен-демократ Стів Коен.
Тим часом, за словами конгресмена Сміта, США та інші Західні партнери мають не зволікати із створенням відповідних трибуналів для покарання РФ за злочин агресії.
"Навіть цей приклад - блокування експорту зерна, яке вкрай необхідне країнам у всьому світі, включно з Африкою - лише свідчить про варварську природу режиму Путіна. Наказ бомбардувати склади із життєво необхідним продовольством, зерном - ще один злочин на додачу до першого. Ось чому нам потрібно якомога швидше створити відповідні трибунали та продовжити допомагати Україні захищатися від цієї жорсткої агресії", - вважає республіканець Сміт.
Емануель Клівер, конгресмен-демократ від штату Міссурі вважає, що США мають достукатися до Путіна та пояснити російському лідеру наслідки його дій.
"Це зерно забезпечувало виживання людям у всьому світі. Тепер, в країнах, де голод є основною соціальною та медичною проблемою, особливо в Африці, цього зерна не вистачатиме. Рівень продовольчої небезпеки зростав і без того що зробили росіяни, зупинивши перевезення зерна в різні куточки світу. Тому, це лише загострить проблему, яка вже турбує увесь світ. Ми повинні якимось чином достукатися до Путіна, дати йому зрозуміти те, що вони зараз роблять, це не тільки війна з українцями за територію. Росіяни також забирають життя чоловіків та жінок на інших континентах", - каже демократ, Клівер.
А от сенатор-демократ від штату Коннектикут, та автор багатьох законопроектів на підтримку України, Річард Блументаль наполягає, що вирішити проблему російської блокади зерна можна надаючи Києву більше далекобійної артилерії та авіації.
"Нам потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами, надаючи більше далекобійної артилерії та авіації, а також безпілотників та гуманітарної допомоги, яка потрібна для виживання українських дітей. І ми повинні дати Україні можливість стримувати і протидіяти цим нелюдським, злочинним бомбардуванням таких міст, як Одеса, бомбардуванням церков, зернових портів, очевидно, що це все цивільні цілі, які не мали би опинитись під обстрілами", - підсумовує сенатор-демократ, Річард Блументаль, у коментарі для Голосу Америки.
Дивіться також: Наслідки блокади зерна – коментарі законодавців США.
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