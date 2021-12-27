Більше 2000 авіарейсів скасовано, на тлі поширення Омікрону

Більше 2 200 авіарейсів скасовано в понеділок, повідомляє авіаційна мережа FlightAware, яка має найбільшу платформу відслідковування перельотів у світі. У США скасовано більше 800 внутрішніх та міжнародних рейсів. У неділю кількість скасувань становила 3 200 та 1 500, відповідно.

Скасування рейсів відбулись на тлі спалаху коронавірусу серед працівників авіаліній, повідомляють ЗМІ.

Речниця компанії United Медді Кінг заявила, що ситуація стала неочікуваною і невідомо, коли авіалінії повернуться до звичайної роботи. "Спалах заражень на "Омікрон" цього тижня безпосередньо впливає на наші команди та тих, хто керує діяльністю. Тому, на жаль, ми повинні були скасувати деякі перельоти і повідомляємо про це споживачам, яких це торкнулось, перед їхнім прибуттям до аеропорту", - заявили в United минулого тижня.

В компанії Delta пояснили скасування рейсів низкою факторів, включно з поширенням більш заразного штаму "Омікрон".

"Скасування рейсів відбулись через поєднання питань, що включають, але не обмежуються несприятливими погодними умовами, а в деяких сферах, впливом штаму "Омікрон", - заявив пресі речник компанії Delta.

AlaskaAir заявили про скасування рейсів через погодні умови.

Американські авіалінії США звернулись до Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) із проханням зменшити обов'язкову самоізоляцію для тих, хто заразився на коронавірус, з 10 до 5 днів.

CDC вже скоротили термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які заразились на COVID-19, але не мають симптомів. Термін скорочено з десяти до семи днів. Медпрацівники зможуть повернутись до роботи, за умови негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом двох днів до повернення.

Влада штату Нью-Йорк оголосила про скорочення періоду обов'язкової ізоляції до п'яти днів для працівників життєво важливих професій.

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