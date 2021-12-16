Сенатори-республіканці представили законопроект про посилення оборони України GUARD Act

Група сенаторів-республіканців на чолі з Джимом Рішем, співголовою Комітету з міжнародних відносин, представила у середу проект Закону про гарантії незалежності України шляхом посилення Закону про оборону (GUARD Act).

Законопроект передбачає збільшення "критично важливої для України підтримки у сфері безпеки в умовах загрози вторгнення з Росії".

Крім того, у законопроекті визначено дипломатичні та військові засоби, спрямовані на стримування російської агресії. Росія, згідно з текстом законопроекту, має набути статусу держави-спонсора тероризму у разі вторгнення в Україну.

Законопроект пропонує суттєво збільшити матеріальну підтримку Збройних сил України, включаючи фінансування закупівлі озброєнь, навчання та реформ в оборонній сфері – загалом 450 млн доларів у 2022 році.

Законопроект, серед іншого, пропонує прискорено надати Україні системи ППО, протикорабельні та протитанкові ракети та міни, та ін; заохочувати до обміну візитами між лідерами України та США; закликає Держдеп представити стратегію дипломатичної підтримки України на період 2022-2026 років; призначити спеціального представника президента США до України; обмежити військову співпрацю між Вашингтоном та Москвою; постачати до України надлишкове військове обладнання із США.

Автори законопроекту пропонують посилити санкції щодо «Північного потоку - 2», який у тексті називається російським проектом «згубного впливу, покликаним завдати шкоди Україні та поставити під загрозу енергетичну безпеку Європи».

Серед співавторів законопроекту – сенатори Джим Інгоф, старший республіканець у Комітеті збройних сил, Марко Рубіо, співголова Комітету з розвідки, сенатори Пет Тумі, Джон Баррассо, Джон Корнін та Том Коттон.

"Володимир Путін став більш агресивним з часу початку президентства Джо Байдена, але адміністрація Байдена не вдалась для необхідних кроків для недопущення нового вторгнення до України. Наш законопроект допоможе подолати наслідки неспроможності президента Байдена, наклавши санкції на російський трубопровід "Північний потік-2" та посиливши підтримку Збройних сил України", - заявив Том Коттон, повідомляє сайт сенатора-республіканця Марко Рубіо.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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