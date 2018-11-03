"Яструби" Республіканської партії закликають Трампа до більш жорсткої політики щодо Ірану

Президент США оголосив кампанію «максимального тиску» стосовно Ірану. Представники Демократичної партії та європейські союзники США вважають політику Трампа стосово Ірану надто жорсткою.

Все ж, провідні сенатори-республіканці вважають теперішню політику м’якою і закликають його запровадити сакції проти іранських банків, пише Politico.

В адміністрації Трампа прихильником більш жорсткої політики є радник з національної безпеки США Джон Болтон, в той час, як міністр фінасів США Стівен Мнучин підтриує більш помірковану політику, зазначає видання.

В своїй заяві в п’ятницю, Мнучин оголосив, що бельгійська система фінасових повідомлень SWIFT може постраждати від санкцій, якщо буде надавати послуги підсанкційним фінансовим установам Ірану.

«SWIFT не відрізняється від інших компаній», - наголосив Мнучин.

Сенатор-республіканець Тед Круз наполягає на повному відключенні Ірану від SWIFT: «Як я писав у листі до міністра Мнучина підписаному 15-ма сенаторами, кампанія з максимального тиску не досягне успіху, якщо Ісламська республіка залишить зв’язок зі SWIFT».

Він оголосив про початок роботи в Конгресі над законопроектом, який забезпечить максимальний тиск на Іран.

В результаті подібного тиску з боку Конгресу адміністрація Обами домоглась відключення іранських банків від SWIFT декілька років тому. Цей крок було скасовано після укладання ядерної угоди.

За інформацією Politico, Мнучин виступав проти повного відключення від SWIFT, говорячи, що доступ для іранських банків необхідний для продовження надання країні гуманітарної допомоги, а також, щоб не спонукати низку європейських країн, які виступають проти поверненя санкції стосовно Ірану, до створення альтернативи системі SWIFT. Такий альтернативний механізм може об’єднати Іран, Росію та Китай, пише Politico.

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