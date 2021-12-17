Дослідники попереджають про масове вимирання мов

Дослідження, очолюване австралійськими дослідниками, попереджає, що до кінця цього століття 1500 із 7000 загальновизнаних мов світу можливо більше не будуть розмовляти.

У дослідженні, опублікованому в п’ятницю в журналі Nature Ecology and Evolution, детально описано широкий спектр факторів, які впливають на зникнення мов.

Австралійські дослідники виявили, що, оскільки дороги все більше з’єднують міста з більш віддаленими районами по всьому світу, мови корінних народів можуть не витримати натиску інших більш поширених мов, таких як англійська.

У дослідженні також вказується на незадовільний стан двомовної освіти. У даному випадку також було виявлено, що домінантні мови придушують мови, якими розмовляють менші групи.

Експерти зокрема звертають увагу на незадовільну ситуацію у Австралії, яка має один із найвищих у світі показників втрати мов.

До європейської колонізації в Австралії розмовляли понад 250 мовами корінних націй. Сьогодні їх лише 40, а дітей навчають лише десяти.

«Цей процес триває через колонізацію та глобалізацію», — сказала професор Університету Квінсленду Фелісіті Мікінс, один із співавторів дослідження. «Звісно, ми не хочемо забувати, що окремі мовні спільноти мають свою історію та досвід, і в багатьох місцях, у тому числі в Австралії, мови були заглушені внаслідок жорстокої колоніальної політики, розроблених з метою придушення мов. Так, наприклад, в Австралії людей карали за розмову їх мовою, і цей досвід був дійсно травмуючим і мав тривалі наслідки для здатності мовних спільнот передавати свої мови».

Дослідники кажуть, що в той час, як світ готується до Десятиліття мови корінних народів Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, ЮНЕСКО, у 2022 році, їхні висновки стали «життєво важливим нагадуванням» про необхідність додаткових заходів для збереження мов, у зоні ризику.

Дослідники сказали, що кожна мова «по-своєму блискуча» і є важливою частиною «нашого людського культурного різноманіття».

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