Американські посадовці і політики відреагували на обвинувачення Трампа у спробах незаконно змінити результати виборів 2020-го року

Офіційні звинувачення у спробах незаконно оголосити себе переможцем президентських виборів 2020 року, висунуті 1 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу, викликали бурхливу реакцію з усіх боків американського політичного спектру.

Як уже повідомляв Голос Америки, в обвинувальному акті описано низку подій, які відбулися після листопадових виборів 2020-го року, кульмінацією яких став напад близько 2000 прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021-го року з метою перешкоджання підрахунку голосів колегією виборників.

Будь-хто, хто ставить себе вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених Штатів

Згідно з актом, багато хто з «великого та розлюченого натовпу» був введений в оману Трампом і вірив, що Майк Пенс, колишній віце-президент США, який головував на засіданні виборників, міг змінити результати виборів.

У своїй реакції на обвинувачувальний акт, Пенс зазначив, що «будь-хто, хто ставить себе вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених Штатів».

З подібною спільною заявою виступили також лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, які відзначили, що висунутий у вівторок обвинувальний висновок «буде суворим нагадуванням поколінням американців про те, що ніхто, включаючи президента Сполучених Штатів, не стоїть вище закону».

Колишня спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі, офіс якої був розграбований натовпом 6-го січня 2020 року, зазначила, що «правосуддя має здійснюватися відповідно до фактів і закону».

«Звинувачення, висунуті в цьому обвинувальному акті, є дуже серйозними, і вони повинні проходити через судовий процес, мирно і без будь-якого стороннього втручання. Як і кожен обвинувачений у кримінальних справах, колишній президент є невинним, поки його провина не буде доведена», - додала Пелосі.

Голова Юридичного комітету Сенату демократ Дік Дурбін вказав, що «жодна людина, навіть колишній президент, не стоїть вище закону. Гнів і образа, які Дональд Трамп розпалив своїми [заявами про – ред.] «велику брехню», залишили країну за пів кроку до конституційної кризи».

Спроба Міністерства юстиції відвернути увагу від новин і атакувати лідера кандидатів від республіканців, президента Трампа

Натомість лідери республіканців розглядають звинувачення як спробу влади відволікти увагу від справи президента Джо Байдена, а також форму політичного втручання і тиску напередодні президентських виборів 2024-го року, на яких президент-демократ Джо Байден боротиметься за переобрання, а Трамп наразі залишається провідним кандидатом від Республіканської партії.

«Кожен в Америці міг бачити, що буде далі: спроба Міністерства юстиції відвернути увагу від новин і атакувати лідера кандидатів від республіканців, президента Трампа», - заявив спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті.

Посилаючись на справу сина Байдена, Гантера, та розслідування Конгресом його ділових операцій і угоди про визнання провини в ухиленні від сплати податків, Маккарті додав: «Республіканці в Палаті представників продовжать розкривати правду про «корпорацію Байдена» і дворівневу систему правосуддя».

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз назвав звинувачення Трампа «обурливим зловживанням владою» і звинуватив Міністерство юстиції США в прихильному ставленні до Гантера Байдена, в той час як міністерсво «намагається переслідувати» Трампа.

Сенатор від Республіканської партії Тед Бадд заявив, що адміністрація Байдена неодноразово «використовувала систему правосуддя як зброю для нападу на його головного політичного опонента».

Що стосується інших республіканців, які є кандидатами на номінацію на посаду президента від Республіканської партії, їхні погляди розділилися.

Губернатор Флориди, республіканець Рон Десантіс, який змагається з Трампом за республіканську номінацію на пост президента, заявив: «Як президент я покладу край використанню уряду як зброї, заміню директора ФБР і забезпечу єдиний стандарт правосуддя для всіх американців».

Водночас, його колега по партії Аса Хатчінсон, який також балотується проти Трампа у боротьбі за номінацію на посаду президента, сказав: «Я завжди казав, що Дональд Трамп несе моральну відповідальність за напад на нашу демократію. Тепер, після сьогоднішнього обвинувачення, наша система правосуддя визначить, чи несе він кримінальну відповідальність».

Офіцер Капітолійської поліції США Гаррі Данн, який 6-го січня 2020 року захищав Капітолій від натовпу, оприлюднив заяву через свого адвоката, у якій зазначив: «Усе, чого я хотів з першого дня, — це відповідальності та справедливості для чоловіків і жінок [які служать у] правоохоронних органах, і які мужньо боролися 6-го січня. Я впевнений, що наша правова система належним чином розгляне цю справу».

Понад 1000 осіб були пред'явлені звинувачення у зв'язку з повстанням, під час якого загинуло кілька осіб.