У США – рекордна кількість нових робочих місць, нійбільше на будівництві

Кількість нових робочих місць у США зросла до рекордно високих показників у грудні. На це вказує щомісячне дослідження міністерства праці, оприлюднене у вівторок.

Найбільше вакансій відкрилося у секторі будівництва та житлового господарства, а також у сфері харчування. Це посилює думку аналітиків про те, що економіка втрачає робочу силу.

Незважаючи на те, що в дослідженні підкреслюється сила ринку праці, виникають побоювання, що нестача працівників може зашкодити економічній експансії

Незважаючи на те, що в дослідженні підкреслюється сила ринку праці, виникають побоювання, що нестача працівників може зашкодити економічній експансії, яка тривала 9,5 років і є другою за тривалістю в історії.

«Ринок праці продовжує нагріватися, – заявив Кріс Рупкі, головний економіст MUFG у Нью-Йорку. – Але зростання не може тривати довше, якщо немає нікого, хто б працював на заводах, в магазинах і торгових центрах по всій Америці».

Відкриття робочих місць, показник попиту на робочу силу, в грудні збільшилося на 169 тисяч до сезонно скоректованих 7,3 мільйонів, що є найвищим показником з початку досліджень у 2000 році. Це підняло рівень відкриття вакансій до 4,7% з 4,6% у листопаді.

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