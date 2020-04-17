Біржі у світі зреагували на обнадійливі новини про хід випробувань нових ліків проти COVID-19

У п’ятницю ціни на акції на біржах у світі зросли після того, як напередодні з’явився попередній звіт про випробування медпрепарату, який показав обнадійливий результат при лікування симптомів, спричинених COVID-19 .

Як повідомляє STATNews, уражені коронавірусом COVID-19 пацієнти в Чиказькій лікарні, які перебували у важкому стані, але видужали, були виписані менш ніж через тиждень після того, як почали приймати антивірусний препарат ремдесивир в рамках його тестування. Ремдесивир виробляється американською компанією Gilead Sciences і використовується для лікування лихоманки Еболи.

У випробуванні медпрепарату у Медичному центрі Чиказького університету брали участь 125 пацієнтів, 113 з них перебували у важкому стані. З них, говорить виданню Кетлін Малін, спеціалістка із інфекційних захворювань, яка бере участь у дослідженні, більшість виписали, двоє померло. Ліки продемонстрували ефективність у сприянні швидкому одужанню людей із респіраторними проблемами та високою температурою.

«Наявність високої температури не є вимогою для участі в тестах, - сказала Малін. – Але ми бачимо, що коли у людей висока температура, вона в них швидко спадає. У нас навіть були випадки, коли ми могли відключати пацієнтів від апаратів штучної вентиляції легень, через день після того як вони починали терапію».

Про це Малін сказала під час відеоконференції із працівниками Університету, залученими до тестування. Видання STATNews стверджує, що вони отримали відеокопію цієї розмови і що Малін підтвердила її автентичність, але відмовилася від подальших коментарів.

У своїй офіційній заяві компанія-виробник повідомила, що вони очікують, коли з’являться дані з різних випробувань. Згідно із веб-сайтом організації, наразі проходить шість великих випробувань препарату, в яких беруть участь понад 11 500 пацієнтів.

Очікується, що оскільки цей препарат вже був схвалений Управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США, процедура схвалення для лікування саме симптомів, пов’язаних із ураженням коронавірусом COVID-19, може відбуватися досить швидко. За результатами одного дослідження, виробництво однієї упаковки ремдесивиру може обійтися компанії від 1 до 29 доларів.

Дивіться також: Писанкарська творчість отця Павла Луніва з Коннектикуту викликає щире захоплення серед американців. Відео