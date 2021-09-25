Держдеп виступив із заявою щодо репресій на Кубі

Мешканці Куби заслуговують на те, щоб скористатись своїми правами та озвучувати свої прагнення, не боячись насильства, чи ув'язнення. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві державного секретаря США Ентоні Блінкенка.

"США будуть продовжувати підтримувати народ Куби, та будуть продовжувати вдаватись до дій, щоб домогтися відповідальності за порушення прав людини з боку уряду Куби", - йдеться у заяві.

Держдеп нагадав про протести, які розпочались на Кубі 11-го липня, та були придушені владою. Як вказує уряд США, демонстрантів та захисників прав людини було засуджено у ході пришвидшених судових процесів, а деякі з ним заявили про фізични насильство з боку режиму, та ін.

Уряд США також закликав міжнародну спільноту виступити проти репресій з боку Куби, та закликав уряд країни поважати права людини та фундаментальні свободи кубинців.

Як повідомляв "Голос Америки", у серпні США посилили санкції проти Куби через придушення протестів на острові.

У липні впливий у США рух «Життя чорношкірих мають значення» (BLM) закликав уряд США зняти ембарго, накладене на Кубу десятки років тому. Активісти твердять, що заборона торгівлі з острівною державою, яка перебуває в економічній кризі, є «жорстокою на нелюдською»

У своїй заяві, розміщеній в Instagram BLM писав, що ембарго було «запроваджено з прямим наміром дестабілізації країни та підриву прав кубинців обирати свій власний уряд». Активісти також стверджують, що ембарго є одним з ключових чинників кубинської кризи.

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