Хірургічний військовий удар - сенатор-республіканець про відповідь США на хіматаку у Сирії

США мають завдати по режиму Асада військовий удар, який примусить офіційний Дамаск заплатити "реальну ціну". Про це каналу CNN заявив сенатор-республіканець Боб Коркер.

"Треба вдатись до хірургічних військових дій у Сирії. Необхідно, щоб це була справді відчутна розплата, а не якась риторична. Це повинна бути реальна розплата", - відзначив Боб Коркер.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку до Латинської Америки, щоб стежити за розвитком подій в світі, в тому числі в Сирії.

Повідомляється, що США активно координують варіанти відповіді на використання хімічної зброї у Сирії із Великою Британією та Францією.

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