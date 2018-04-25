«Індекс свободи преси» 2018: ненависть до журналістики загрожує демократіям

У щорічній оцінці стану свободи слова і свободи ЗМІ в 180 різних країнах світу міжнародна організація «Репортери без кордонів» звертає увагу на ворожнечу щодо журналістів, яка зростає в різних регіонах, включаючи Європу.

Ворожнеча до ЗМІ з боку політичних лідерів вже не обмежується кордонами авторитарних країн, таких як Туреччина, зазначають експерти. Явище, яке вони називають «медіа-фобією», також присутнє і в демократичних країнах.

Сьогодні в очах лідерів багатьох держав ЗМІ вже не просто не становлять собою фундаментальну частину демократії, але є справжнім супротивником, зазначають експерти. Автори згадують слова президента США Дональда Трампа, який назвав ЗМІ «ворогами народу», використовуючи слова Сталіна.

В Європі також спостерігається і словесне насилля щодо представників ЗМІ, попри те, що саме цей регіон шанує свободу преси найбільше.

Норвегія та Північна Корея знову стали першою та останньою країнами в цьогорічному індексі свободи преси

Так, чеський президент Мілош Земан з’явився на одній з прес-конференцій із автоматов Калашникова в руці, зі словами «для журналістів». У Словаччині, тим часом, вбили журналіста-розслідувача Яна Куціака, а на Мальті – іншу європейську журналістку Дафну Каруану Ґаліцію.

Україна – на 101-му місці

Норвегія та Північна Корея знову стали першою та останньою країнами в цьогорічному індексі свободи преси, зауважують автори.

Україна, тим часом, посідає 101-е місце, у той час як минулого року вона посідала 102-ге.

Індекс, за словами авторів, також відображає вплив «сильних лідерів». Наприклад, після того, як російський президент Володимир Путін зміг придушити свободу слова в своїй країні, Росія, яка посідає 148-е місце у цьогорічному рейтингу, продовжує розширювати мережу пропаганди і в інші країни.

Для цього вона використовує власні англомовні ЗМІ, такі як RT та Sputnik. Так само діє і китайський лідер Сі Цзіньпін, поширюючи добре відпрацьовані новини країнами Азії, зазначає організація. Китай посідає 176-е місце.

Сусідами України у списку є Ліван (100) та Бразилія (102).

В Європі, регіоні, де свобода преси є найбезпечнішою, регіональний показник в цьому році погіршився

У першу десятку індексу ввійшли також Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Ямайка, Бельгія, Нова Зеландія, Данія та Коста Ріка.

Тим не менш, «саме в Європі, регіоні, де свобода преси є найбезпечнішою, регіональний показник в цьому році погіршився», – йдеться в аналізі.

У колишніх радянських країнах та Туреччині також продовжується падіння свободи ЗМІ.

В Європі журналісти частіше стають жертвами кримінальних угруповань. У Болгарії це явище є особливо поширеним. В Італії, наприклад, 10 журналістів-розслідувачів отримують захист правоохоронних органів через погрози їхньому життю. У Польщі Томаш Пятек, антикорупційний репортер, зіткнувся із погрозою ув’язнення через висвітлення зв’язків міністра оборони з російською організованою злочинністю, йдеться в аналізі.

Щорічний «Індекс свободи преси» вимірює рівень свободи ЗМІ у 180 країнах світу. Показники, які оцінюють експерти, включають рівень плюралізму, незалежності ЗМІ, навколишнє середовище, самоцензуру, правову базу, прозорість та якість інфраструктури, що підтримує виробництво новин та інформації. За словами організації, аналіз не є оцінкою державної політики.

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