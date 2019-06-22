США планують провести масштабний рейд проти незаконних іммігрантів всередині країни

Плани Служби імміграції та митниці США (ІСЕ) провести масштабні рейди проти незаконних іммігрантів викликали неоднозначу реакцію всередині країни.

Очікується, що в рамках операції запланованої на ці вихіді, буде депортовано близько 2000 сімей нелегальних іммігрантів, які раніше отримали рішення суду про свою депортацію.

"ІСЕ проведе затримання тих, стосовно кого вже є наказ про депортацію, - зазначив президент США Дональд Трамп у Twitter. - Це одначає, що вони втікли від закону і судів. Ці люди мають повернутись до своїх країн. Вони порушують закон, прибувши до нашої країни і перебуваючи тут".

"Якщо люди нелегально прибувають до нашої країни, їх буде депортовано!" - додав він.

Рейди мають відбутись у десяти великих містах США. Мерії міст здебільшого негативно сприйняли новини про рейди. Так, мерія Чикаго оголосила про припинення доступу ІСЕ до поліцейської бази даних міста.

"Я також особисто поспілкувалася з керівництвом ІСЕ в Чикаго і висловила своє різке заперечення проти подібних рейдів. Також я наголосила, що Чиказький департамент поліції не співпрацюватиме і не сприятиме впровадженню таких дій ІСЕ", - йдеться в заяві мера Чикаго Лорі Лайтфут.

Поліція Лос-Анджелеса також заявила, що "не співпрацюватиме і не допомагатиме в забезпеченні" виконання рейдів ІСЕ, бо такі дії перебвають поза компетенцією поліції.

Мер Сан-Франциско Ландон Брід назвала рейди "безсовісними". "Федеральна адміністрація безсовісно поводиться по відношенню до родин іммігратів, проводячи таємні рейди, покликані посіяти страх і завдати якомога більше болю", - йдеться в заяві Брід.

Дивіться також: Як відкриття кордону з Колумбією змінило життя венесуельців