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Марна спроба легітимізувати анексію, - США про російський референдум у Криму

  • Голос Америки
Кей Бейлі Гатчісон

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"Сьогодні – п’яті роковини проведення Росією незаконного сфабрикованого "референдуму" в Україні в марних зусиллях легітимізувати спроби анексії української території". Про це йдеться в заяві посла США до НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Гатчісон поновила заклик до Росії припинити окупацію Криму. "США закликають Росію поважати міжнародне право і припинти окупацію півострова", - наголошує посол.

США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, наголошує Посольство США в свій заяві в соцмедіа.

Політику США з невизнання Криму було підтверджено Декларацією від 25 липня 2018 року.

Кримська декларація Держдепу США засвідчує несприйняття спроб анексії Криму, йдеться у відповідній заяві Держсекретаря США Майка Помпео.

Напередодні Сполучені Штати, країни ЄС та Канада запровадили скоординовані санкції проти осіб, залучених до нападу на три українські судна поруч із Керченською протокою 25-го листопада минулого року.

Листопад 2018, українські судна захоплені Росією
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Додатково, США запровадили санкції проти шістьох російських оборонних компаній, включно із суднобудівними, двох осіб, причетних до фіктивних виборів на контрольованих Росією територіях в Східній Україні у листопаді та двох енергетичних та будівельних компаній, що працюють в Криму. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США від імені речника Роберта Палладіно. З переліком осіб та компаній можна ознайомитись на сайті Мінфіну США.

Протягом останніх п’ятьох років, йдеться у заяві, США міцно стояли разом зі своїми трансатлантичними партнерами у протистоянні злісним та нелегальним діям Росії, у тому числі - атаці поруч із Керченською протокою.

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П’ята річниця початку окупації Росією Криму. Cпеціальне засідання Ради безпеки ООН. Відео
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П’ята річниця початку окупації Росією Криму. Cпеціальне засідання Ради безпеки ООН. Відео

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