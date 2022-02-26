Речник Пентагону прокоментував ситуацію в Україні а також “безпольотну зону” 

Динамічною і змінною назвав ситуацію в Україні речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 25 лютого. Він додав: "для нас неочевидно, що за минулі 24 години росіяни були здатні виконати задумане". Він також наголосив, що за повітряний простір йдуть суперечки, і "росіяни не мають там зверхності".

Кірбі зауважив, що США надаватимуть Україні оборонні засоби. "Ми надаватимемо додаткову безпекову допомогу Україні. Ми все ще працюємо над тим, як це буде зроблено". “Ми беремо дуже активну участь в цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися через летальну і нелетальну допомогу”, – сказав посадовець.

На питання, чому НАТО не погоджується оголосили “безпольотну зону” над Україною, Кірбі відповів:

“Це має обговорити Альянс. Президент (Байден - ред.) чітко заявив, що американські війська не будуть воювати в Україні. І ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм (українцям - ред.) захиститися. Ми це зробили і будемо продовжувати шукати шляхи, щоб це робити, щоб зміцнити наших союзників по НАТО і нашу оборону на території НАТО”, - заявив речник оборонного відомства США.

Журналісти поцікавились думкою американських військових щодо ситуації в Києві, де зараз тривають запеклі бої між українськими та російськими військами. Кірбі заявив, що не може коментувати тактичну ситуацію у конфлікті, в якому США не беруть участі.

Раніше у п'ятницю у розмові з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден відзначив хоробрі дії українців, які боряться, щоб захистити свою країну. Серед іншого, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, оборонну підтримку України та антивоєнну коаліцію.​

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу сказав, що у розмові зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом, він домовився "про нову допомогу, нову підтримку, значну допомогу для нашої держави".