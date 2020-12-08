Помпео: коли атакують свободу віросповідання, США будуть діяти

Сполучені Штати вдались до кроків щодо порушників свободи віросповідання. Про це йдеться в опублікованій заяві Держсекретаря США Майка Помпео.

До переліку країн, які викликають особливе занепокоєння з приводу «систематичних, таких, що продовжуються, кричущих порушень свободи віросповідання» внесені Бірма, Китай, Еритрея, Іран, Нігерія, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан, відповідно до Закону про міжнародну релігійну свободу від 1998 року.

«Коморські Острови, Куба, Нікарагуа і Росія внесені до спеціального списку для спостереження за урядами, які допустили" серйозні порушення свободи віросповідання "», - наголошується в заяві.

"Ці щорічні списки вказують, що коли атакують свободу віросповідання, ми будемо діяти", - відзначив Помпео у Twitter.

«Аль-Шабааб», «Аль-Каїда», «Боко Харам», «Хаят Тахрір аш-Шам», хусіти, ІГІЛ, ІГІЛ-Велика Сахара, ІГІЛ-Західна Африка, «Джамаат Наср аль-Іслам валь-Муслімін» і «Талібан» також додані до списку в якості суб'єктів, які викликають особливе занепокоєння у відповідності з Законом Френка Вульфа про міжнародну релігійну свободу від 2016 року.

«Я радий повідомити, що Судан і Узбекистан були виключені зі спеціального списку на підставі значного, конкретного прогресу, досягнутого їх урядами за останній рік. Їх сміливі реформи законів і практики служать взірцем для наслідування іншим країнам », - заявив Майк Помпео.

У документі зазначається, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати над тим, «щоб покласти край зловживанням і переслідуванням за релігійними мотивами у всьому світі, а також забезпечити, щоб кожна людина, скрізь і у будь-який час, мала право жити згідно з велінням совісті».

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