Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Біржі у світі зреагували на обнадійливі новини про хід випробувань нових ліків проти COVID-19

У п’ятницю ціни на акції на біржах у світі зросли після того, як напередодні з’явився попередній звіт про випробування медпрепарату, який показав обнадійливий результат при лікування симптомів, спричинених COVID-19 .

Як повідомляє STATNews, уражені коронавірусом COVID-19 пацієнти в Чиказькій лікарні, які перебували у важкому стані, але видужали, були виписані менш ніж через тиждень після того, як почали приймати антивірусний препарат ремдесивир в рамках його тестування. Ремдесивир виробляється американською компанією Gilead Sciences і використовується для лікування лихоманки Еболи.

У випробуванні медпрепарату у Медичному центрі Чиказького університету брали участь 125 пацієнтів, 113 з них перебували у важкому стані. З них, говорить виданню Кетлін Малін, спеціалістка із інфекційних захворювань, яка бере участь у дослідженні, більшість виписали, двоє померло. Ліки продемонстрували ефективність у сприянні швидкому одужанню людей із респіраторними проблемами та високою температурою.

«Наявність високої температури не є вимогою для участі в тестах, - сказала Малін. – Але ми бачимо, що коли у людей висока температура, вона в них швидко спадає. У нас навіть були випадки, коли ми могли відключати пацієнтів від апаратів штучної вентиляції легень, через день після того як вони починали терапію».

Про це Малін сказала під час відеоконференції із працівниками Університету, залученими до тестування. Видання STATNews стверджує, що вони отримали відеокопію цієї розмови і що Малін підтвердила її автентичність, але відмовилася від подальших коментарів.

У своїй офіційній заяві компанія-виробник повідомила, що вони очікують, коли з’являться дані з різних випробувань. Згідно із веб-сайтом організації, наразі проходить шість великих випробувань препарату, в яких беруть участь понад 11 500 пацієнтів.

Очікується, що оскільки цей препарат вже був схвалений Управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США, процедура схвалення для лікування саме симптомів, пов’язаних із ураженням коронавірусом COVID-19, може відбуватися досить швидко. За результатами одного дослідження, виробництво однієї упаковки ремдесивиру може обійтися компанії від 1 до 29 доларів.

Дивіться також: Писанкарська творчість отця Павла Луніва з Коннектикуту викликає щире захоплення серед американців. Відео

Писанкарська творчість отця Павла Луніва з Коннектикуту викликає щире захоплення серед американців. Відео
Embed
Писанкарська творчість отця Павла Луніва з Коннектикуту викликає щире захоплення серед американців. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:52 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG